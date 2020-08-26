Диетолог рассказала, как легко и надежно убрать похмелье / УНИАН

Известный британский диетолог Аманда Гамильтон дала несколько действенных советов по поводу того, как избежать похмелья.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

По словам Гамильтон, справиться с тяжелым состоянием после попойки поможет профилактическая мера - употребление жидкости перед началом празднования. Общее количество в сам день должно достигать не менее двух литров воды. Критерием достаточного увлажнения является моча, которая меняет цвет на соломенный. Поскольку алкоголь в конечном счете ведет к обезвоживанию, которое хоть и не считается основной причиной похмелья, но чревато жуткой головной болью.

Британский диетолог также посетовала пить травяные чаи, особенно имбирный, который помогает убрать чувство тошноты. Далее напиток из расторопши очищает пострадавшую печень. Кроме того, горячая вода с медом и лимоном в свою очередь повышает уровень сахара в крови.

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Напомним, ранее группа американских ученых-медиков решила одержать победу над похмельем и придумало для этого особое средство.