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Диетологи назвали 9 непопулярных супер продуктов, о которых все забыли

Существуют также хорошие и полезные продукты, о которых все забыли.

22 июля 2020, 13:14
ЗОЖ
Правильное питание - залог здоровья / Pixabay

Лосось, ягоды, брокколи, миндаль и капуста кейл являются суперзвездами диетического мира. Но они не единственные питательные "электростанции" для организма, ведь существуют также хорошие и полезные продукты, о которых все забыли.

Главред наводит список из продуктов, которые хоть и не получили статус знаменитости, также достойны места на вашей тарелке.

1. Цветная капуста

Цветная капуста является хорошим источником витамина С и клетчатки.

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Как и в случае с брокколи, в ней также содержится натуральное растительное химическое вещество под названием сульфорафан, которое, как показывают ранние лабораторные тесты, проведенные на животных, может противостоять раку.

Цветная_капуста
Цветная капуста является хорошим источником витамина С / Pixabay

2. Сардины

Эти мелкие рыбы имеют большую пищевую ценность. Сардины являются отличным источником полезных омега-3 жирных кислот, и лишь немногие продукты содержат столько витамина B12. Они также богаты витамином D, партнером кальция в прочности костей.

Сардины
Сардины богаты витамином D, партнером кальция в прочности костей. / Pixabay

3. Темпе

Вы знаете о тофу, но пробовали ли вы темпе? Tемпе также сделан из соевых бобов, и он также полон питательных веществ - таких как белок, калий и кальций.

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Темпе также сделан из соевых бобов/Pixabay

4. Свекла

Эти ярко окрашенные корнеплоды выглядят грубыми снаружи, но после их приготовления они становятся мягче и слаще. Свекла с высоким содержанием антиоксидантов, которые могут помочь защитить от рака и других хронических заболеваний. Кроме того, было обнаружено, что их сок, богатый полезными веществами, снижает кровяное давление и увеличивает приток крови к мозгу. Если вы спортсмен, свекольный перекус может даже помочь улучшить ваши показатели.

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Свекла содержит антиоксидантов, которые могут помочь защитить от рака и других хронических заболеваний / 1zoom.ru

5. Артишоки

Артишоки можно жарить, печь и варить. В целом плоде содержится только около 60 калорий и почти никакого жира, не считая соуса, который вы съели. С высоким содержанием клетчатки, он наполнит вас, так что вы не будете тратить деньги на жирную пищу.

Артишок
Артишоки можно жарить, печь и варить / Pixabay

6. Кефир

Эта игристая форма кисломолочного молока на протяжении многих лет была диетическим продуктом в горах Кавказа и в Украине. В последнее время он начал завоевывать популярность в США и Европе. Кефир богат на "хорошие" бактерии, называемые пробиотиками. Он также изучается на предмет его противовоспалительного и противоракового действия.

кефир
Кефир богат на "хорошие" бактерии, называемые пробиотиками / telegraf.com.ua

7. Чернослив

Чернослив, который представляет собой сушеную сливу, поддерживает регулярное пищеварение. Они также богаты антиоксидантами и клетчаткой. Четверть стакана содержит 104 калории и 12% клетчатки, необходимой вам в день. Вы можете их просто есть, нарезать их и добавлять в кексы или другие хлебобулочные изделия или включать их в смузи, хлопья, соусы или тушеные блюда.

Чернослив_курага
Чернослив помогает в пищеварении. / Pixabay

8. Чечевица

Чечевица не так популярна, как бобы, но она такая же суперзвезда здоровой пищи. Вам не нужно замачивать ее, прежде чем готовить. Замените ею мясо в супах или рагу, и вы получите сердечный прирост белка и клетчатки при гораздо меньшем количестве жира.

Чечевица
Замените ею мясо в супах или рагу / Pixabay

9. Водоросли

Морские водоросли определенно стоит попробовать. Поскольку морские водоросли поглощают питательные вещества из моря, они богаты многими витаминами и минералами, особенно кальцием и железом. В них также высокое содержание белка и низкое содержание жира.

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Морские водоросли поглощают питательные вещества из моря/Pixabay

здоровье ЗОЖ
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