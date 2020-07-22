Диетологи назвали 9 непопулярных супер продуктов, о которых все забыли

Лосось, ягоды, брокколи, миндаль и капуста кейл являются суперзвездами диетического мира. Но они не единственные питательные "электростанции" для организма, ведь существуют также хорошие и полезные продукты, о которых все забыли.
Главред наводит список из продуктов, которые хоть и не получили статус знаменитости, также достойны места на вашей тарелке.
1. Цветная капуста
Цветная капуста является хорошим источником витамина С и клетчатки.
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Как и в случае с брокколи, в ней также содержится натуральное растительное химическое вещество под названием сульфорафан, которое, как показывают ранние лабораторные тесты, проведенные на животных, может противостоять раку.
2. Сардины
Эти мелкие рыбы имеют большую пищевую ценность. Сардины являются отличным источником полезных омега-3 жирных кислот, и лишь немногие продукты содержат столько витамина B12. Они также богаты витамином D, партнером кальция в прочности костей.
3. Темпе
Вы знаете о тофу, но пробовали ли вы темпе? Tемпе также сделан из соевых бобов, и он также полон питательных веществ - таких как белок, калий и кальций.
4. Свекла
Эти ярко окрашенные корнеплоды выглядят грубыми снаружи, но после их приготовления они становятся мягче и слаще. Свекла с высоким содержанием антиоксидантов, которые могут помочь защитить от рака и других хронических заболеваний. Кроме того, было обнаружено, что их сок, богатый полезными веществами, снижает кровяное давление и увеличивает приток крови к мозгу. Если вы спортсмен, свекольный перекус может даже помочь улучшить ваши показатели.
5. Артишоки
Артишоки можно жарить, печь и варить. В целом плоде содержится только около 60 калорий и почти никакого жира, не считая соуса, который вы съели. С высоким содержанием клетчатки, он наполнит вас, так что вы не будете тратить деньги на жирную пищу.
6. Кефир
Эта игристая форма кисломолочного молока на протяжении многих лет была диетическим продуктом в горах Кавказа и в Украине. В последнее время он начал завоевывать популярность в США и Европе. Кефир богат на "хорошие" бактерии, называемые пробиотиками. Он также изучается на предмет его противовоспалительного и противоракового действия.
7. Чернослив
Чернослив, который представляет собой сушеную сливу, поддерживает регулярное пищеварение. Они также богаты антиоксидантами и клетчаткой. Четверть стакана содержит 104 калории и 12% клетчатки, необходимой вам в день. Вы можете их просто есть, нарезать их и добавлять в кексы или другие хлебобулочные изделия или включать их в смузи, хлопья, соусы или тушеные блюда.
8. Чечевица
Чечевица не так популярна, как бобы, но она такая же суперзвезда здоровой пищи. Вам не нужно замачивать ее, прежде чем готовить. Замените ею мясо в супах или рагу, и вы получите сердечный прирост белка и клетчатки при гораздо меньшем количестве жира.
9. Водоросли
Морские водоросли определенно стоит попробовать. Поскольку морские водоросли поглощают питательные вещества из моря, они богаты многими витаминами и минералами, особенно кальцием и железом. В них также высокое содержание белка и низкое содержание жира.