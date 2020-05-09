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Диетологи назвали единственную эффективную диету

9 мая 2020, 04:41

Любая строгая диета не принесет результатов в долгосрочной перспективе.

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Средиземноморская диета демонстрирует лучшие результаты/ 1zoom.ru

Существует огромное количество диет, к которым прибегают представительницы прекрасной половины человечества, чтобы избавиться от лишних килограммов. Некоторые из них сильно бьют по здоровью, некоторые – приносят временный результат, некоторые – и вовсе не работают.

Эксперты проанализировали 121 диету и назвали единственную эффективную -  это средиземноморская диета, передает British Medical Journal.

Диетологи изучили рацион питания более 21 тыс. человек. Оказалось, что любая строгая диета, целью которой является максимально быстрое получение результатов, не является эффективной в дальнейшем. Поскольку большинство людей просто не могут ее придерживаться. 

При этом большинство диет все приводят к позитивным изменениям - потере лишнего веса, снижению артериального давления. Однако спустя год после старта вес обычно возвращается к прежним показателям. 

В то же время средиземноморская диета демонстрирует лучшие результаты в долгосрочной перспективе. В частности, даже спустя год после отмены диеты, лишний вес не возвращается, а риск сердечных заболеваний остается на сниженном уровне.

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Напомним, ранее эксперты предупредили, что не на все диеты можно "садиться", так как есть риск увеличить свои шансы на заражение китайским вирусом.

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