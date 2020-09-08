Дифтерия: симптомы, причины и факторы риска

Если ее не лечить, она может нанести серьезный вред почкам, нервной системе и сердцу. / Фото: REUTERS

Дифтерия - это серьезная бактериальная инфекция, поражающая слизистые оболочки горла и носа. Хотя дифтерия легко передается от одного человека к другому, ее можно предотвратить с помощью вакцин.

Немедленно позвоните своему врачу, если считаете, что у вас дифтерия. Если ее не лечить, она может нанести серьезный вред почкам, нервной системе и сердцу. По данным клиники Мэйо, это приводит к летальному исходу примерно в 3 процентах случаев.

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Тип бактерий, называемых Corynebacterium diphtheriae, вызывает дифтерию. Состояние обычно передается при личном контакте или при контакте с предметами, на которых есть бактерии, такими как чашка или использованная ткань. Вы также можете заразиться дифтерией, если находитесь рядом с инфицированным человеком, когда он чихает, кашляет или сморкается.

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Даже если инфицированный человек не проявляет никаких признаков или симптомов дифтерии, он все равно может передавать бактериальную инфекцию в течение шести недель после первоначального заражения.

Бактерии чаще всего поражают нос и горло. После заражения бактерии выделяют опасные вещества, называемые токсинами. Токсины распространяются через кровоток и часто вызывают образование густого серого налета в следующих областях тела:

нос

горло

язык

дыхательные пути

В некоторых случаях эти токсины могут также повредить другие органы, включая сердце, мозг и почки. Это может привести к потенциально опасным для жизни осложнениям, таким как:

миокардит или воспаление сердечной мышцы

паралич

почечная недостаточность

Детей в США и Европе регулярно вакцинируют от дифтерии, поэтому в этих местах это заболевание встречается редко. Однако дифтерия все еще довольно распространена в развивающихся странах, где показатели иммунизации низкие. В этих странах дети в возрасте до 5 лет и люди старше 60 лет особенно подвержены риску заболевания дифтерией.

Люди также подвергаются повышенному риску заражения дифтерией, если они:

не в курсе своих прививок

посещали страну, в которой не проводятся прививки

имеют заболевание иммунной системы, такое как СПИД

живут в антисанитарных или многолюдных условиях

Признаки дифтерии часто появляются в течение двух-пяти дней после заражения. Некоторые люди не испытывают никаких симптомов, в то время как другие имеют легкие симптомы, похожие на симптомы простуды.

Наиболее заметный и распространенный симптом дифтерии - густой серый налет на горле и миндалинах. Другие общие симптомы включают:

лихорадка

озноб

опухшие железы на шее

громкий лающий кашель

боль в горле

голубоватая кожа

усиленное слюноотделение

общее чувство беспокойства или дискомфорта

По мере прогрессирования инфекции могут возникать дополнительные симптомы, в том числе:

затрудненное дыхание или глотание

изменения в видении

невнятная речь

признаки шока, такие как бледная и холодная кожа, потливость и учащенное сердцебиение

Если у вас плохая гигиена или вы живете в тропической местности, у вас также может развиться кожная дифтерия или дифтерия кожи. Дифтерия кожи обычно вызывает язвы и покраснение в пораженной области.

Ваш врач, скорее всего, проведет физический осмотр, чтобы проверить опухшие лимфатические узлы. Они также спросят вас о вашей истории болезни и симптомах, которые у вас были.

Ваш врач может решить, что у вас дифтерия, если он увидит серый налет на вашем горле или миндалинах. Если вашему врачу необходимо подтвердить диагноз, он возьмет образец пораженной ткани и отправит его в лабораторию для анализа. Посев из горла также может быть сделан, если ваш врач подозревает дифтерию кожи.

Дифтерия - серьезное заболевание, поэтому врач захочет вылечить вас быстро и агрессивно.

Первым этапом лечения является введение антитоксина. Это используется для противодействия токсину, вырабатываемому бактериями. Обязательно сообщите своему врачу, если вы подозреваете, что у вас аллергия на антитоксин. Они могут дать вам небольшие дозы антитоксина и постепенно увеличивать их количество. Ваш врач также назначит антибиотики, такие как эритромицин или пенициллин, чтобы избавиться от инфекции.

Во время лечения врач может попросить вас остаться в больнице, чтобы вы могли избежать передачи инфекции другим людям. Они также могут прописать антибиотики близким вам людям.

Дифтерию можно предотвратить с помощью антибиотиков и вакцин.

Вакцина от дифтерии называется DTaP. Обычно его вводят однократно вместе с вакцинами от коклюша и столбняка. Вакцина DTaP вводится серией из пяти прививок. Его выдают детям следующих возрастов:

2 месяца

4 месяца

6 месяцев

От 15 до 18 месяцев

От 4 до 6 лет

В редких случаях у ребенка может возникнуть аллергическая реакция на вакцину. Это может привести к судорогам или крапивнице, которые позже пройдут.

Срок действия вакцины составляет всего 10 лет, поэтому вашему ребенку потребуется повторная вакцинация в возрасте около 12 лет. Взрослым рекомендуется однократно сделать комбинированную вакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша. Каждые 10 лет вы будете получать вакцину от столбняка и дифтерии (Td). Эти шаги могут помочь предотвратить заражение дифтерией у вас или вашего ребенка в будущем.