Дифтерия: симптомы, причины и факторы риска

Если ее не лечить, она может нанести серьезный вред почкам, нервной системе и сердцу.
Дифтерия - это серьезная бактериальная инфекция, поражающая слизистые оболочки горла и носа. Хотя дифтерия легко передается от одного человека к другому, ее можно предотвратить с помощью вакцин.
Немедленно позвоните своему врачу, если считаете, что у вас дифтерия. Если ее не лечить, она может нанести серьезный вред почкам, нервной системе и сердцу. По данным клиники Мэйо, это приводит к летальному исходу примерно в 3 процентах случаев.
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Что вызывает дифтерию?
Тип бактерий, называемых Corynebacterium diphtheriae, вызывает дифтерию. Состояние обычно передается при личном контакте или при контакте с предметами, на которых есть бактерии, такими как чашка или использованная ткань. Вы также можете заразиться дифтерией, если находитесь рядом с инфицированным человеком, когда он чихает, кашляет или сморкается.
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Даже если инфицированный человек не проявляет никаких признаков или симптомов дифтерии, он все равно может передавать бактериальную инфекцию в течение шести недель после первоначального заражения.
Бактерии чаще всего поражают нос и горло. После заражения бактерии выделяют опасные вещества, называемые токсинами. Токсины распространяются через кровоток и часто вызывают образование густого серого налета в следующих областях тела:
- нос
- горло
- язык
- дыхательные пути
В некоторых случаях эти токсины могут также повредить другие органы, включая сердце, мозг и почки. Это может привести к потенциально опасным для жизни осложнениям, таким как:
- миокардит или воспаление сердечной мышцы
- паралич
- почечная недостаточность
Каковы факторы риска дифтерии?
Детей в США и Европе регулярно вакцинируют от дифтерии, поэтому в этих местах это заболевание встречается редко. Однако дифтерия все еще довольно распространена в развивающихся странах, где показатели иммунизации низкие. В этих странах дети в возрасте до 5 лет и люди старше 60 лет особенно подвержены риску заболевания дифтерией.
Люди также подвергаются повышенному риску заражения дифтерией, если они:
- не в курсе своих прививок
- посещали страну, в которой не проводятся прививки
- имеют заболевание иммунной системы, такое как СПИД
- живут в антисанитарных или многолюдных условиях
Симптомы дифтерии
Признаки дифтерии часто появляются в течение двух-пяти дней после заражения. Некоторые люди не испытывают никаких симптомов, в то время как другие имеют легкие симптомы, похожие на симптомы простуды.
Наиболее заметный и распространенный симптом дифтерии - густой серый налет на горле и миндалинах. Другие общие симптомы включают:
- лихорадка
- озноб
- опухшие железы на шее
- громкий лающий кашель
- боль в горле
- голубоватая кожа
- усиленное слюноотделение
- общее чувство беспокойства или дискомфорта
По мере прогрессирования инфекции могут возникать дополнительные симптомы, в том числе:
- затрудненное дыхание или глотание
- изменения в видении
- невнятная речь
- признаки шока, такие как бледная и холодная кожа, потливость и учащенное сердцебиение
Если у вас плохая гигиена или вы живете в тропической местности, у вас также может развиться кожная дифтерия или дифтерия кожи. Дифтерия кожи обычно вызывает язвы и покраснение в пораженной области.
Как диагностируется дифтерия?
Ваш врач, скорее всего, проведет физический осмотр, чтобы проверить опухшие лимфатические узлы. Они также спросят вас о вашей истории болезни и симптомах, которые у вас были.
Ваш врач может решить, что у вас дифтерия, если он увидит серый налет на вашем горле или миндалинах. Если вашему врачу необходимо подтвердить диагноз, он возьмет образец пораженной ткани и отправит его в лабораторию для анализа. Посев из горла также может быть сделан, если ваш врач подозревает дифтерию кожи.
Как лечится дифтерия?
Дифтерия - серьезное заболевание, поэтому врач захочет вылечить вас быстро и агрессивно.
Первым этапом лечения является введение антитоксина. Это используется для противодействия токсину, вырабатываемому бактериями. Обязательно сообщите своему врачу, если вы подозреваете, что у вас аллергия на антитоксин. Они могут дать вам небольшие дозы антитоксина и постепенно увеличивать их количество. Ваш врач также назначит антибиотики, такие как эритромицин или пенициллин, чтобы избавиться от инфекции.
Во время лечения врач может попросить вас остаться в больнице, чтобы вы могли избежать передачи инфекции другим людям. Они также могут прописать антибиотики близким вам людям.
Как предотвратить дифтерию?
Дифтерию можно предотвратить с помощью антибиотиков и вакцин.
Вакцина от дифтерии называется DTaP. Обычно его вводят однократно вместе с вакцинами от коклюша и столбняка. Вакцина DTaP вводится серией из пяти прививок. Его выдают детям следующих возрастов:
- 2 месяца
- 4 месяца
- 6 месяцев
- От 15 до 18 месяцев
- От 4 до 6 лет
В редких случаях у ребенка может возникнуть аллергическая реакция на вакцину. Это может привести к судорогам или крапивнице, которые позже пройдут.
Срок действия вакцины составляет всего 10 лет, поэтому вашему ребенку потребуется повторная вакцинация в возрасте около 12 лет. Взрослым рекомендуется однократно сделать комбинированную вакцинацию против дифтерии, столбняка и коклюша. Каждые 10 лет вы будете получать вакцину от столбняка и дифтерии (Td). Эти шаги могут помочь предотвратить заражение дифтерией у вас или вашего ребенка в будущем.