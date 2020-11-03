Доктор Комаровский раскрыл уникальные свойства овсянки

У овсянки есть уникальные свойства, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что овсяная каша обладает уникальными свойствами.

В овсянке содержится уникальное количество микроэлементов, рассказал врач в видео, размещенном на его канале в YouTube.

Медик добавил, что человек, позавтракав стандартной порцией этой каши, на два дня запасается микроэлементами.

Комаровский поделился, что в овсяной каше содержатся, в частности, марганец, медь, фосфор, цинк, куча витаминов, конечно же группы В, много фолиевой кислоты.

"…уникальность овсяной крупы как раз в том, что в ней содержится какое-то просто уникальное количество микроэлементов. Причем в стандартной порции – вот позавтракали мы вот этой самой овсяной кашкой – и мы получили на два-три дня запасы микроэлементов", – сказал педиатр.

По словам врача, в овсянке совершенно уникальное взаимоотношение белков, жиров и углеводов – относительно мало углеводов и много жира и белка.Читайте такжеУченые назвали самую полезную кашу во время карантина