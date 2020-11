Доктор рассказал, почему нужно употреблять оливковое масло / Zeusoll

Оливковое масло ‒ один из основных продуктов средиземноморской диеты, которая неизменно считается самой здоровой диетой во всем мире.

Об этом пишет диетолог и доктор медицины Дэвид Фридман, автор книги-бестселлера Food Sanity, How to Eat in a World of Fads and Fiction. По его словам, оливковое масло содержит много витамина Е, меди, железа и кальция.

Оно также богато антиоксидантами, в том числе олеуропеином, который является противовоспалительным и противораковым соединением. Кроме того, в нем содержится тирозол, который помогает бороться с сердечными заболеваниями, олеаноловая кислота для улучшения функции печени и кверцетин для снижения кровяного давления.

"Оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты, тип жира, который может помочь снизить уровень ЛПНП, так называемый "плохой" холестерин, сохраняя при этом ЛПВП, "хороший" холестерин. Он также помогает бороться с возрастными когнитивными нарушениями, потому что оно защищает от воспаления, окислительного стресса и токсичных для мозга белков", – написал Фридман.

Читайте такжеУченые выяснили пользу популярного масла при лечении Covid-19

Напомним, ранее Главред сообщал: