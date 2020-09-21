Джампинг Джек: что делает упражнение с телом

Прыжки Джампинг Джек имеют множество преимуществ / Likar.info

Хотя вы, возможно, не задумывались о прыжках в высоту с начальной школы, польза для здоровья от этого простого приема сохраняется и во взрослой жизни.

"Прыжки Джампинг Джек имеют множество преимуществ, таких как подвижность, усиление кровотока, тренировка во фронтальной плоскости и общее движение суставов", - говорит Джонатан Майк, тренер по силовой и физической подготовке и профессор науки о физических упражнениях и спортивных результатов в Университете Гранд-Каньон в Аризоне.

Тренировка всего тела

Джампинг Джек - это упражнение на все тело, которое можно выполнять где угодно, без какого-либо оборудования.

Точнее говоря, это - плиометрическое упражнение. Плиометрика - это взрывные аэробные движения, которые увеличивают скорость, быстроту и мощность - и они прорабатывают все ваше тело.

Большинство плиометрических упражнений включают прыжки, поэтому ваши мышцы прилагают наибольшее усилие за короткие промежутки времени. К другим плиометрическим упражнениям относятся:

Берпи

Прыжки на ящик

Прыжки из приседа

Упражнения Джампинг Джек полезны для вашего здоровья, потому что они сочетают сердечно-сосудистую систему с силовой работой. Во время прыжка вы работаете против силы тяжести и используете вес своего тела для сопротивления, что может улучшить силу. Кроме того, постоянное повторение движений увеличивает частоту сердечных сокращений и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Джампинг Джек могут улучшить здоровье сердца

Поскольку упражнение повышает частоту сердечных сокращений, они также могут улучшить вашу сердечно-сосудистую систему.

Исследование, проведенное в 2014 году BioMed Research International, показало, что четырехнедельная программа высокоинтенсивных круговых тренировок, которая включала в себя джампинг джек, улучшила несколько показателей здоровья сердца у мужчин с ожирением.

Участники отметили улучшения в частоте сердечных сокращений в состоянии покоя, артериальном давлении, холестерине и уровне жира в организме. Интересно, что улучшения были сопоставимы с улучшениями, обнаруженными при более длительных тренировках, тренировках с отягощениями и программах аэробных упражнений.

По сравнению с другими упражнениями, которые улучшают вашу сердечно-сосудистую систему, упражнения могут добавить больше интенсивности. Однако их следует смешивать с другими упражнениями на координирование, - говорит Майк. Сами по себе прыжки неприемлемы в течение длительного времени, поэтому лучше включать прыжковые упражнения вместе с кардиотренировкой, например бегом или ездой на велосипеде.

Прыжки с трамплина могут укрепить кости

Многие виды тренировок по прыжкам - например, джампинг джек - также полезны для здоровья костей.

Например, исследование 2006 года, опубликованное в Журнале прикладной физиологии, показало, что молодые женщины, которые выполняли режим из 10 вертикальных прыжков три дня в неделю в течение шести месяцев, укрепили кости в ногах, а также в нижней части позвоночника.

Важно улучшить плотность костей или прочность костей, потому что мы естественным образом теряем плотность с возрастом. Если потеря значительна, может возникнуть остеопороз - заболевание, которое ослабляет кости и увеличивает вероятность их разрушения.

Джампинг Джек помогают уменьшить эту потерю и могут снизить риск развития остеопороза в более позднем возрасте, особенно для девочек и женщин.

Вы можете добавить джампинг джек к своим кардио-тренировкам, чтобы получить дополнительный импульс к тренировке, хотя лучше чередовать дни, чтобы дать мышцам шанс восстановиться. Начните с двух подходов по 10 прыжков, и в конечном итоге вы сможете набирать больше сил, набираясь выносливости и силы.

Во избежание травм помните следующие советы по безопасности: