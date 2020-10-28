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Еда, которая провоцирует тревогу: топ-5 главных "раздражителей"

28 октября 2020, 13:35

Но знаете ли вы, что беспокойство может быть вызвано определенными продуктами, которые мы употребляем?

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Но знаете ли вы, что беспокойство может быть вызвано определенными продуктами, которые мы употребляем? / 1zoom.ru

Почти все мы чувствовали тревогу как естественную реакцию на определенные ситуации. Если вы живете с хроническим стрессом или тревогой, вы можете проводить большую часть своей повседневной жизни, управляя им с помощью таких инструментов, как терапия, внимательность, упражнения и лекарства от тревожности.

Но знаете ли вы, что беспокойство может быть вызвано определенными продуктами, которые мы употребляем?

Это не означает, что другие инструменты и подходы не нужны для борьбы с тревогой - они часто являются здоровыми вариантами образа жизни любого человека. Но если тревога все еще влияет на вашу жизнь, возможно, стоит взглянуть на свою тарелку.

Алкоголь

Хотите верьте, хотите нет, но алкогольный напиток, который вы пьете, чтобы подавить социальную тревогу, на самом деле только усугубляет ситуацию.

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"Хотя может показаться, что он успокаивает нервы, алкоголь может оказывать негативное влияние на гидратацию и сон, и то, и другое может вызвать симптомы тревоги, если их подавить", - говорит Эрин Палински-Уэйд, врач и автор книги "Belly Fat for Dummies".

Алкоголь изменяет уровень серотонина и нейромедиаторов в мозге, что усугубляет беспокойство. А когда алкоголь уходит, вы можете почувствовать еще большее беспокойство.

Умеренное употребление алкоголя - около двух порций алкоголя в день - обычно безопасно, если ваш врач разрешит вам это.

Чем заменить: заменителя алкоголя нет. Если вам нравится вкус, но не нужны побочные эффекты, подумайте о безалкогольном пиве. Напитки, которые кажутся особенными, например безалкогольные коктейли или газированная вода с необычной горечью, также могут быть хорошей заменой в социальных ситуациях.

Кофеин

Наш любимый утренний ритуал может принести больше вреда, чем пользы.

"Высокий уровень кофеина может не только усилить тревогу и нервозность, но также снизить выработку в организме химического вещества серотонина, дающего хорошее самочувствие, что вызывает подавленное настроение", - говорит Палински-Уэйд.

Обычно кофеин безопасен в низких дозах. Но высокие дозы могут вызвать неприятные эффекты, а именно беспокойство и нервозность.

Чем заменить: чай матча - отличная альтернатива кофе для снятия нервного тремора. Это благодаря L-теанину, который известен своим расслабляющим действием без сонливости.

3. Выдержанные, ферментированные и культивированные продукты

Мясо-сырная тарелка с бокалом красного вина звучит невероятно расслабляюще, правда? Теоретически да, но, согласно науке, не очень.

Цельные продукты, такие как говядина, молоко и виноград, считаются изысканными, когда они вяленые, ферментированные и культивированные.

Но во время этого процесса бактерии расщепляют пищевые белки на биогенные амины, одним из которых является гистамин. Гистамин - это нейротрансмиттер, который ухудшает пищеварение, гормоны, сердечно-сосудистую и нервную системы. У восприимчивых людей это может вызвать беспокойство и бессонницу.

Чем заменить: чтобы свести к минимуму непереносимость гистамина, всегда выбирайте свежие цельные продукты.

4. Подлый добавленный сахар

Невозможно полностью отказаться от сахара, поскольку он естественным образом содержится во многих продуктах, которые мы любим, например во фруктах. Но добавленный сахар вызывает общее беспокойство.

"Добавленные сахара заставляют ваш уровень сахара в крови кататься на американских горках с резкими скачками и падениями, и вместе с этим ваша энергия также повышается и понижается", - говорит Палински-Уэйд. "Когда уровень сахара в крови падает, ваше настроение ухудшается, а уровень тревожности может резко возрасти", - добавляет она.

Организм вырабатывает инсулин, чтобы помочь абсорбировать избыток глюкозы и стабилизировать уровень сахара в крови, но прилив сахара заставляет тело работать слишком тяжело, чтобы вернуться к норме, вызывая взлеты и падения.

Употребление большого количества обработанного сахара может вызвать чувство беспокойства, раздражительности и печали.

Продукты, которые попадают в категорию добавленного сахара, которых вам следует избегать или минимизировать, не всегда выглядят как десерты. Приправы, такие как кетчуп, некоторые заправки для салатов, паста и белый хлеб, могут содержать большое количество добавленного сахара.

Чем заменить: к счастью, вам не придется отказываться от сладкого, если вы откажетесь от обработанного сахара. Стевия, эритрит и сироп якона являются натуральными заменителями сахара. Заполните тарелку фруктами и натуральными сладкими овощами, например сладким картофелем.

продукты здоровье сахар
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