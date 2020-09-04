Еда, которая старит: медики назвали продукты, добавляющие года

Риск также увеличивался даже с небольшим количеством обработанной пищи каждый день. / Pixabay

Согласно новому исследованию, представленному на Европейском и Международном конгрессе по ожирению 2020 года, продукты с высокой степенью переработки, содержащие жир, соль, сахар и крахмал, могут вызывать преждевременное старение.

По информации Insider, исследование показало, что употребление не менее трех порций обработанной пищи в день связано с более короткими теломерами, хромосомными структурами, которые отмечают биологическое старение, что связано с более высоким риском хронических заболеваний.

Исследователи из Университета Наварры в Памплоне, Испания, изучили образцы ДНК и пищевые привычки 886 участников в возрасте от 20 лет и старше, средний возраст которых составлял 67 лет, в рамках исследования 2008 года.

Они обнаружили, что вероятность нехватки теломер почти в два раза выше у людей, которые ели три или более порций обработанной пищи в день, по сравнению с теми, кто ел меньше двух порций в день.

Риск также увеличивался даже с небольшим количеством обработанной пищи каждый день. Согласно данным, участники, которые ели две-три порции в день, демонстрировали на 29-40% больший риск коротких теломер, чем те, кто ел меньше двух.

Теломеры помогают стабилизировать наши хромосомы и ДНК. С возрастом клетки делятся, и теломеры становятся короче. Стресс, воспаление и неправильное питание могут ускорить этот процесс старения.

Более короткие теломеры связаны с повышенным риском возрастных заболеваний, таких как рак и диабет 2 типа.

Исследователи также обнаружили, что ультрапереработанные продукты связаны с такими проблемами, как депрессия (особенно среди людей, которые не занимались спортом), высокое кровяное давление и ожирение. И есть обширные предыдущие доказательства связи обработанных пищевых продуктов с плохими последствиями для здоровья.

Участники исследования, которые ели больше обработанных пищевых продуктов, также чаще перекусывали и потребляли больше насыщенных жиров, натрия и холестерина.

Но не менее важно то, что они не ели: исследователи обнаружили, что люди, которые ели наиболее обработанную пищу, с меньшей вероятностью включали в свой рацион цельные питательные продукты, такие как фрукты и овощи. Они также ели меньше белка, клетчатки, углеводов и с меньшей вероятностью потребляли полезные жиры, такие как оливковое масло.

Такой рацион питания, состоящий в основном из цельных растительных продуктов с высоким содержанием клетчатки, ненасыщенных жиров и микроэлементов, иногда называют средиземноморской диетой. Обширные исследования связали средиземноморскую диету с такими преимуществами для здоровья, как снижение риска заболеваний, устойчивое улучшение артериального давления и сахара в крови, а также более здоровое старение.

Таким образом, может показаться очевидным, что противоположный режим питания, диета с высоким содержанием нездоровой пищи, связана с более быстрым старением. Однако это новое исследование является первым, показывающим такую ​​связь между короткими теломерами и обработанной пищей в целом. Предыдущие исследования также показали, что сладкие напитки, алкоголь и обработанное мясо также связаны с короткими теломерами.

Однако эти исследования носили наблюдательный характер, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы сравнить влияние обработанных пищевых продуктов с течением времени и лучше понять, как они могут повлиять на наше здоровье в долгосрочной перспективе.