Еда против гриппа: врачи назвали продукты, которые помогут выздороветь

Большое количество сахара может вызвать диарею, которая приведет к еще большему обезвоживанию. / Фото pixabay.com

Вода - лучшее, что вы можете употреблять, чтобы вылечиться от гриппа. "Во время инфекции скорость основного обмена в организме увеличивается, что может привести к увеличению потери жидкости, и вам необходимо увеличить гидратацию с помощью воды, чтобы смягчить эти потери", - сказал Ян Неллиган, доктор медицинских наук из Stanford Health Care.

Неллиган советует избегать таких напитков, как газировка, спортивные напитки и соки из-за высокого содержания в них сахара. Большое количество сахара может вызвать диарею, которая приведет к еще большему обезвоживанию.

"Немного сахара - это нормально, когда вы плохо себя чувствуете, но высокое содержание сахара в таких напитках, как газировка или сок, может вызвать диарею, поэтому мы не рекомендуем их людям, которые испытывают симптомы диареи или расстройства желудка из-за гриппа", - говорит Джессика Ченг, доктор медицинских наук, из Калифорнийского университета здоровья в Дэвисе.

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Что касается альтернативных напитков с низким содержанием сахара, таких как кофе и чай, выбирайте напитки без кофеина. Кофеин может вызвать головную боль и нервозность, что может ухудшить ваше самочувствие, особенно если вы принимаете его вместе с лекарствами от простуды и гриппа, отпускаемыми без рецепта.

А алкоголь? Это тоже запрещено. "Алкоголь обезвоживает, и его следует избегать", - говорит Неллиган.

Что есть при гриппе

Грипп сопровождается множеством неприятных симптомов, включая боли в мышцах, насморк, рвоту и диарею. Эти симптомы не только обезвоживают вас, но и лишают вас важных питательных веществ и калорий, которые являются ключом к подпитке вашего тела энергией, необходимой для борьбы с инфекцией.

Вот почему, помимо воды, вы должны есть пищу, чтобы восполнить потерянное. Чарльз Петерс, доктор медицины, из системы здравоохранения клиники Мэйо, рекомендует следующие продукты:

Бульон

Куриный суп

Йогурт

Фрукты с высоким содержанием витамина С

Зелень

Брокколи

Овсянка

Перец

Хрен

Бульон и куриный суп содержат значительное количество натрия - электролита, который помогает организму удерживать воду. Однако будьте осторожны, если у вас есть заболевание, требующее соблюдения диеты с низким содержанием натрия.

Йогурт богат белком, кальцием, цинком, витаминами группы B и витамином D, которые могут помочь уменьшить нарушение работы кишечника. Он также содержит ряд пробиотиков, которые способствуют здоровому пищеварению. Это может помочь больным гриппом, испытывающим тошноту или рвоту.

Листовая зелень, брокколи и фрукты, такие как апельсины, клубника, ананасы, киви и манго, являются богатым источником витамина С, который, как показали исследования, может сократить продолжительность вашей болезни. Витамин С также особенно эффективен при борьбе с простудой.

Клетчатка в овсянке может облегчить проблемы с желудком и кишечником.

Предварительные исследования показывают, что некоторые другие многообещающие лекарства включают чеснок и женьшень, но необходимы дополнительные научные доказательства для окончательного доказательства того, что эти лекарства работают для большинства людей.

Жидкость против еды: гидратация важнее

Когда вы заболели гриппом, вам может не захотеться ничего делать, в том числе есть или пить.

"В период острой болезни еда не так важна, как гидратация", - говорит Ченг. "Когда вы заболели лихорадкой, ваше тело потребляет больше энергии, поэтому важно поддерживать водный баланс и пополнять запасы электролитов. "Поддержание адекватной гидратации - ваш приоритет номер один".

"Вы можете не чувствовать голода, когда заболели гриппом, и это нормально, - говорит Ченг.