Врачи рассказали, можно ли заниматься сексом при беременности / ivona.bigmir.net/

Вокруг секса во время беременности сложилось с годами множество мифов. Американские врачи рассказали, в каких случаях "в интересном положении" интим разрешен, а в каких - опасен.

Об этом сообщается в западном специализированном издании The Journal of Perinatal Education.

По словам медиков, в случае, если беременность протекает гладко, без каких-либо проблем, то секс в паре возможен практически на любом сроке.

Однако врачи говорят, что во время первого триместра у женщин часто бывает токсикоз и половое влечение резко падает.

Второй триместр, наоборот, отмечен всплеском гормонов и сильным желанием секса. Мужчинам нужно быть готовыми и к резким перепадам настроения девушки - например, к тому, что прямо во время интима партнерша заплачет.

Тем не мене есть и некоторые ограничения. К примеру, секс противопоказан, если женщина беременна двойней или тройней (поскольку при интиме возможны преждевременные роды). Кроме того, если плацента расположена слишком низко, то стоит быть аккуратнее с глубокими проникновениями.

Кроме того, если у женщины ране бывали выкидыши, то врачи советуют отказаться от занятий сексом.

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