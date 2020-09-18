Врачи рассказали, можно ли заниматься сексом при беременности

Медики составили перечень рекомендаций для тех пар, которые хотят заняться сексом во время беременности.
Вокруг секса во время беременности сложилось с годами множество мифов. Американские врачи рассказали, в каких случаях "в интересном положении" интим разрешен, а в каких - опасен.
Об этом сообщается в западном специализированном издании The Journal of Perinatal Education.
По словам медиков, в случае, если беременность протекает гладко, без каких-либо проблем, то секс в паре возможен практически на любом сроке.
Однако врачи говорят, что во время первого триместра у женщин часто бывает токсикоз и половое влечение резко падает.
Второй триместр, наоборот, отмечен всплеском гормонов и сильным желанием секса. Мужчинам нужно быть готовыми и к резким перепадам настроения девушки - например, к тому, что прямо во время интима партнерша заплачет.
Тем не мене есть и некоторые ограничения. К примеру, секс противопоказан, если женщина беременна двойней или тройней (поскольку при интиме возможны преждевременные роды). Кроме того, если плацента расположена слишком низко, то стоит быть аккуратнее с глубокими проникновениями.
Кроме того, если у женщины ране бывали выкидыши, то врачи советуют отказаться от занятий сексом.
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