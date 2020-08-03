Эхинация: преимущества и побочные эффекты

Эхинацея является одной из самых популярных трав во всем мире./Pixabay

Эхинацея, также называемая фиолетовым конусом, является одной из самых популярных трав во всем мире. Люди веками использовали ее, как и шалфей, для лечения различных заболеваний.

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Сегодня она наиболее известна как продаваемое без рецепта растительное лекарственное средство от простуды или гриппа. Тем не менее, она также используется для лечения боли, воспаления, мигрени и других проблем со здоровьем.

В этой статье рассматриваются преимущества, применение, побочные эффекты и дозировка эхинацеи.

Эхинацея - это название группы цветковых растений в семье ромашки. Всего в этой группе девять видов, но только три из них используются в травяных добавках - Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia и Echinacea pallida.

Как верхние части растения, так и корни используются в таблетках, настойках, экстрактах и ​​чаях.

Растения эхинацеи содержат внушительное разнообразие активных соединений, таких как кофейная кислота, алкамиды, фенольные кислоты, розмариновая кислота, полиацетилены и многие другие.

Кроме того, исследования связывают эхинацею и ее соединения со многими преимуществами для здоровья, такими как уменьшение воспаления, улучшение иммунитета и снижение уровня сахара в крови.

Растения эхинацеи полны растительными соединениями, которые действуют как антиоксиданты.

Антиоксиданты - это молекулы, которые помогают защитить ваши клетки от окислительного стресса, состояния, связанного с хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни сердца и многие другие.

Некоторыми из этих антиоксидантов являются флавоноиды, цихоровая кислота и розмариновая кислота.

Эти антиоксиданты, по-видимому, содержат больше экстрактов плодов и цветов растений по сравнению с другими частями, такими как листья и корень, сообщает ScienceDirect.

Кроме того, растения эхинацеи содержат соединения, называемые алкамидами, которые могут дополнительно усиливать антиоксидантную активность. Алкамиды могут восстанавливать изношенные антиоксиданты и помогают им лучше достигать молекул, склонных к окислительному стрессу.

Исследования эхинацеи предполагают, что она имеет несколько впечатляющих преимуществ для здоровья.

Эхинацея наиболее известна благодаря своему благотворному воздействию на иммунную систему.

Многочисленные исследования показали, что это растение может помочь вашей иммунной системе бороться с инфекциями и вирусами, которые могут помочь вам быстрее восстановиться после болезни. Это одна из причин, почему эхинацея часто используется для профилактики или лечения простуды.

Высокий уровень сахара в крови может повысить риск серьезных проблем со здоровьем. Исследования показали, что растения эхинацеи могут помочь снизить уровень сахара в крови.

Беспокойство - распространенная проблема, которая затрагивает почти каждого пятого взрослого. В последние годы растения эхинацеи стали потенциальным средством от беспокойства.

Исследования показали, что растения эхинацеи содержат соединения, которые могут уменьшить чувство тревоги. К ним относятся алкамиды, розмариновая кислота и кофеиновая кислота.

Воспаление - это естественный способ вашего тела, способствующий исцелению и защите. Иногда воспаление может выйти из-под контроля и длиться дольше, чем необходимо и ожидаемо. Это может повысить риск возникновения хронических заболеваний и других проблем со здоровьем.

Несколько исследований показали, что эхинацея может помочь уменьшить чрезмерное воспаление.

Исследования показали, что растения эхинацеи могут помочь в лечении общих проблем с кожей.

Противовоспалительные и антибактериальные свойства эхинацеи подавляют рост Propionibacterium, частой причины появления прыщей.

Однако экстракт эхинацеи, по-видимому, имеет короткий срок годности, что затрудняет его включение в коммерческие продукты по уходу за кожей.

Рак - это болезнь, которая включает в себя неконтролируемый рост клеток. Исследования показали, что экстракты эхинацеи могут подавлять рост раковых клеток и даже вызывать их гибель.

Продукты эхинацеи, по-видимому, безопасны и хорошо переносятся для кратковременного применения.

Были случаи, когда люди испытывали побочные эффекты, такие как:

Сыпь

Зудящая кожа

Крапивница

Припухлость

Боль в животе

Тошнота

Одышка

Тем не менее, эти побочные эффекты чаще встречаются у людей с аллергией на другие цветы, такие как ромашки, хризантемы, бархатцы, амброзия и другие.

Поскольку эхинацея, по-видимому, стимулирует иммунную систему, людям с аутоиммунными нарушениями или людям, принимающим иммунодепрессанты, следует избегать ее или сначала обратиться к врачу.

Хотя она, по-видимому, безопасен для краткосрочного использования, его долгосрочные последствия все еще относительно неизвестны.