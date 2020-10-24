Эксперт назвала причину "взрыва" раздражения

Анна Кушнерук / Скриншот

Психоаналитик Анна Кушнерук сообщила, что неудовлетворенность чем-то, которую человек подавляет, то есть долго-долго терпит, обязательно разразится раздражением.

Раздраженность – абсолютно нормальная реакция организма на раздражитель, но это плохо, если она возникает постоянно, рассказала эксперт ТСН.

Собеседница добавила, что причина раздражения кроется не в бытовых вещах, они являются только поводом. Кушнерук посоветовала искать причину раздражения в себе.

"Раздражение – это такая вспышка возбуждения, что буквально по инерции выбрасывает из нас все, что мы до того силой держали. То есть все то, что я сдерживаю, потом обязательно должно резко выйти…", – отметила Кушнерук.