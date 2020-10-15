Эксперт назвала убийственную опасность чая с сахаром

Чай лучше пить с вареньем или медом.
Чай с сахаром – смертельный враг зубной эмали, злоупотреблять этим напитком не стоит, посоветовала специалист по чаю и кофе Елизавета Тихонова.
Сам чай полезен для зубов, так как содержит много фтора. Но добавление в напиток сахара оборачивает пользу на вред, пишет Nation News. Сахар образует на зубах пленку. "Запертые" под этой пленкой бактерии начинают размножаться и разрушать эмаль.
"Растворенный сахар очень сильно разрушает зубы. Чай содержит много фтора, который стабилизирует зубную эмаль. Сахар же полностью уничтожает фтор, тот становится недоступен для зубов", — пояснила Тихонова.
Читайте такжеУченая назвала напиток, который помогает уберечься от Сovid-19Более безопасная альтернатива чаю с сахаром – это чай с вареньем или медом, также можно выпить чай вприкуску с конфетой или кусочком шоколада.
Чай: польза и вред
- Эксперты пояснили, почему нельзя пить чай на карантине. Британские ученые выяснили, что сейчас нельзя пить много чая дома во время пандемии коронавируса.
- Комаровский предупредил, как чай может навредить. Из-за чая организм может потерять много жидкости, сообщил врач.
- Назван простой чай, который продлевает жизнь. Доказано, что употребление определенного горячего напитка способствует более здоровому образу жизни.