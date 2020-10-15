Эксперт назвала убийственную опасность чая с сахаром

В чем вред чая с сахаром и как защититься / 1zoom.ru

Чай с сахаром – смертельный враг зубной эмали, злоупотреблять этим напитком не стоит, посоветовала специалист по чаю и кофе Елизавета Тихонова.

Сам чай полезен для зубов, так как содержит много фтора. Но добавление в напиток сахара оборачивает пользу на вред, пишет Nation News. Сахар образует на зубах пленку. "Запертые" под этой пленкой бактерии начинают размножаться и разрушать эмаль.

"Растворенный сахар очень сильно разрушает зубы. Чай содержит много фтора, который стабилизирует зубную эмаль. Сахар же полностью уничтожает фтор, тот становится недоступен для зубов", — пояснила Тихонова.

Читайте такжеУченая назвала напиток, который помогает уберечься от Сovid-19Более безопасная альтернатива чаю с сахаром – это чай с вареньем или медом, также можно выпить чай вприкуску с конфетой или кусочком шоколада.

Чай: польза и вред