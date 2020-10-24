Эксперт развенчал миф насчет грибов

Грибы могут впитывать токсины, а могут и не впитывать, сообщил эксперт / УНИАН

Грибник и автор книги Азбука грибника Сергей Пантюк развенчал распространенный миф относительно грибов.

Утверждение о том, что грибы впитывают в себя все токсины из почвы и атмосферы – "полная ерунда", рассказал эксперт в эфире телеканала Украина 24.

По словам Пантюка, грибы могут как впитывать, так и не впитывать токсины.

"Я никогда не собираю грибы у дорог ближе, чем на полкилометра, никогда не собираю, где есть какое-то предприятие, где-то дымит, и, конечно, в Чернобыльской зоне", – поделился опытом собеседник.

Также эксперт назвал единственное ключевое правило грибника – нельзя брать гриб, который не знаешь.