Эксперт развенчал миф насчет грибов

Грибник должен придерживаться главного правила, отметил эксперт.
Грибник и автор книги Азбука грибника Сергей Пантюк развенчал распространенный миф относительно грибов.
Утверждение о том, что грибы впитывают в себя все токсины из почвы и атмосферы – "полная ерунда", рассказал эксперт в эфире телеканала Украина 24.
По словам Пантюка, грибы могут как впитывать, так и не впитывать токсины.
"Я никогда не собираю грибы у дорог ближе, чем на полкилометра, никогда не собираю, где есть какое-то предприятие, где-то дымит, и, конечно, в Чернобыльской зоне", – поделился опытом собеседник.
Также эксперт назвал единственное ключевое правило грибника – нельзя брать гриб, который не знаешь.
- Справка. Пик сезона сбора грибов приходится на сентябрь, пишет griby.org.ua.
- В октябре и ноябре продолжается сбор грибов. В частности, в октябре можно найти белые грибы.
Автор: Екатерина Присяжнюк