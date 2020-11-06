Эксперт указала на "пургу" насчет лимона

Лимон не является лучшим источником аскорбиновой кислоты, поделилась диетолог.
Сведения о том, что лимон является самым важным источником витамина С (аскорбиновая кислота), не стоит принимать за чистую монету.
Лимон – не лучший источник витамина С, написала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.
Эксперт добавила, что в сутки взрослому человеку нужно около 100 мг аскорбиновой кислоты, а в 100 г лимона или лимонного сока есть около 40 мг этого витамина.
"Чтобы получить необходимую суточную дозу этого витамина, нужно съесть аж 225 г лимона, а черной смородины или болгарского перца – всего 50-60 г, апельсина 200 г…", – отметила диетолог.
Ранее Светлана Фус предупредила, что лимон может нанести вред организму. Диетолог отметила, что лимоны вредят зубам и могут нанести удар по кишечнику и поджелудочной железе.
- Справка. Лимон – это цитрусовое растение и его плод, пишет Wikipedia. Родиной лимона считаются Индия, Китай и тропические острова Тихого океана.
- Польза лимона. В мякоти лимона содержится, в частности, много органических кислот (лимонная и яблочная), витамины рибофлавин, тиамин и аскорбиновая кислота (витамин С, до 0,085%).
Автор: Екатерина Присяжнюк