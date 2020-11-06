Эксперт указала на "пургу" насчет лимона

Диетолог сообщила, какой информации насчет лимона не стоит верить / УНИАН

Сведения о том, что лимон является самым важным источником витамина С (аскорбиновая кислота), не стоит принимать за чистую монету.

Лимон – не лучший источник витамина С, написала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Эксперт добавила, что в сутки взрослому человеку нужно около 100 мг аскорбиновой кислоты, а в 100 г лимона или лимонного сока есть около 40 мг этого витамина.

"Чтобы получить необходимую суточную дозу этого витамина, нужно съесть аж 225 г лимона, а черной смородины или болгарского перца – всего 50-60 г, апельсина 200 г…", – отметила диетолог.

Ранее Светлана Фус предупредила, что лимон может нанести вред организму. Диетолог отметила, что лимоны вредят зубам и могут нанести удар по кишечнику и поджелудочной железе.