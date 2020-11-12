Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак

Красное мясо также может способствовать развитию рака./ Reuters

Красное мясо является одним из основных продуктов питания большинства людей. Но эксперты предупреждают, что употребление слишком большого количества этого вещества может нанести вред вашему здоровью.

Вот риски для здоровья и преимущества употребления красного мяса.

Что такое красное мясо?

Ключевое различие между красным мясом и белым мясом, таким как курица и индейка, заключается в том, сколько присутствует миоглобина. Миоглобин - это богатый железом белок, который переносит и хранит кислород в мышечных клетках.

Примеры красного мяса включают:

Говядина

Телятина

Свинина

Оленина

Ягненок

Некоторые мясные продукты также считаются красным мясом. Мясо, консервированное путем копчения, соления или добавления химических консервантов, маркируется как обработанное. Примеры включают:

Бекон

Салями

Колбаса говяжья

Хот-доги

Риски для здоровья от употребления красного мяса

Современные исследования связывают потребление красного мяса с серьезными проблемами со здоровьем, включая: сердечное заболевание, рак и диабет.

Красное мясо и болезни сердца

В красном мясе больше насыщенных жиров, чем в белом. Потребление большого количества насыщенных жиров связано с сердечными заболеваниями - основной причиной смерти в мире.

Небольшое исследование 2019 года, финансируемое Национальным институтом здравоохранения, показало, что красное мясо содержит ТМАО, химическое вещество, связанное с сердечными заболеваниями. Исследование показало, что ежедневное употребление красного мяса утроило уровень ТМАО в кровотоке участников по сравнению с теми, кто ел только белое мясо или немясные источники белка.

Кроме того, в 26-летнем исследовании, опубликованном в 2010 году, изучалось питание более 80 000 здоровых женщин. Было обнаружено, что более высокое потребление красного мяса было значительно связано с повышенным риском ишемической болезни сердца. И наоборот, более высокое потребление птицы, рыбы и орехов было связано со значительно меньшим риском.

Красное мясо и рак

Красное мясо также может способствовать развитию рака. В 2015 году Международное агентство по изучению рака - агентство Всемирной организации здравоохранения - классифицировало красное мясо как "вероятно" канцерогенное или вызывающее рак.

Например, исследование 2007 года, в котором приняли участие около 500 000 человек в возрасте от 50 до 71 года, показало, что потребление красного и обработанного мяса положительно связано с колоректальным раком и раком легких. Употребление красного мяса также было связано с повышенным риском рака пищевода и печени.

Стивен Гандри, кардиоторакальный хирург, говорит, что связь между красным мясом и раком может заключаться в молекуле под названием Neu5Gc, которая в природе не встречается у людей.

Гандри говорит, что когда люди едят красное мясо, их иммунная система атакует молекулу Neu5GC, вызывая хроническое воспаление. Исследования показывают, что хроническое воспаление тесно связано с развитием рака.

Красное мясо и диабет

Исследования показали, что употребление большого количества красного мяса также увеличивает риск развития диабета 2 типа.

В анализе 2011 года было отслежено питание почти 450 000 человек за 20 лет. Было обнаружено, что потребление как необработанного, так и переработанного красного мяса положительно связано с диабетом 2 типа.

Исследователи подсчитали, что замена одной порции орехов, обезжиренных молочных продуктов или цельнозерновых продуктов на порцию красного мяса каждый день снижает риск развития диабета 2 типа на 16–24%.

Польза для здоровья от употребления красного мяса

Красное мясо не так уж и плохо. В зависимости от разреза он может содержать большое количество белка, витаминов, минералов и антиоксидантов, которые важны для вашего здоровья.

Протеин

Красное мясо богато белком. Белок - это важное питательное вещество, которое поддерживает химические реакции во всем теле и является строительным материалом для волос, ногтей и мышц. Порция сырого говяжьего фарша на 85 грамм содержит 14,7 грамма белка, а такое же количество сырого фарша из баранины - 14,1 грамма.

Витамин B12

Красное мясо - отличный источник B12, важного питательного вещества, необходимого для образования красных кровяных телец, неврологической функции и синтеза ДНК. Порция сырой говядины на 85 грамм содержит около 76% (1,8 мкг) рекомендуемой суточной нормы B12, а порция сырой баранины на 3 унции содержит более 83% (2 мкг).

Железо

Железо - это минерал, который помогает переносить кислород по всему телу. Красное мясо содержит гемовое железо - наиболее легко усваиваемый тип диетического железа. Стандартная порция сырого говяжьего фарша содержит почти 1,7 мг железа, тогда как равная порция баранины - примерно 1,3 мг.

Как есть красное мясо безопаснее и полезнее

Хотя употребление большого количества красного мяса может вызвать рак, сердечные заболевания или диабет, это не значит, что вы не можете есть его в умеренных количествах. Вот несколько советов по употреблению красного мяса, чтобы оно не навредило вашему здоровью.

Выбирайте говядину травяного откорма. По словам Гандри, говядина, выращенная на траве, содержит больше противовоспалительных жирных кислот омега-3, в то время как говядина, выращенная на сельскохозяйственных кормах, содержит больше жирных кислот омега-6, которые могут вызвать воспаление.

Ешьте более постные продукты. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует выбирать нежирные куски мяса и употреблять не более 85 грамм в день - размером с колоду карт.

Как есть красное мясо безопаснее и полезнее

Хотя употребление большого количества красного мяса может вызвать рак, сердечные заболевания или диабет, это не значит, что вы не можете есть его в умеренных количествах. Вот несколько советов по употреблению красного мяса, чтобы оно не навредило вашему здоровью.