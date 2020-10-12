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Экзема: врачи указали на симптом, который проявляется после душа

12 октября 2020, 17:43

После душа возникает раздражающий контактный дерматит.

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После душа возникает раздражающий контактный дерматит/Professorperm.ru

Хроническое заболевание экзема может вызвать зуд и сухость кожи. Вода - как из душа, так и из ванны - может смыть с кожи натуральные масла, сообщает Medical News Today.

После душа возникает раздражающий контактный дерматит. Это происходит, когда кожа соприкасается с раздражителем или испытывает слишком сильное трение или тепло.

Экзема проявляется в виде сыпи на коже, которая может быть красной, зудящей и жалящей при купании в горячей воде. Другие симптомы этого взаимодействия включают волдыри, сухую, потрескавшуюся и шелушащуюся кожу и отек.

Сыпь имеет тенденцию исчезать после прекращения воздействия раздражителя, поэтому вы можете обнаружить, что красная сыпь уходит после выхода из ванны или душа.

Национальное общество экземы ясно дало понять, что у людей с экземой кожа может "не производить столько жиров и масел, как у других людей". Это затрудняет удержание воды в коже в целом, и в клетках кожи могут образоваться зазоры.

Если выходя из душа, вы заметили нечто подобное на своей коже, скорее всего вам придется проконсультироваться с дерматологом, дабы исключить кожное заболевание.

Когда в клетках кожи открываются щели, влага теряется из более глубоких слоев кожи.

Кроме того, через него могут проникать бактерии и раздражители, вызывая воспаление.

Medical News Today добавила, что экзема может повториться в зрелом возрасте, если вы ранее думали, что переросли это состояние. С осторожностью относитесь к средствам, которые вы решите использовать при мытье, поскольку некоторые из них могут вызывать раздражение.

Если у вас чувствительная кожа, рекомендуется избегать продуктов, содержащих ароматизаторы, ментол или алкоголь.

Ищите гипоаллергенные продукты и ежедневно увлажняйте, не забывая удерживать влагу, нанося крем на влажную кожу после купания.

Рекомендации по успокоению чувствительной кожи включают в себя принятие душа "как можно более коротким и прохладным".

Кроме того, лучше избегать длительных горячих ванн, но добавление масел для ванн может помочь увлажнить кожу.

Одно из предлагаемых домашних средств - принять ванну с овсянкой, чтобы снизить вероятность кожной сыпи.

Мочалки, скрабы или жесткие губки также могут вызвать раздражение кожи, склонной к экземе, поэтому не используйте их.

Это помогает предотвратить очаги воспаления и обострения, поэтому вы можете заниматься повседневными делами как обычно.

болезни
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