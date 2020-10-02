УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Электролиты: 8 способов пополнить запасы из воды и еды

2 октября 2020, 08:45

Электролиты помогают вам избежать обезвоживания, а также выполняют многие другие важные функции.

фрукты
Электролиты помогают вам избежать обезвоживания, а также выполняют многие другие важные функции / Фото: УНИАН

Фрукты, молочные продукты и птица - отличный источник электролитов, таких как калий, натрий, кальций и магний.

Электролиты помогают вам избежать обезвоживания, а также выполняют многие другие важные функции, которые помогают вам оставаться живыми и здоровыми.

Если вы хотите пополнить свой запас электролитов, есть множество вкусных блюд, от кокосовой воды до сыра пармезан.

Что такое электролиты?

Электролиты имеют решающее значение для регулирования количества воды в вашем теле, что помогает всему, от нервных реакций до мышечных сокращений, - говорит Келли Джонс, диетолог из Kelly Jones Nutrition.

Читайте такжеМедики поделились планом питания, который продлевает жизнь

Но легко получить дефицит электролитов, если вы только что закончили интенсивную тренировку или заболели и у вас есть симптомы, включая рвоту и диарею.

Если у вас сильный электролитный дисбаланс, это может привести к мышечным спазмам и судорогам, слабости, сердечной аритмии, параличу и, в крайних случаях, смерти из-за остановки сердца.

Хотя существует довольно много электролитов, натрий и калий являются двумя из самых известных. "Они играют важнейшую роль в регулировании баланса жидкости внутри и вне наших клеток", - говорит Джонс. Это помогает нашему телу оставаться гидратированным.

К другим электролитам относятся:

  • Хлорид
  • Фосфор
  • Кальций
  • Магний

По словам Джонс, когда человек работает или сильно потеет, он теряет много натрия. Эти симптомы могут привести к потере электролитов в организме, поэтому их замена крайне важна.

Как получить электролиты

Существует множество способов получить необходимые организму электролиты только с помощью диеты. Вот некоторые продукты и напитки, которые помогут вам пополнить запасы электролитов.

Пейте несладкую кокосовую воду

В одной чашке кокосовой воды содержится около 350 мг калия или примерно 13% от вашей дневной нормы (суточной нормы). К счастью, кокосовая вода - популярная альтернатива бутилированной воде, которую можно купить в большинстве продуктовых магазинов.

Бананы

Бананы - невероятный источник электролитов благодаря высокому уровню калия. Типичный банан содержит 422 мг (16% суточной нормы) калия. Увеличьте количество белка, добавив немного арахисового масла в банан, или добавьте клетчатки в овсянку.

Употребляйте молочные продукты

Молочные продукты - отличный источник кальция и натрия. В 100 мл молока содержится около 199 мг (20% суточной нормы) кальция и 281 мг (10% суточной нормы) калия.

А сыр - это еще больше. В 30 граммах сыра пармезан содержится около 336 мг (33% суточной нормы) кальция и 26,1 мг (2% суточной нормы) натрия.

Хотя кальций обычно связан с молочными продуктами, зелень капусты, фасоль, соевые продукты, миндаль, тахини и бок-чой также являются отличными источниками этого минерала, говорит Джонс.

Для получения натрия и кальция добавьте ломтик сыра на кусок хлеба из миндальной муки.

Готовьте белое мясо и птицу

Люди могут получить электролиты, употребляя в пищу белое мясо и птицу. В 100 г белого мяса индейки содержится 349 мг (12% суточной нормы) калия и 1200 мг (52% суточной нормы) натрия. Другие источники цинка - это моллюски, бобы, чечевица и семена конопли, - говорит Джонс.

Авокадо

Авокадо более чем моден, так как этот фрукт является невероятным источником калия. В одном стандартном авокадо содержится 660 мг (22% суточной нормы) калия.

Попробуйте авокадо поверх тостов с добавлением сыра в качестве перекуса или завтрака, богатого электролитами.

Пейте фруктовый сок

В то время как соки, такие как апельсиновый, лимонадный и банановый, содержат электролиты, стоит выделить один сок: гранатовый. Этот фруктовый сок является фантастическим источником электролитов, так как одна чашка содержит 533 мг (18% суточной нормы) калия.

Перекус арбузом

Нет причин, по которым арбузы нужно ограничивать летом. Закусывайте арбузами круглый год, чтобы повысить уровень электролитов. Долька арбуза среднего размера содержит 320 мг (11% суточной нормы) калия. Арбуз также невероятно увлажняет, так как на 92% состоит из воды, что делает его отличным перекусом после тренировки.

Попробуйте воду, наполненную электролитом

Количество электролитов в настоянной воде зависит от марки. Эти воды доступны в большинстве продуктовых и спортивных магазинов. Некоторые воды с добавлением электролитов могут содержать большое количество сахаров, поэтому при выборе их следует учитывать этикетку с питанием. Большинству людей не нужно пить электролит, если они не завершили интенсивную часовую тренировку.

Сколько электролитов мне нужно?

Количество электролитов, необходимое вам в день, зависит от вашего возраста, пола и типа физической активности, которую вы делаете. Вот рекомендуемые суточные нормы пяти наиболее распространенных электролитов для взрослых:

Тип электролитаЖенщины (19-50 лет)Мужчины (19-50 лет)
Кальций1,000 мг1,000 мг
Натрийменьше 2,300 мгменьше 2,300 мг
Калий2,600 мг3,400 мг
Магний310-320 мг400-420 мг

Электролиты имеют решающее значение для нервных реакций, мышечных сокращений, водного баланса и многого другого. Вы можете потреблять электролиты через кокосовую воду, арбуз и молочные продукты. Особенно важно следить за потреблением электролитов, если вы заболели или только что завершили тренировку.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Электролиты: 8 способов пополнить запасы из воды и еды». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:19
Коронавирус у Трампа: врач президента США раскрыл детали
09:18
К чему снится дождь: толкование сновидения Видео
09:15
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
09:05
Новый антирекорд: за сутки в Украине нашли 4633 зараженных коронавирусом Видео
08:55
Пожары на Луганщине: огонь накрыл уже 13 тысяч гектаров Фото Видео
08:49
"Перемирие бессмысленно": Анкара ждет новых столкновений за Нагорный Карабах Видео
08:45
Электролиты: 8 способов пополнить запасы из воды и еды Видео
08:31
Горькая правда о причинах катастрофы самолета АН-26 мнение
08:09
Трампа сразил коронавирус: что известно о болезни президента США Видео
08:00
Как снизить сахар в крови быстро: врач назвал способы Видео
07:59
Президент США и первая леди ушли на карантин: что произошло Видео
07:34
Коронавирус каждые 16 секунд убивает одного человека - Ляшко Видео
07:03
Санкции против Беларуси: в Евросоюзе приняли решение Видео
06:53
Отравление Навального - маркер надвигающейся на РФ катастрофы мнение
06:30
Именины Марии: как красиво поздравить с Днем ангела Марии Фото
06:01
С Днем уролога – прикольные открытки и поздравления Фото
05:23
Гороскоп на октябрь 2020: кому светит глобальное везение Видео
04:59
В Сеть попали первые кадры 4 сезона Короны Фото
04:35
Когда старина не отваливается - рецензия на боевик Авангард с Джеки Чаном Видео
04:06
Существует ли эффективный препарат против Covid-19: в ВОЗ дали ответ
03:50
В Украине допустили военную поддержку Азербайджана Видео
03:40
Чтобы не облетали - найден новый метод спасти голову от облысения
03:00
Поздравление с Днем рождения друга в стихах и прозе – прикольные и короткие Видео
02:44
Стали известны детали переговоров Турции и России по Нагорному Карабаху Видео
02:38
Гороскоп для всех на 3 октября: денежное везение и крупные неприятности Видео
02:12
Опасный метод - ученые нашли новую причину повторных выкидышей
01:51
Смерть в раннем возрасте: ученые назвали опасные особенности менструации Видео
01:22
Ученые нашли натуральное средство от коронавируса Видео
00:49
В Дании выдали разрешение использовать Северный поток-2
00:35
Интервальное голодание: ученые указали на конкретную опасность Видео
00:19
Поздравления с Днем учителя – короткие и прикольные, тексты и картинки
01 октября, четверг
23:57
Еще у двух нардепов Рады обнаружили опасный коронавирус
23:30
Саакашвили рассказал всю правду о "нападении" в ресторане Видео
23:01
Ученые определили опасную мутацию коронавируса
22:54
Яна Клочкова заинтриговала признанием о плавании
22:47
Санврач Ляшко выступил против введения жесткого карантина в Украине Видео
22:28
Канада выделит Украине кругленькую сумму - на что потратят деньги
22:25
Смертельные пожары на Луганщине: кто спровоцировал огненный ад Видео
22:16
Точный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020
22:02
Коронавирус вновь установил антирекорд: в Украине 4069 новых больных Видео
21:58
Участница Голоса 2020 записала дебютный клип в сольной карьере Видео
21:53
Россия не согласна с позицией США по Карабаху – МИД РФ Видео
21:51
Полнолуние в октябре 2020: точное время, и кому быть начеку
21:50
Болит голова: медики назвали ежедневный продукт-виновник Видео
21:43
У лидера Слуги народа обнаружили коронавирус
21:33
Как избавиться от жира на животе без упражнений Видео
21:26
Известный врач пояснил, кому абсолютно не грозят осложнения из-за Covid-19 Видео
21:16
Лунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"
21:03
Трамп поведал, намерен ли участвовать во втором раунде дебатов
20:47
"Мы всегда будем тебя любить": Крисси Тейген потеряла ребенка и показала жуткие фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять