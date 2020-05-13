Электронные сигареты: запретить или урегулировать?

Рынок электронных сигарет в Украине не урегулирован / фото Униан

В начале мая 2020 г. депутаты Бундестага Германии предложили правильству Ангелы Меркель инициировать на уровне Евросоюза изменения в основную директиву ЕС – 2011/64/EC – по налогообложению табачных изделий.

Немецкие парламентарии предложили на европейском уровне внедрить разумное регулирование (в первую очередь – налоговое) новых табачных товаров – набирающих популярность электронных сигарет и систем нагревания табака. Чтобы, с одной стороны, эти товары не вовлекали в потребление табака подростков, но, с другой стороны, помогали снизить уровень потребления наиболее опасных для здоровья табачных изделий - обычных сигарет.

"Новые товары не безвредны. Но согласно имеющимся исследованиям, нагреватели табака и электронные сигареты не так вредны, как сигареты, поскольку стики в нагревателях табака и жидкость в электронных сигаретах не сжигаются, а лишь нагреваются, и полученный пар содержит меньше вредных веществ, чем сигаретный дым" – заявили депутаты Бундестага.

Как же с помощью альтернативных табачных изделий снизить уровень популярности обычных сигарет, но при этом минимизировать риски вовлечения подростков в вейпинг? Считается, что среди западных стран наиболее успешно на этот вопрос ответила Великобритания.

Там еще в 2018 г. на уровне правительства и профильной Public Health England попытались дать четкие и детальные ответы на вопросы о вейпинге.

Прежде всего, как пишет руководитель программ по контролю над табаком в Public Health England Мартин Докрел, "хотя электронные сигареты и не лишены риска, по сравнению с курением обычных сигарет электронные сигареты гораздо менее вредны".

Эту точку зрения поддерживают в том числе Комиссия по исследованиям рака в Великобритании, Комитет действий по влиянию курения на здоровье, Королевская коллегия врачей, Британская медицинская ассоциация, а в последнее время также одна из крупнейших научных организаций США — Национальная академия наук, инженерного дела и медицины.

Мартин Докрел рассматривает несколько базовых мифов об электронных сигаретах.

Миф 1. Электронные сигареты вредны, т.к. содержат никотин

4 из 10 действующих или бывших курильщиков ошибочно полагают, что никотин вызывает основную массу случаев рака, связанного с курением табака. Но фактические данные показывают, что никотин скорее является причиной возникновения зависимости от курения, в то время как основной вред наносится тысячами других химических веществ, содержащихся в сигаретном дыме.

Аэрозоли электронных сигарет не содержат смолы или угарного газа, двух наиболее вредных элементов в табачном дыме. Они содержат некоторые химические вещества, также содержащиеся в табачном дыме, но в гораздо более низких концентрациях.

Миф 2. Воздействие аэрозолей электронных сигарет вредно для окружающих

Данные четко показывают, что воздействие вторичного табачного дыма вредно. Поэтому и в Украине, и в Великобритании действуют законы, запрещающие курение в закрытых общественных местах и на рабочих местах.

Но эти законы не распространяются на вейпинг, и организации вправе самостоятельно разрабатывать политику использования электронных сигарет в своих помещениях.

Дело в том, что жидкость для электронных сигарет обычно состоит из никотина, пропиленгликоля и/или глицерина и ароматизаторов. В отличие от обычных сигарет, в атмосферу не попадает никаких побочных испарений от электронной сигареты, а только выдыхаемый аэрозоль.

Обзор данных, выполненный PHE в 2018 году, показал, что до сих пор не было выявлено никаких рисков для здоровья окружающих от пассивного вейпинга. Исключение могут составлять лишь люди с респираторными заболеваниями (например, с астмой) - они более чувствительны к внешним раздражителям - не только к пару от вейпинга, но, например, к более холодному воздуху или пыльце растений.

Существенно меньшие риски (по сравнению с сигаретами) и при использовании систем нагревания табака. Несколько лет назад соответствующее исследование было проведено в Научном центре превентивной токсикологии им. Медведя при Министерстве здравоохранения Украины. Исследование показало "значительно меньший уровень риска для активных и пассивных курильщиков при употреблении систем нагревания табака по сравнению с сигаретами с фильтром".

Миф 3. Электронные сигареты завлекают молодежь в курение

Согласно последнему отчету PHE, не было найдено никаких данных, подтверждающих, что электронные сигареты — это путь к курению среди молодежи. Исследования показывают, что молодые люди экспериментируют с электронными сигаретами, но регулярное употребление случается редко и почти полностью ограничено теми, кто уже курит.

Как показывают социологические исследования, в Украине уровень курения за последние 10 лет продолжал постепенно снижаться. Так, если в 2010 г. в Украине курило 29%, то сейчас - около 25%. Т.е. серьезных всплесков уровня курения - в т.ч. среди молодежи и в т.ч. связанных как-то с вейпингом - не было.

Миф 4. Электронные сигареты используются табачной промышленностью, чтобы люди все равно продолжали курить

В настоящее время нет никаких данных, указывающих на то, что электронные сигареты побуждают людей продолжать курить. Наоборот, ситуация, наблюдаемая в Великобритании, говорит о противоположном. Там из 3,2 млн. взрослых потребителей электронных сигарет в Великобритании более половины полностью бросили курить. Еще 770 000 человек отказались как от курения, так и от вейпинга. Показатели успешности отказа от курения улучшаются, наблюдается ускоренное снижение уровня распространенности курения.

Миф 5. Электронные сигареты не помогают бросить курить

В феврале 2019 года было опубликовано крупное клиническое исследование, финансируемое Национальным институтом исследований в области здравоохранения в Великобритании. Согласно его результатам, в Местных службах помощи в отказе от курения стандартная электронная сигарета вдвое эффективнее помогает курильщикам бросить курить по сравнению с какой-либо комбинированной никотинзаместительной терапией (НЗТ). К тому же, в группе, которая использовала электронные сигареты, было отмечено значительно более быстрое уменьшение кашля и мокроты.

С каждым годом исследований рынка электронных сигарет становится все больше, и все больше опасений уходит в прошлое. Впрочем, некоторые из них, давно заклейменные в Европе как мифы, для Украины остаются неоспоримым фактом. Так, в жидкости для электронных сигарет, купленной на территории Украины, может оказаться все, что угодно — этот рынок никак не регулируется государством.

Еще в 2016 г. в Великобритании были введены Правила о табачных и сопутствующих товарах. В них четко обозначены базовые стандарты качества и безопасности электронных сигарет, а также требования к упаковке и маркировке, которые должны предоставлять потребителям информацию, необходимую для совершения осознанного выбора.

Обо всех товарах производители должны уведомлять Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA), предоставляя ему подробную информацию, включая перечень всех ингредиентов.

Увы, в Украине электронные сигареты пока законодательно не регулируются. Хотя и антитабачные активисты, и сами табачные компании поддерживают необходимость рамочного закона о регулировании в сфере альтернативных табачных изделий. Никто не хочет, чтобы в Украине произошла трагедия, как в США, где в жидкость для вейпинга стали добавлять купленные на черном рынке канабиоиды, в результате чего у вейперов начались разнообразные осложнения дыхания — вплоть до летального исхода.

Поэтому закон, регулирующий альтернативные системы для употребления никотина, в т.ч. химический состав жидкости для вейпинга, однозначно нужен.

Впрочем, уровень регулирования должен соотносится с уровнем риска продукции.

Согласно выводам Public Health England, электронные сигареты и традиционные сигареты — далеко не одно и то же, и к ним нельзя применять одинаковый подход в регулировании(реклама, маркетинг, налогообложение и т.п.). Электронные сигареты также несут определенные риски, но эти риски гораздо ниже, чем риски от курения обычных сигарет. К тому же, электронные сигареты помогают тысячам курильщиков бросить курить.

В Британии уже утвердился подход, что электронные сигареты – это продукция замещения традиционного курения, а не механизм вовлечения в процесс курения. Соответственно, законодательные нормы в отношении электронных сигарет значительно мягче, чем те же нормы для обычных сигарет. Например, разрешены некоторые виды внешней рекламы электронных сигарет. Но с другой стороны, нет рекламы в социальных сетях, на телевидении или радио.

Подобный подход позволяет полностью контролировать рынок альтернативных систем для употребления никотина, не наделяя их излишней привлекательностью для некурильщиков (в том числе подростков), но стимулируя курильщиков переходить на менее опасные альтернативы.

Разумность данного подхода начинают признавать и в Германии. В целом в Западной Европе уже пришли к пониманию того, что запреты и резкие повышения налогов лишь загоняют рынки в тень. В то же время нужны понятная система контроля над качеством и составом продукции, жесткое регулирование маркетинга, рекламы и доступа к продукции разных категорий населения, а также четкая зависимость между размером налога и уровнем риска товара. Именно так можно и создать цивилизованные правила игры на рынках новой продукции, и дополнительно наполнить госбюджет, и уменьшить риски для общественного здоровья. Остается надеяться, что эти простые истины вслед за немецкими и британскими депутатами, осознают и депутаты Верховной Рады Украины.