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Эндометриоз: симптомы, причины и осложнения

11 августа 2020, 16:24

Эндометриоз возникает, когда ткань эндометрия разрастается на яичниках.

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Эндометриоз возникает, когда ткань эндометрия разрастается на яичниках/Pixabay

Эндометриоз - это заболевание, при котором ткань, похожая на ту, которая образует слизистую оболочку матки, вырастает за пределы полости матки. Выстилающая поверхность матки называется эндометрием.

Эндометриоз возникает, когда ткань эндометрия разрастается на яичниках, кишечнике и тканях, выстилающих таз. Распространение ткани эндометрия за пределы области таза необычно, но это возможно. Ткань эндометрия, растущая за пределами матки, называется имплантатом эндометрия.

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Гормональные изменения менструального цикла влияют на смещенную ткань эндометрия, вызывая воспаление и болезненность этой области. Это означает, что ткань будет расти, утолщаться и разрушаться. Со временем разрушившейся ткани некуда деваться, и она застревает в вашем тазу.

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Эта ткань, застрявшая в вашем тазу, может вызвать:

  • раздражение
  • образование рубца
  • спайки, при которых ткань связывает ваши тазовые органы вместе
  • сильная боль во время менструации
  • проблемы с фертильностью

Эндометриоз - распространенное гинекологическое заболевание, которым страдают до 10 процентов женщин.

Симптомы эндометриоза

Симптомы эндометриоза различны. У некоторых женщин симптомы легкие, у других - от умеренных до тяжелых. Сила вашей боли не указывает на степень или стадию заболевания. У вас может быть легкая форма заболевания, но вы испытываете мучительную боль. Также возможна тяжелая форма и очень небольшой дискомфорт.

Боль в области таза - самый частый симптом эндометриоза. У вас также могут быть следующие симптомы:

  • болезненные месячные
  • боль внизу живота до и во время менструации
  • спазмы через одну или две недели после менструации
  • обильное менструальное кровотечение или кровотечение между менструациями
  • бесплодие
  • боль после полового акта
  • дискомфорт при дефекации
  • боль в пояснице, которая может возникнуть в любое время менструального цикла

У вас также могут отсутствовать симптомы. Важно, чтобы вы регулярно проходили гинекологические осмотры, которые позволят вашему гинекологу отслеживать любые изменения. Это особенно важно, если у вас два или более симптома.

Лечение эндометриоза

Понятно, что вам нужно быстрое облегчение боли и других симптомов эндометриоза. Это состояние может нарушить вашу жизнь, если его не лечить. Эндометриоз неизлечим, но с его симптомами можно справиться.

Доступны медицинские и хирургические варианты, которые помогут уменьшить ваши симптомы и справиться с любыми потенциальными осложнениями. Ваш врач может сначала попробовать консервативные методы лечения. Затем они могут порекомендовать операцию, если ваше состояние не улучшится.

Все по-разному реагируют на эти варианты лечения. Ваш врач поможет вам найти то, что вам больше всего подходит.

Варианты лечения включают:

Обезболивающие

Вы можете попробовать безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен, но они не во всех случаях эффективны.

Гормональная терапия

Прием дополнительных гормонов иногда может облегчить боль и остановить прогрессирование эндометриоза. Гормональная терапия помогает вашему организму регулировать ежемесячные гормональные изменения, которые способствуют росту тканей, происходящему при эндометриозе.

Гормональные контрацептивы

Гормональные контрацептивы снижают фертильность, предотвращая ежемесячный рост и наращивание ткани эндометрия. Противозачаточные таблетки, пластыри и вагинальные кольца могут уменьшить или даже устранить боль при менее тяжелом эндометриозе.

Инъекция медроксипрогестерона также эффективна для остановки менструации. Она также останавливает рост эндометриальных имплантатов. Снимает боль и другие симптомы. Однако в этом случае существует риск снижения выработки костной ткани, увеличения веса и в некоторых случаях учащения депрессии.

Агонисты и антагонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ)

Женщины принимают так называемые агонисты и антагонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), чтобы блокировать выработку эстрогена, который стимулирует яичники. Эстроген - это гормон, который в основном отвечает за развитие женских половых признаков. Блокирование выработки эстрогена предотвращает менструацию и создает искусственную менопаузу.

ГнРГ имеет побочные эффекты, такие как сухость влагалища и приливы. Одновременный прием небольших доз эстрогена и прогестерона может помочь ограничить или предотвратить эти симптомы.

Консервативная хирургия

Консервативная операция предназначена для женщин, которые хотят забеременеть или испытывают сильную боль и которым гормональное лечение не помогает. Целью консервативной хирургии является удаление или уничтожение наростов эндометрия без повреждения репродуктивных органов.

Лапароскопия, минимально инвазивная операция, используется как для визуализации, так и для диагностики эндометриоза. Она также используется для удаления ткани эндометрия. Хирург делает небольшие надрезы в брюшной полости, чтобы хирургическим путем удалить новообразования, сжечь или испарить их. В наши дни лазеры обычно используются как способ разрушить эту "неуместную" ткань.

Экстренная операция (гистерэктомия)

В редких случаях ваш врач может порекомендовать полную гистерэктомию в качестве крайней меры, если ваше состояние не улучшается с помощью других методов лечения.

Во время тотальной гистерэктомии хирург удаляет матку и шейку матки. Они также удаляют яичники, потому что эти органы вырабатывают эстроген, а эстроген вызывает рост ткани эндометрия. Дополнительно хирург удаляет видимые повреждения имплантата.

Гистерэктомия обычно не считается лечением или лекарством от эндометриоза. Вы не сможете забеременеть после гистерэктомии. Если вы думаете о создании семьи, прежде чем соглашаться на операцию, получите второе мнение.

Что вызывает эндометриоз?

Во время регулярного менструального цикла ваше тело сбрасывает слизистую оболочку матки. Это позволяет менструальной крови вытекать из матки через небольшое отверстие в шейке матки и выводиться через влагалище.

Точная причина эндометриоза неизвестна, и существует несколько теорий относительно причины, хотя ни одна теория не была научно доказана.

Одна из самых старых теорий заключается в том, что эндометриоз возникает из-за процесса, называемого ретроградной менструацией. Это происходит, когда менструальная кровь течет обратно по фаллопиевым трубам в полость таза, а не выходит из тела через влагалище.

Другая теория заключается в том, что гормоны трансформируют клетки вне матки в клетки, похожие на те, что выстилают внутреннюю часть матки, известные как клетки эндометрия.

Другие считают, что это состояние может возникнуть, если небольшие участки живота превратятся в ткань эндометрия. Это может происходить из-за того, что клетки брюшной полости растут из эмбриональных клеток, которые могут менять форму и действовать как клетки эндометрия. Неизвестно, почему это происходит.

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Некоторые полагают, что эндометриоз может начаться во внутриутробном периоде/Pixabay

Эти смещенные клетки эндометрия могут находиться на стенках таза и на поверхностях органов малого таза, таких как мочевой пузырь, яичники и прямая кишка. Они продолжают расти, сгущаться и кровоточить в течение вашего менструального цикла в ответ на гормоны вашего цикла.

Менструальная кровь также может просачиваться в полость таза через хирургический рубец, например, после кесарева сечения (также обычно называемого кесаревым сечением).

Другая теория состоит в том, что клетки эндометрия переносятся из матки через лимфатическую систему. Еще одна теория утверждает, что это может быть из-за неисправной иммунной системы, которая не разрушает ошибочные клетки эндометрия.

Некоторые полагают, что эндометриоз может начаться во внутриутробном периоде с неправильного расположения клеточной ткани, которая начинает реагировать на гормоны полового созревания. Это часто называют теорией Мюллера. Развитие эндометриоза также может быть связано с генетикой или даже с токсинами окружающей среды.

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