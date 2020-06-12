Боль в колене: причины и лечение

Боль в колене может существенно ухудшить качество жизни

Боль в колене может иметь разный характер и это зависит от заболевания или повреждений, связанных или не связанных с травмой. Колено является самым крупным суставом в нашем теле и выход его из строя приводит к ежесекундному дискомфорту. Очень ощутимо снижается качество жизни, ведь ходить приходится постоянно, а ходьба вызывает боль.

Рассмотрим основные причины и способы лечения боли в колене, а также методы диагностики колленых суставов.

Боль в колене может возникает как следствие травм (растяжения связок и сухожилий, вывихов, разрыва связок или менисков), остеоартрита, тендинита (воспаления сухожилий) и бурсита (скопления жидкости в суставных сумках), а также более серьезных заболеваний, среди которых киста или опухолевые образования.

Остеоартрит

Это дегенеративное заболевание коленного сустава, которое связано со старением организма и возникает у людей после 50 лет. Во время данной патологии, изнашивается хрящи сустава и они перестают защищать кости от трения друг об друга. Прямое соприкосновение костей вызывает боль и воспаление.

Первый признак остеоартрита - отеря способностей ротации, хромота, боль, скованность.

Болезнь не проходит сама по себе, но можно поддержать сустав и ограничить ее усугубление. В частности, важно следить за весом, по-возможности не перегружать колено, делать комплекс упражнений для укрепления связок и мышц бедра и принимать противовспалительные препараты, после консультации с врачом.

Разрыв мениска

Разрыв мениска может произойти из-за травмы, а также из-за возрастных изменений. Среди симптомов: ноющая боль в колене, отек, неприятные ощущения. Если же мениск разорвался, и оторвался его фрагмент, то такая травма скорее всего вызовет очень сильный дискомфорт или даже ограничение движений колена. Как раз такой разрыв мениска является показанием к операции и паценту необходмио обратиться за помощью к травматологу-ортопеду.

Тендинит коленного сустава (воспаление сухожилия мышцы)

Дегенеративные процессы в самом сухожилии, которое теряет естественную эластичность в результате старения, а также травмы, являются причинами воспаления сухожилия мышцы. Воспаление также могут быть следствием заболеваний, среди которых ревматоидный артрит, подагра, диабет и другие.

Такое воспаление приводит к жгучей боли, которая нарастает при движении. Для лечения используются инъекции протеинов - введение обогащенной тромбоцитами плазмы в поврежденный сустав. Иногда, в зависимости от степени тяжести, заболевание требует хирургческого вмешательтсва.

Бурсит

Бурсит - это воспаление, которое появляется в сумке коленного сустава. Признаки воспаления схожи с симтомами разрыва мениска: боль, отек, ограничение движенийи боль при движении. Они усиливаются при приседаниях, а также при поднятии или спуске по лестнице. Во время бурсита, в колене может собираться жидкость.

В ходе лечения данного воспаления, медики используют нестероидные противовоспалительные, обезболивающие препараты, а также инъекции кортикостероидов и фактора роста в коленный сустав. Уколы быстро снимают воспаление и уменьшают боль. После врачебных процедур, пациентам с бурситом рекомендуется физиотерапия и упражнения, направленные на укрепление сустава.

Инъекции кортикостероидов быстро уменьшают боль и отек, поэтому их часто делают в случаях, когда нестероидные противовоспалительные препараты не дают результатов, или у человека есть непереносимость этих лекарств. Инъекции фактора роста в случае воспаления коленного сустава способствуют уменьшению воспаления и восстановлению тканей. После консультации травматолога-ортопеда рекомендуется посещать физиотерапию для укрепления связок и мышц коленного сустава и уменьшения вероятности повторного воспаления.