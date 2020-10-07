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Это случается ночью: врачи указали на серьезный симптом диабета

7 октября 2020, 19:01

Симптомы могут быть незаметными или отсутствовать вначале.

Ученые, диабет
Симптомы могут быть незаметными или отсутствовать вначале / Mskgazeta

Считается, что диабет 2 типа гораздо более распространен, чем говорят официальные источники. Это связано с тем, что, по прогнозам, сотни тысяч людей будут жить с этим, не осознавая этого. Частично причина этого несоответствия кроется в отсутствии симптомов.

Симптомы могут быть незаметными или отсутствовать вначале и, как правило, всплывают на поверхность только при слишком высоком уровне сахара в крови.

Что такое высокий уровень сахара в крови и почему он вызывает симптомы?Уровень сахара в крови - это основной тип сахара в крови. Обычно поджелудочная железа выделяет инсулин - гормон, регулирующий уровень сахара в крови.

Если у вас диабет 2-го типа, поджелудочная железа не функционирует должным образом, что оказывает влияние на распределение инсулина. Следовательно, уровень сахара в крови может бесконтрольно расти.

Это создает всевозможные серьезные проблемы, потому что высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды, снабжающие жизненно важные органы, если его не лечить.

Когда это происходит, ваш диабет может дать о себе знать через ряд тревожных изменений в организме.

Некоторые из наиболее острых тревожных признаков высокого уровня сахара в крови связаны с диабетической невропатией.

Диабетическая невропатия - это термин для описания того, что происходит, когда высокий уровень сахара в крови повреждает нервы по всему телу.

Одна из форм невропатии, на которую следует обратить внимание, - это сенсорная нейропатия, которая возникает, если сенсорные нервы тела повреждаются, объясняет Diabetes.co.uk.

Сенсорная нейропатия начинается с конечностей тела, таких как ступни или руки, и может развиваться, поражая ноги и руки.

"Симптомы сенсорной невропатии будут присутствовать в той части вашего тела, где поражены нервы", - говорится в сообщении.

Одним из характерных признаков сенсорной нейропатии являются резкие колющие боли, которые могут быть заметны ночью.

Другие признаки включают:

  • Онемение
  • Снижение способности ощущать боль или экстремальные температуры
  • Чувство покалывания
  • Необъяснимое жжение

Как лечить сенсорную невропатию

"Людям с диабетом, страдающим сенсорной невропатией, следует стремиться держать уровень глюкозы в крови под строгим контролем, чтобы предотвратить развитие нейропатии", - советует Diabetes.co.uk.

Есть два ключевых компонента для контроля уровня сахара в крови - диета и упражнения.

Нет ничего, что нельзя было бы есть, если у вас диабет 2 типа, но вам придется ограничить употребление определенных продуктов.

Согласно NHS, вам следует:

  • Ешьте широкий выбор продуктов, включая фрукты, овощи и некоторые крахмалистые продукты, такие как макароны
  • Сведите к минимуму сахар, жир и соль
  • Ешьте завтрак, обед и ужин каждый день - не пропускайте приемы пищи

"Если вам нужно изменить свой рацион, возможно, будет проще вносить небольшие изменения каждую неделю", - говорит орган, занимающийся здоровьем.

Физические упражнения также помогают снизить уровень сахара в крови - вам следует стремиться к 2,5 часам активности в неделю.

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