Фильмы ужасов: ученые выяснили, как они влияют на психическое здоровье

Есть способы уменьшить влияние страшного фильма, при этом наслаждаясь острыми ощущениями. / Лайфхакер

Иногда страх может быть слишком реальным. Забота о своем психическом здоровье очень важна, поэтому важно знать свои пределы и понимать, как вести себя здоровым образом.

Физиологические эффекты

Фильмы ужасов содержат психологические приемы, которые создают иллюзии неизвестности и опасности путем манипулирования изображениями, звуком и сюжетом.

Хотя ваш мозг осознает, что угрозы не реальны, ваше тело одновременно регистрирует их, как если бы они были реальностью.

Салли Уинстон, лицензированный психолог и исполнительный директор Института тревожных и стрессовых расстройств в Мэриленде, объясняет: "При просмотре фильмов ужасов ваше сердце бьется, у вас появляется адреналин, и ваше внимание сужается, даже если вы знаете, что находитесь дома или в кинотеатре, и реальной опасности нет".

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Это похоже на поездку в парк развлечений, где вы можете чувствовать ужас, но в то же время знать, что вы в безопасности.

Уинстон говорит, что, вообще говоря, нет ничего плохого в том, чтобы наблюдать за теми, кто может обработать иллюзию как она есть. По ее словам, это "необходимое условие для просмотра фильмов ужасов".

Тем не менее, есть некоторые вещи, о которых следует помнить.

Фильмы ужасов призваны вызвать определенные эмоции, такие как напряжение, страх, стресс и шок. Они могут вызвать выброс гормонов в организме, таких как норэпинефрин, кортизол и адреналин, из вегетативной нервной системы.

Вы можете заметить физиологический ответ этих гормонов в виде расширения зрачка, учащенного сердцебиения и мышечного напряжения.

Влияние на сон

Хотя адреналин способствует общему впечатлению от фильма, его повышенное состояние может затруднить сон.

"Даже эйфория после ужасов, которую некоторые испытывают, активизирует, а не расслабляет. Таким образом, даже тем, кто любит эмоциональные американские горки, фильмы ужасов и саспенс могут затруднить сон", - говорит доктор Памела Рутледж, директор Исследовательского центра психологии СМИ.

Хороший ночной сон невероятно важен как для физического, так и для психического здоровья.

Душевное здоровье

Исследование показало, что потеря сна или плохой сон могут негативно повлиять на то, как мозг обрабатывает эмоции на следующий день, и могут усилить негативные эмоции.

Плохой сон также был связан с проблемами психического здоровья. Подсчитано, что 90% людей с депрессией испытывают плохое качество сна. Некоторые исследования показывают, что плохой сон у пожилых людей увеличивает риск самоубийства.

Ученые также предполагают, что отсутствие сна 3 или более ночей подряд может привести к искажениям восприятия, заблуждениям и галлюцинациям.

Ратледж отмечает, что "у чувствительных людей сон также может быть нарушен из-за того, что образы из фильмов превращаются в сны".

Это означает, что ужас на экране может вызывать кошмары, которые, как было доказано, нарушают REM (глубокий сон) и вызывают нарушенный или плохой сон.

Если фильмы ужасов не дают вам уснуть по ночам, возможно, стоит пересмотреть свой выбор.

Тревога

На людей, страдающих тревожностью, чаще всего негативно влияют фильмы ужасов.

Как объясняет Рутледж, "хроническая тревога увеличивает чувствительность к раздражителям, таким образом, у людей, которые уже находятся в состоянии стресса и тревоги, больше шансов ответить отрицательно".

Чувствительность к тревоге - это боязнь телесных ощущений, связанных с тревогой, и неправильное толкование этих ощущений как реальных угроз.

Уинстон объясняет это как "страх страха - отвращение и страх перед ответной реакцией тела через ощущения и чувства".

Те, кто страдает тревожной чувствительностью, с большей вероятностью испытают негативное воздействие от просмотра фильмов ужасов. Склонность бояться навязчивых мыслей и образов может быть спровоцирована и увеличивать уровень беспокойства или паники.

Уинстон отмечает, что просмотр ужасных картинок может вызвать нежелательные мысли и чувства, поэтому обычно у тех, кто испытывает тревожную чувствительность, есть сильное побуждение избегать таких переживаний.

Положительные эффекты фильмов ужасов

Несмотря на то, что фильмы ужасов полны ужасов и крови, они могут иметь положительное влияние на зрителей.

Ратледж говорит: "Как правило, люди, которые смотрят фильмы ужасов, получают от них удовольствие по разным причинам, поэтому для большинства зрителей это положительно".

Просмотр фильмов ужасов также может быть возможностью противостоять своим страхам, поскольку зритель противостоит ужасу и получает удовольствие от разрешения.

Это может быть особенно актуально для зрителей с определенными психическими расстройствами.

"Если кто-то лечится от тревожного расстройства или ОКР, фильмы ужасов могут предоставить полезную возможность столкнуться со своими страхами и развить уверенность в том, что вы действительно можете пережить неприятный стресс и что это не опасно для вас", - объясняет Уинстон.

Однако важно поговорить со своим врачом или лицензированным психологом о том, подойдет ли это лично вам.

Советы для здорового просмотра

Есть также способы уменьшить влияние страшного фильма, при этом наслаждаясь острыми ощущениями.

Узнайте, какой поджанр вам подходит

Важный совет при просмотре фильмов ужасов - определить, с каким уровнем вы можете справиться и какой поджанр соответствует вашим предпочтениям.

Например, не всем понравятся кровавые или интеллектуальные игры. Если кровопролитие, скорее всего, будет преследовать вас еще долго после просмотра, попробуйте что-нибудь более сверхъестественное, например "Паранормальные явления" или "Заклятие".

В качестве альтернативы, если призраки с большей вероятностью будут мешать вам спать по ночам, попробуйте выбрать психологический триллер, такой как "Черный лебедь", "Мальчик по соседству" или "Смотри в сторону".

Если вам нравится кровь, попробуйте "Человеческую многоножку" или серию "Пилы".

Установите для себя границы

Самое важное, о чем нужно помнить при просмотре фильмов ужасов, - это ваш комфорт.

"Нет ничего плохого в том, чтобы избегать фильмов ужасов, будь то в ответ на моральные ценности отказа от насилия или психологическое желание избежать нежелательных образов и ощущений", - говорит Уинстон.

Рутледж согласен с тем, что ставит ваши потребности на первое место.

"Будьте готовы установить границы и постоять за себя, обсуждая совместный просмотр. Не подвергайте себя дискомфорту, только потому что другие хотят посмотреть то, что вас расстраивает", - говорит она.

Важно оценить свои текущие эмоции и то, как на вас повлияет то, что на экране, особенно если у вас есть склонность к страху или тревоге.

Как отмечает Ратледж: "Если вы вспыльчивы и нервничаете… откажитесь от фильмов ужасов и посмотрите что-нибудь, что позволит вам сбежать в другой мир".

Помните, вы всегда можете выйти из комнаты и вместо этого взять расслабляющую книгу. Во всех повествованиях есть противоречия, но речь идет о выборе уровня, который кажется вам подходящим в данный момент.

Остерегайтесь выпивки

Также важно следить не только за тем, что отображается на экране, но и за тем, сколько из этого вы потребляете. Хотя может показаться заманчивым марафон по фильмам ужасов весь месяц, это сопряжено с определенными рисками.

Исследование, проведенное в 2017 году Департаментом здравоохранения и отдыха Университета Толедо, показало, что чрезмерный просмотр телепередач или фильмов может усилить симптомы беспокойства и нарушить сон, даже если это не фильмы ужасов.

Исследование также показало, что участники, которые смотрели телевизор более 2 часов каждую ночь, демонстрировали более высокий уровень депрессии, чем те, у кого время просмотра было короче.

Пьянство от просмотра фильмов ужасов также увеличивает регулярность выработки адреналина в организме, что ухудшает проблемы со сном.

Сделать перерыв

Если вы чувствуете себя некомфортно во время страшного фильма, вы всегда можете закрыть глаза или уйти в туалет.

Нет ничего постыдного в том, чтобы отворачиваться от конкретной сцены, которая вызывает неприятные ощущения в позвоночнике.

Держите свет включенным

Смотрите при включенном свете или в дневное время. Это может особенно помочь, если вы испытываете никтофобию или сильный страх перед темнотой.

Компания

Еще один совет - смотреть вместе с другими страшные фильмы, так как они помогут вам почувствовать себя привязанным к реальности. Тогда есть возможность объятия, которые помогут вам чувствовать себя в безопасности.

Знай, что нас ждет

Если вы боитесь, вы всегда можете заранее посмотреть спойлеры и просто держать их при себе. Это поможет ослабить тревогу.