УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Фильмы ужасов: ученые выяснили, как они влияют на психическое здоровье

19 октября 2020, 13:06

Есть способы уменьшить влияние страшного фильма, при этом наслаждаясь острыми ощущениями.

Пример каталога онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD
Есть способы уменьшить влияние страшного фильма, при этом наслаждаясь острыми ощущениями. / Лайфхакер

Иногда страх может быть слишком реальным. Забота о своем психическом здоровье очень важна, поэтому важно знать свои пределы и понимать, как вести себя здоровым образом.

Физиологические эффекты

Фильмы ужасов содержат психологические приемы, которые создают иллюзии неизвестности и опасности путем манипулирования изображениями, звуком и сюжетом.

Хотя ваш мозг осознает, что угрозы не реальны, ваше тело одновременно регистрирует их, как если бы они были реальностью.

Салли Уинстон, лицензированный психолог и исполнительный директор Института тревожных и стрессовых расстройств в Мэриленде, объясняет: "При просмотре фильмов ужасов ваше сердце бьется, у вас появляется адреналин, и ваше внимание сужается, даже если вы знаете, что находитесь дома или в кинотеатре, и реальной опасности нет".

Читайте такжеОхотник на монстров 2020 - появился первый трейлер фильма

Это похоже на поездку в парк развлечений, где вы можете чувствовать ужас, но в то же время знать, что вы в безопасности.

Уинстон говорит, что, вообще говоря, нет ничего плохого в том, чтобы наблюдать за теми, кто может обработать иллюзию как она есть. По ее словам, это "необходимое условие для просмотра фильмов ужасов".

Тем не менее, есть некоторые вещи, о которых следует помнить.

Фильмы ужасов призваны вызвать определенные эмоции, такие как напряжение, страх, стресс и шок. Они могут вызвать выброс гормонов в организме, таких как норэпинефрин, кортизол и адреналин, из вегетативной нервной системы.

Вы можете заметить физиологический ответ этих гормонов в виде расширения зрачка, учащенного сердцебиения и мышечного напряжения.

Влияние на сон

Хотя адреналин способствует общему впечатлению от фильма, его повышенное состояние может затруднить сон.

"Даже эйфория после ужасов, которую некоторые испытывают, активизирует, а не расслабляет. Таким образом, даже тем, кто любит эмоциональные американские горки, фильмы ужасов и саспенс могут затруднить сон", - говорит доктор Памела Рутледж, директор Исследовательского центра психологии СМИ.

Хороший ночной сон невероятно важен как для физического, так и для психического здоровья.

Душевное здоровье

Исследование показало, что потеря сна или плохой сон могут негативно повлиять на то, как мозг обрабатывает эмоции на следующий день, и могут усилить негативные эмоции.

Плохой сон также был связан с проблемами психического здоровья. Подсчитано, что 90% людей с депрессией испытывают плохое качество сна. Некоторые исследования показывают, что плохой сон у пожилых людей увеличивает риск самоубийства.

Ученые также предполагают, что отсутствие сна 3 или более ночей подряд может привести к искажениям восприятия, заблуждениям и галлюцинациям.

Ратледж отмечает, что "у чувствительных людей сон также может быть нарушен из-за того, что образы из фильмов превращаются в сны".

Это означает, что ужас на экране может вызывать кошмары, которые, как было доказано, нарушают REM (глубокий сон) и вызывают нарушенный или плохой сон.

Если фильмы ужасов не дают вам уснуть по ночам, возможно, стоит пересмотреть свой выбор.

Тревога

На людей, страдающих тревожностью, чаще всего негативно влияют фильмы ужасов.

Как объясняет Рутледж, "хроническая тревога увеличивает чувствительность к раздражителям, таким образом, у людей, которые уже находятся в состоянии стресса и тревоги, больше шансов ответить отрицательно".

Чувствительность к тревоге - это боязнь телесных ощущений, связанных с тревогой, и неправильное толкование этих ощущений как реальных угроз.

Уинстон объясняет это как "страх страха - отвращение и страх перед ответной реакцией тела через ощущения и чувства".

Те, кто страдает тревожной чувствительностью, с большей вероятностью испытают негативное воздействие от просмотра фильмов ужасов. Склонность бояться навязчивых мыслей и образов может быть спровоцирована и увеличивать уровень беспокойства или паники.

Уинстон отмечает, что просмотр ужасных картинок может вызвать нежелательные мысли и чувства, поэтому обычно у тех, кто испытывает тревожную чувствительность, есть сильное побуждение избегать таких переживаний.

Положительные эффекты фильмов ужасов

Несмотря на то, что фильмы ужасов полны ужасов и крови, они могут иметь положительное влияние на зрителей.

Ратледж говорит: "Как правило, люди, которые смотрят фильмы ужасов, получают от них удовольствие по разным причинам, поэтому для большинства зрителей это положительно".

Просмотр фильмов ужасов также может быть возможностью противостоять своим страхам, поскольку зритель противостоит ужасу и получает удовольствие от разрешения.

Это может быть особенно актуально для зрителей с определенными психическими расстройствами.

"Если кто-то лечится от тревожного расстройства или ОКР, фильмы ужасов могут предоставить полезную возможность столкнуться со своими страхами и развить уверенность в том, что вы действительно можете пережить неприятный стресс и что это не опасно для вас", - объясняет Уинстон.

Однако важно поговорить со своим врачом или лицензированным психологом о том, подойдет ли это лично вам.

Советы для здорового просмотра

Есть также способы уменьшить влияние страшного фильма, при этом наслаждаясь острыми ощущениями.

Узнайте, какой поджанр вам подходит

Важный совет при просмотре фильмов ужасов - определить, с каким уровнем вы можете справиться и какой поджанр соответствует вашим предпочтениям.

Например, не всем понравятся кровавые или интеллектуальные игры. Если кровопролитие, скорее всего, будет преследовать вас еще долго после просмотра, попробуйте что-нибудь более сверхъестественное, например "Паранормальные явления" или "Заклятие".

В качестве альтернативы, если призраки с большей вероятностью будут мешать вам спать по ночам, попробуйте выбрать психологический триллер, такой как "Черный лебедь", "Мальчик по соседству" или "Смотри в сторону".

Если вам нравится кровь, попробуйте "Человеческую многоножку" или серию "Пилы".

Установите для себя границы

Самое важное, о чем нужно помнить при просмотре фильмов ужасов, - это ваш комфорт.

"Нет ничего плохого в том, чтобы избегать фильмов ужасов, будь то в ответ на моральные ценности отказа от насилия или психологическое желание избежать нежелательных образов и ощущений", - говорит Уинстон.

Рутледж согласен с тем, что ставит ваши потребности на первое место.

"Будьте готовы установить границы и постоять за себя, обсуждая совместный просмотр. Не подвергайте себя дискомфорту, только потому что другие хотят посмотреть то, что вас расстраивает", - говорит она.

Важно оценить свои текущие эмоции и то, как на вас повлияет то, что на экране, особенно если у вас есть склонность к страху или тревоге.

Как отмечает Ратледж: "Если вы вспыльчивы и нервничаете… откажитесь от фильмов ужасов и посмотрите что-нибудь, что позволит вам сбежать в другой мир".

Помните, вы всегда можете выйти из комнаты и вместо этого взять расслабляющую книгу. Во всех повествованиях есть противоречия, но речь идет о выборе уровня, который кажется вам подходящим в данный момент.

Остерегайтесь выпивки

Также важно следить не только за тем, что отображается на экране, но и за тем, сколько из этого вы потребляете. Хотя может показаться заманчивым марафон по фильмам ужасов весь месяц, это сопряжено с определенными рисками.

Исследование, проведенное в 2017 году Департаментом здравоохранения и отдыха Университета Толедо, показало, что чрезмерный просмотр телепередач или фильмов может усилить симптомы беспокойства и нарушить сон, даже если это не фильмы ужасов.

Исследование также показало, что участники, которые смотрели телевизор более 2 часов каждую ночь, демонстрировали более высокий уровень депрессии, чем те, у кого время просмотра было короче.

Пьянство от просмотра фильмов ужасов также увеличивает регулярность выработки адреналина в организме, что ухудшает проблемы со сном.

Сделать перерыв

Если вы чувствуете себя некомфортно во время страшного фильма, вы всегда можете закрыть глаза или уйти в туалет.

Нет ничего постыдного в том, чтобы отворачиваться от конкретной сцены, которая вызывает неприятные ощущения в позвоночнике.

Держите свет включенным

Смотрите при включенном свете или в дневное время. Это может особенно помочь, если вы испытываете никтофобию или сильный страх перед темнотой.

Компания

Еще один совет - смотреть вместе с другими страшные фильмы, так как они помогут вам почувствовать себя привязанным к реальности. Тогда есть возможность объятия, которые помогут вам чувствовать себя в безопасности.

Знай, что нас ждет

Если вы боитесь, вы всегда можете заранее посмотреть спойлеры и просто держать их при себе. Это поможет ослабить тревогу.

фильм страхи
Сейчас вы просматриваете новость «Фильмы ужасов: ученые выяснили, как они влияют на психическое здоровье». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:05
Разумков рассказал, сколько нардепов пострадали от COVID-19
13:58
Иран сделал новое предупреждение Армении и Азербайджану из-за войны в Карабахе Видео
13:53
Десятки тысяч вирусных больных в сутки: в Минздраве назвали сроки пика эпидемии
13:35
Первая волна COVID-19 только начинается: врач дал советы, как уберечься Видео
13:33
В Украине появится штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским Видео
Реклама
13:23
Создатели Cyberpunk 2077 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры
13:13
Гороскоп на 20 октября для всех: вознаграждение за улыбку и укрощение болезней Видео
13:12
Исключение Турции из НАТО: в Конгрессе США появился документ по Карабаху Видео
13:10
Не только для ленивого воскресенья: в моду пришли чудесные платья-свитера - фото Фото
13:06
Фильмы ужасов: ученые выяснили, как они влияют на психическое здоровье Видео
12:57
Украинцев предупредили о заморозках, но обнадежили скорым потеплением Видео
12:44
Климатолог объяснила, почему в Украину вернулись пыльные бури Видео
12:38
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон - сколько серий и как смотреть сериал
12:37
Послание лузера: почему Зеленскому завтра нужно объявить о своей отставке мнение
12:30
Выходные и праздники в ноябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы Видео
12:28
Фронт прорван, потери растут: эксперт объяснил тактику сторон в Карабахе Видео
12:21
Xiaomi представила самую быструю беспроводную зарядку в мире
12:18
Суд запретил распространение книги о Стусе без разрешения кума Путина
12:16
Стала известна повестка дня заседания Верховной Рады 20 октября Видео
12:14
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
Реклама
12:10
Спасатели показали последствия жуткого урагана в Украине Фото Видео
11:58
"Горячая мамаша": голая Эшли Грэм показала развратное сэлфи в зеркале
11:49
Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год после местных выборов Видео
11:42
В Армении раскрыли планы о признании независимости Нагорного Карабаха Видео
11:41
Украину атаковали хакеры из КНДР: кто оказался под угрозой Видео
11:28
Коронавирус в Украине пересек психологическую отметку в 300 тысяч зараженных Видео
11:19
Сестра Рэтчет - когда будет продолжение сериала-рекордсмена Netflix
11:19
Новые Fallout, Elder Scrolls и другие игры Bethesda не выйдут на PS5 — источник Видео
11:11
Зеленый чай улучшает память и кожу: топ-5 преимуществ для здоровья Видео
11:06
Макрон объявил войну исламистам во Франции из-за убийства учителя чеченцем Видео
11:06
Мошенник украл с карты 140 тыс. гривен на лечение ребенка: девочка умерла Видео
10:31
МВД Беларуси назвало протестующих фашистами и раскрыло план борьбы с ними Видео
10:25
Почему женщин сильно тянет к сладкому: названа причина Видео
10:10
Пашинян назвал условие завершения войны в Нагорном Карабахе Видео
10:06
Переборщила: о чем говорит беспрецедентное заявление посла США мнение
09:59
Жена и сын экс-премьера Гройсмана заразились коронавирусом
09:50
Танці з зірками 2020 - что было в 8 выпуске 18 октября Видео
09:48
Из-за коронавируса умер ребенок в Ивано-Франковской области – Степанов Видео
09:30
Ученый разъяснил, какие болезни "дарит" повторное заражение коронавирусом Видео
09:30
"Не только морковь": американский врач назвал продукты для здоровых глаз Видео
Реклама
09:25
Стало известно, пойдут ли дети в школу с ноября
09:17
Гороскоп на 19 октября для всех: награда за риск и "разрывная" ссора Видео
09:10
Сколько людей Covid-19 заразил за сутки в Киеве - свежие данные
09:00
"Сердце перестает биться": врач рассказала о "синдроме разбитого сердца" и рисках Видео
09:00
В Армении допустили военную победу Азербайджана в Нагорном Карабахе Видео
08:58
Евросоюз осудил срыв перемирия в Нагорном Карабахе Видео
08:46
Цельнозлаковые vs цельнозерновые: диетологи назвали более полезный продукт Видео
08:23
Зачем Зеленскому марихуана мнение
08:09
В Украине обновили зоны карантина: полный список городов и новых правил
07:59
Алиев сделал заявление о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять