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Финики: названы 7 удивительных преимуществ для здоровья

14 сентября 2020, 10:38

Этот питательный фрукт на самом деле может предложить довольно впечатляющую пользу для здоровья.

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Этот питательный фрукт на самом деле может предложить довольно впечатляющую пользу для здоровья/Pixabay

Финики часто ассоциируются с десертом. Их естественная сладость и богатый аромат действительно уникальные. Но этот питательный фрукт на самом деле может предложить довольно впечатляющую пользу для здоровья.

Главред собрал семь способов, которыми финики могут защитить ваше здоровье, и простые способы добавить этот суперфрукт в блюда, закуски, напитки и угощения.

Финики богаты питательными веществами

Три финика содержат около 200 калорий, 54 грамма углеводов, около 5 граммов клетчатки, 1 грамм белка и не содержат жиров. Эта порция размера также обеспечивает меньшее количество широкого спектра питательных веществ, включая витамины группы B, витамин K, кальций, железо, магний, калий, цинк и марганец. Другими словами, финики - это не просто сахарные бомбы или пустые калории.

Финики содержат множество антиоксидантов

Помимо содержания витаминов и минералов, финики богаты антиоксидантами, защищающими здоровье. В одной недавней статье, опубликованной в Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences, говорится, что финики являются хорошим источником природных антиоксидантов, которые можно использовать для лечения заболеваний, связанных с окислительным стрессом. Окислительный стресс возникает, когда существует дисбаланс между производством свободных радикалов, повреждающих клетки, и способностью организма противостоять их вредному воздействию. Это предвестник старения и повреждения клеток, которые могут привести к заболеваниям. Финики также содержат противовоспалительные и противомикробные соединения, а это значит, что они также могут играть роль в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Другое исследование показало, что финики содержат множество антиоксидантов, включая каротиноиды, полифенолы (например, фенольные кислоты, изофлавоны, лигнаны и флавоноиды), дубильные вещества и стерины. Также они обладают противогрибковыми свойствами.

Финики сладкие от природы и без добавления сахара

Многие люди думают о финиках как о сухофруктах, но на самом деле это свежие фрукты, поскольку вода из них не удаляется. А поскольку финики представляют собой цельные необработанные фрукты, содержание в них сахара является естественным. Другими словами, если энергетический батончик подслащен только финиками, на этикетке может быть указано 0 граммов добавленного сахара. Добавленный сахар - это тип, который мы должны ограничить из-за его связи с повышенным риском сердечных заболеваний и ожирения.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует женщинам потреблять не более шести чайных ложек добавленного сахара в день, что составляет 25 граммов или 100 калорий. Рекомендуемый предел для мужчин - девять чайных ложек добавленного сахара, что составляет 36 граммов или 150 калорий. Если вы используете финики, чтобы подсластить блюдо или рецепт, значит, вы не израсходовали дневной бюджет добавленного сахара, в отличие от таких подсластителей, как тростниковый сахар.

Финики поддерживают здоровье пищеварительной системы

Три финика обеспечивают около 18% дневной нормы клетчатки, которая поддерживает хорошее пищеварение. В одном исследовании, опубликованном в British Journal of Nutrition, конкретно изучалось влияние употребления фиников на кишечник. Здоровым мужчинам случайным образом назначили либо семь фиников в день, либо контрольную добавку смеси углеводов и сахара в течение 21 дня. После 14-дневного периода вымывания группы поменялись. Исследователи обнаружили, что во время употребления фиников участники исследования испытали улучшение частоты дефекации и снижение уровня химических веществ в стуле, которые, как известно, повреждают клетки и вызывают мутации, которые могут привести к раку.

Если вы когда-либо испытывали запор, вы знаете, какой он может нанести ущерб вашему уровню энергии и общему комфорту.

Финики защищают здоровье сердца и регулируют уровень сахара в крови

В более ранних исследованиях изучалось влияние приема фиников на здоровых взрослых в течение четырехнедельного периода. В одном исследовании добровольцы ели около 100 грамм в день двух разных типов фиников. В конце месяца исследователи обнаружили, что добавление фиников не оказало значительного влияния на индекс массы тела (ИМТ), общий холестерин, ЛПНП или уровни ЛПВП у испытуемых. Наиболее важно то, что уровень глюкозы в крови и жиров в крови натощак не увеличивался после употребления любого из этих сортов фиников. Фактически, количество жиров в крови уменьшилось, как и показатели окислительного стресса.

Другое более недавнее исследование проверяло потребление фиников как на содержание жиров в крови, так и на гликемический контроль. Сто мужчин и женщин с диабетом 2 типа случайным образом были назначены либо вообще не есть финики, либо добавлять по три финика в день в течение 16 недель. У любителей фиников наблюдалось статистически значимое снижение как общего холестерина, так и "плохих" ЛПНП.

И HbA1c (показатель контроля уровня сахара в крови за предыдущий двух-трехмесячный период) не изменился у тех, кто ел финики. Группа, употреблявшая финики, также испытала улучшение психического здоровья и показателей общего качества жизни.

Финики могут защитить мозг

Считается, что защитные соединения в финиках также защищают мозг. В статье, опубликованной в журнале Neural Regeneration Research, говорится, что финики обладают многообещающим терапевтическим потенциалом против болезни Альцгеймера из-за их способности бороться с воспалением и окислительным стрессом в головном мозге.

Финики могут облегчить естественные роды

Еще одно потенциальное преимущество фиников касается беременных женщин. В статье 2020 года, опубликованной в журнале BMC Pregnancy and Childbirth, рассматривается влияние фиников на роды. Исследователи изучили ранее опубликованные исследования и пришли к выводу, что употребление фиников может сократить продолжительность активной фазы родов, стадии, во время которой шейка матки расширяется. Это также может улучшить показатель епископа - показатель готовности шейки матки к вагинальным родам. Однако употребление фиников не повлияло на продолжительность первого, второго и третьего периодов родов или частоту кесарева сечения.

Как употреблять финики и добавлять их в блюда и закуски

Финики - незаменимый подсластитель в самых разных рецептах, включая смузи, энергетические шарики, овсянку и овсяные хлопья, пудинг с чиа или авокадо и выпечку. Пюре из фиников можно использовать для приготовления домашнего "мороженого" на растительной основе, смешанного с такими ингредиентами, как растительное молоко, корица и добавками, такими как измельченный темный шоколад и вишня без косточек. Вы также можете добавлять финики в пикантные блюда. Они добавляют естественную сладость и сбалансированность садовым салатам, приготовленным овощам, таким как обжаренная капуста или цветная капуста, а также овощному картофелю фри.


Великолепная закуска - финики с начинкой. Их можно наполнить маслом из орехов и семян, "сырами" на основе орехов и растений и даже пикантными начинками, такими как тапенад из оливок и песто.

Эти исследования важны, потому что регулирование уровня сахара в крови и здоровье сердца тесно связаны. Люди с диабетом 2 типа имеют вдвое повышенный риск сердечных заболеваний, включая сердечный приступ; сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смерти среди людей с типом 2.

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