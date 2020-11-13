Фолиевая кислота: симптомы дефицита в организме

Дефицит фолиевой кислоты может вызывать такие симптомы, как слабость и головные боли/ Pixabay

Фолат, также называемый B9, является важным витамином B, который наш организм использует для образования ДНК и производства красных кровяных телец.

Дефицит фолиевой кислоты может вызывать такие симптомы, как слабость и головные боли, вплоть до депрессии и снижения работы нервов.

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Вот все, что вам нужно знать о дефиците фолиевой кислоты, от распознавания признаков и симптомов до поиска правильного плана лечения.

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Фолиевая кислота помогает при выполнении ряда задач по всему телу.

По словам Элизабет Клингбейл, доцента кафедры питания и диетологии Университета Джонсона и Уэльса, функции фолиевой кислоты включают:

Формирование ДНК

Расщепление белка, чтобы он мог использоваться организмом

Функционирование и развитие мозга

Производство красных кровяных телец

Содействие правильному развитию плода

Понимание симптомов дефицита фолиевой кислоты может помочь вам обратиться к врачу для диагностики и лечения. Хотя симптомы могут со временем меняться из-за колебаний уровня фолиевой кислоты, по словам Клингбейла и Ребекки Гутерман, диетолога из Нью-Йорка, легкие симптомы дефицита фолиевой кислоты включают:

Воспаление языка

Язвы во рту

Усталость

Слабость

Раздражительность

Головная боль

По словам Клингбейла, если дефицит фолиевой кислоты не лечить, со временем могут развиться более серьезные симптомы, в том числе:

Депрессия

Снижение нервной функции

Проблемы развития плода, если вы беременны

Дефицит фолиевой кислоты возникает, когда уровень фолиевой кислоты в крови падает ниже 2 нг / мл в плазме крови и 140 нг / мл в красных кровяных тельцах. Существует множество факторов, которые могут вызвать дефицит фолиевой кислоты, но обычно это происходит, когда вы не потребляете достаточное количество фолиевой кислоты в своем рационе.

Рекомендуемая суточная доза фолиевой кислоты зависит от вашего возраста и других факторов.

Некоторые люди подвержены повышенному риску развития дефицита фолиевой кислоты. Это касается и беременных женщин, поскольку для правильного развития плоду требуется большое количество фолиевой кислоты. Вот почему женщинам, которые пытаются забеременеть, следует подумать о приеме витаминов для беременных, содержащих фолат, чтобы предотвратить дефицит, который может нанести вред их ребенку.

"Недостаток фолиевой кислоты во время беременности, особенно в первые 28 дней развития, связан с дефектами нервной трубки, такими как расщелина позвоночника или другими неврологическими проблемами, у развивающегося плода", - говорит Клингбейл.

По словам Гутермана, к другим состояниям, повышающим риск дефицита фолиевой кислоты, относятся:

Алкоголизм

Недоедание

Глютеновая болезнь

болезнь Крона

Если вы подозреваете, что у вас дефицит фолиевой кислоты, важно посетить врача, чтобы он мог подтвердить, что симптомы не связаны с другим дефицитом или основными проблемами со здоровьем. Кроме того, Клингбейл настоятельно рекомендует поговорить со своим врачом, если вы испытываете:

Продолжающаяся депрессия

Умственное замешательство

Усталость

Диарею

Проблемы с нервами

Ваш врач назначит анализ крови, чтобы подтвердить дефицит. "Дефицит фолиевой кислоты чаще всего проявляется как мегалобластная анемия", - говорит Клингбейл. У человека с мегалобластной анемией вырабатываются структурно большие, неправильные и незрелые эритроциты, также известные как мегалобласты. С помощью анализа крови врач может определить, являются ли ваши эритроциты мегалобластами или нормальными.

Дефицит фолиевой кислоты часто лечится с помощью диетических изменений, которые увеличивают количество потребляемых продуктов, богатых фолиевой кислотой. Продукты с высоким содержанием фолиевой кислоты включают:

Брокколи

Нут

брюссельская капуста

Листовая зелень, например капуста и шпинат

Горох

Цельное зерно

Яйца

Как правило, изменение рациона является первым шагом к устранению дефицита фолиевой кислоты. Однако люди, которые не могут потреблять достаточное количество фолиевой кислоты только с пищей из-за диетических ограничений или проблем с абсорбцией, могут использовать добавки. Добавки содержат фолиевую кислоту - искусственную версию фолиевой кислоты, которая легче усваивается организмом.

"Я советую людям не принимать добавки, содержащие более 100% рекомендованной нормы фолиевой кислоты, чтобы избежать токсичности витаминов", - говорит Клингбейл. Верхний предел потребления фолиевой кислоты для взрослых составляет 1000 мкг в день. Медицинский работник может помочь вам определить, нужны ли вам добавки и в какой дозировке вы должны их принимать.

Фолиевая кислота - это витамин, используемый для формирования ДНК, развития плода и производства красных кровяных телец. Дефицит фолиевой кислоты возникает, когда вы потребляете меньше, чем рекомендуемая суточная доза 400 мкг, и вызывает такие симптомы, как головные боли, слабость и язвы во рту. Его можно лечить, увеличивая потребление продуктов, богатых фолиевой кислотой, или принимая добавки.