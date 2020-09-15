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Фрукты, которые заставят вас похудеть: диетологи представили список

15 сентября 2020, 16:43

Для оптимального самочувствия выбирайте органические сорта.

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Для оптимального самочувствия выбирайте органические сорта/Pixabay

В наши дни большинство людей стремятся сбросить или хотя бы сохранить свой вес. Поиск лучших продуктов для похудения ведется постоянно. Но хорошая новость заключается в том, что есть много фруктов, которые могут помочь вам в достижении ваших целей по снижению веса.

Преимущества фруктов для похудения заключаются в том, что они полезны для здоровья, обладают прекрасным вкусом и могут удовлетворить тягу к сахару, поэтому вы не перестанете тянуться к "действительно" нездоровым перекусам. Кроме того, если вы едите фрукты, богатые клетчаткой, они помогут вам дольше чувствовать сытость, и вы не потребляете столько калорий в течение дня.

Главред собрал список из пятнадцати восхитительных фруктов. Некоторые знакомы большинству из нас. Но мы также включили несколько неожиданных вариантов для тех, кто любит экзотику. Для оптимального самочувствия выбирайте органические сорта, поскольку они не содержат химикатов и являются более экологичным вариантом.

1. Маракуйя

Это тропическое лакомство, которое снабжает вас мощными питательными веществами. Разновидностей очень много, но самые распространенные - фиолетовый и желтый. Плод небольшой, поэтому вам может понадобиться несколько, чтобы приготовить одну чашку.

Маракуйя очень богата клетчаткой, поэтому она отлично подходит для людей, соблюдающих диету. В среднем вы получите около 25 граммов клетчатки на чашку, что составляет почти 100% от рекомендуемой дневной нормы. Она также богата витамином С и содержит пицеатаннол, который помогает улучшить чувствительность к инсулину у людей с избыточным весом, особенно если у них диабет 2 типа.

2. Гранаты

Гранаты - эти фрукты очень полезны для здоровья. Они полны антиоксидантов, полифенолов и конъюгированной линоленовой кислоты. Они помогают сжигать жир, ускоряют обмен веществ и подавляют аппетит.

Гранатовый сок очень популярен среди людей, пытающихся похудеть. Этот напиток является фаворитом из-за прекрасного натурального вкуса и того факта, что он подходит для замены сладких напитков.

3. Апельсины

Большинство людей знают, что апельсины - один из лучших источников витамина С. Знаете ли вы, что они также являются отличным источником клетчатки? Эта информация означает, что перекус апельсинами может помочь предотвратить переедание.

Еще одно замечательное свойство апельсина - это то, что он содержит нобилетин. Это вещество легко усваивается метаболитами. Это ускоряет метаболиты, что способствует снижению веса. Апельсины также содержат много воды, поэтому они увлажняют ваши клетки.

4. Черника

Черника - идеальный фрукт для людей, соблюдающих диету. У нее приятный вкус, в ней мало калорий и она богата питательными веществами. На самом деле, черника так полезна для здоровья, что ее, вероятно, стоит есть всем.

Черника насыщает ваше тело антиоксидантами. Исследования показывают, что комбинация черники отлично справляется с абдоминальным жиром. Эта информация - отличная новость для людей, которые пытаются сбросить лишние килограммы в средней части тела.

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Десерты из маракуйи - отдельное удловольствие и польза/Pixabay

5. Груши

Груши - отличный продукт для похудения. Они богаты клетчаткой, низкокалорийны и являются одними из самых вкусных фруктов на рынке. Кроме того, они имеют высокое содержание воды - более 80% - поэтому вы получаете большие фрукты, которые будут насыщать, не теряя при этом калорий.

Груши имеют консистенцию, поэтому их можно отлично готовить. По этой причине они используются во многих рецептах. Груши обладают практически неограниченным потенциалом, чтобы вписаться в любую диету.

6. Карамболь

Звездчатый фрукт, также иногда называемый плодом карамболы, - это фрукт в форме звезды, который настолько низкокалорийен, что его можно почти не принимать во внимание. Он полон витаминов, антиоксидантов, электролитов и клетчатки. Фактически, он имеет одну из самых высоких концентраций клетчатки среди всех фруктов.

Сок карамболы редко можно найти в магазинах, но он отлично подходит для коктейлей. Возможно, вам понадобится время, чтобы найти его в ближайшем к вам магазине. Но обещаем, ваши вкусовые рецепторы поблагодарят вас за старания! Это потому, что у него отличный вкус, что делает его отличной закуской для людей, соблюдающих диету.

7. Гуава

Плод гуавы - это низкокалорийный тропический фрукт из Центральной Америки. Он полон антиоксидантов, электролитов и клетчатки. Это означает, что перекус гуавой заставит вас почувствовать себя сытым, не добавляя лишних калорий в свой рацион.

Плоды гуавы в среднем содержат около 37 калорий на фрукт. Исследования говорят нам, что гуава помогает снизить уровень сахара в крови. Для людей с диабетом это чрезвычайно полезно в их стремлении похудеть.

8. Клубника

Клубника невероятно богата клетчаткой и исключительно низкокалорийна. Действительно, из 200 калорий клубники можно получить около 50% дневной клетчатки. Эти данные означают, что клубника отлично сохраняет чувство сытости между приемами пищи.

Помимо высокого содержания клетчатки, клубника также содержит адипонектин и лептин. Оба вещества ускоряют метаболизм и способствуют сжиганию жира в организме. Эта любимая ягода - отличный летний фрукт, который поможет вам достичь ваших целей по снижению веса.

9. Яблоки

Польза яблок для здоровья - давно не секрет. Это один из самых популярных фруктов, который приходит на ум, когда люди думают о здоровом или чистом питании. Кроме того, они невероятно универсальны, потому что существует так много разновидностей. И вы можете проявить изобретательность, добавляя их в салаты для дополнительной хрустящей корочки.

Яблоки отлично подходят для похудения, потому что они сытные и низкокалорийные. Пока фермеры собирают эти лакомства осенью, вы можете хранить их в холодильнике круглый год.

10. Авокадо

Авокадо - чрезвычайно популярный фрукт и хорошо известен как фрукт, который отлично подходит для людей, пытающихся похудеть. Он содержит мононенасыщенные жиры (МНЖК), которые являются хорошими жирами. Эти жиры помогают вам дольше чувствовать сытость, поэтому вы не переедаете.

Помимо МНЖК, авокадо - отличный источник электролитов, которые помогают расщеплять углеводы и наращивать мышцы. Самое приятное, что авокадо - низкокалорийный продукт, поэтому его легко добавить в свой рацион. Кроме того, они являются основой вкусного гуакамоле, который легко добавлять во многие блюда.

11. Папайя

Папайя - отличный плод, богатый питательными веществами, который отлично подходит для людей, соблюдающих диету. Он содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов. Он также имеет довольно сладкий вкус, что делает его отличной заменой нездоровым сладким закускам.

Папайя действительно имеет высокое содержание натурального сахара. Однако это один из фруктов с низким гликемическим индексом, поэтому он не повышает уровень сахара в крови. Это вкусное лакомство отлично подходит для людей с диабетом.

12. Киви

Киви - это небольшой фрукт, богатый вкусом, витаминами и клетчаткой. Однако он не богат калориями, поэтому это отличный фрукт, если вы пытаетесь похудеть.

Киви известен своим натуральным сладким вкусом. Сахар в киви натуральный, поэтому не стоит беспокоиться о том, что он слишком сильно повлияет на потребление калорий. Это отличная замена закускам с высоким содержанием сахара.

13. Арбуз

Он не только является одним из самых вкусных фруктов, но и полезен для здоровья. Содержание воды в арбузе зашкаливает. Он на 90% состоит из воды, поэтому содержит мало калорий и будет поддерживать водный баланс в жаркие летние месяцы.

Арбуз также богат клетчаткой, поэтому он может насытить между приемами пищи. Это отличный фрукт, если вы пытаетесь похудеть и вам нужно избегать обезвоживания в течение дня. Имейте в виду, что арбуз содержит большое количество натурального сахара, поэтому он может быть не лучшим выбором для людей с неконтролируемым диабетом.

14. Малина

Малина - одна из самых популярных и вкусных ягод. Фактически, они содержат кетоны малины, химическое вещество, которое производится массово и продается как чудо-сжигатель жира в бутылке. Однако, если вы едите малину, вам не понадобится малиновый сжигатель жира.

Помимо кетонов, малина также богата клетчаткой, витамином К и электролитами. Кроме того, в ней очень мало калорий, что делает ее идеальной для диеты. Кроме того, она обладает прекрасным вкусом, который нравится большинству людей, которые их едят.

15. Ежевика

Это дополнение к малине. Эта летняя ягода низкокалорийна и богата клетчаткой. Эта ягода делает ее идеальной закуской для людей, желающих похудеть.

Ежевика обладает прекрасным вкусом, способным удовлетворить любую тягу к сахару. Она даже улучшают здоровье вашего мозга. Она также богата клетчаткой, поэтому перекус ежевикой может спасти вас от переедания.

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