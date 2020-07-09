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Функциональная тренировка: названа польза и упражнения

Функциональная тренировка может быть хорошим способом борьбы с беспокойством.

9 июля 2020, 11:02
фитнес-тренировка_боди_спорт_ноги
Функциональная тренировка может быть хорошим способом борьбы с беспокойством. / Likar.info

Функциональная тренировка, как и тренировки с высокой интенсивностью, может быть хорошим способом борьбы с беспокойством и поддержанием вашего тела во время малоподвижного образа жизни.

Что такое функциональный фитнес? Он относится к упражнениям, которые помогают вам в повседневных делах, например:

  • вставать с пола
  • перевозить тяжелые предметы
  • положить что-то на полку

Укрепление мышц таким же образом, как вам бы понадобилось использовать их для определенных задач, снижает риск получения травмы и повышает качество вашей жизни.

Почти все упражнения могут быть функциональными в зависимости от контекста, потому что в действительности наращивание силы по сути поможет вам стать более функциональными в повседневной жизни.

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Хотя увеличение общей силы поможет вам лучше двигаться, сочетание силовых тренировок с упражнениями, отражающими движения повседневной деятельности, может обеспечить еще более эффективный режим тренировок.

Функциональная тренировка поможет улучшить:

  • баланс
  • выносливость
  • гибкость

Главред собрал несколько упражнений, которые помогут улучшить функциональную пригодность взрослых всех возрастов. Выполняйте упражнения три-четыре дня в неделю для достижения оптимальных результатов.

Вы можете сделать их все безопасно из вашего дома с минимальным оборудованием.

Приседания

Приседание - это движение, похожее на сидение в кресле, поэтому его обязательно нужно включать в любую функциональную фитнес-программу.

Убедитесь, что вы двигаетесь медленно и контролируемо на протяжении всего приседа. Для более продвинутых можно брать в руки гантель.

Отжимания

Возможность подняться с земли или другой поверхности неоценима с точки зрения функциональной подготовленности. Но отжимания могут быть очень сложными, поэтому их стоит выполнять с колен, или от стены.

Планка

Для выполнения планки требуется подвижность и равновесие, что полезно для подъема с пола. Кроме того, это упражнение задействует очень много мышц, поэтому оно отлично подходит для наращивания общей силы.

Приседание у стены

Если вам нужно немного больше поддержки, чем в обычном приседе, выполняйте его у стены. Это должно устранить любую боль в пояснице.

Выпады

Подобно тому, как вы спускаетесь с высокого места или спускаетесь по ступенькам, выпады - отличный способ улучшить равновесие и баланс.

Девушка фитнесс
Зашагивание можно выполнять с реквизитом разной высоты / "Форсмен"

Зашагивание

Зашагивание можно выполнять с реквизитом разной высоты. Достаточно зашагивать на него и спускаться вниз. Не забывать менять ноги.

Боковая планка

Выполняется так же, как и обычная, только на боку. Опираясь на одну руку и ногу. Укрепление всех частей вашего корпуса является ключом к функциональной пригодности.

Собака, мордой вниз

Это движение йоги требует от вас поддержания собственного веса, навыков баланса. Оно помогает расслабить все тело, вытянуть позвоночник.

Функциональный фитнес может помочь улучшить повседневную жизнь, укрепляя мышцы, чтобы подготовить их к повседневным задачам и занятиям. В основном с использованием веса тела, эта форма силовых тренировок проста и безопасна почти для всех.

Если у вас есть какие-либо травмы, вы должны проконсультироваться с врачом перед выполнением этого вида упражнений.

В отличие от других популярных форм силовых тренировок, таких как кроссфит и бодибилдинг, функциональная тренировка намного более спокойна, требует меньше оборудования и намного меньшей интенсивности.

Основное внимание уделяется производительности, а не размеру мышц. Риск травмы значительно ниже, что делает его подходящим для людей всех возрастов и уровней опыта.

фитнес ЗОЖ здоровье тренировка
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