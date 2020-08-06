Гемморой: признаки, причины и лечение

Геморрой может быть как внутренним, так и наружным/Pixabay

Геморрой - это опухшие вены, расположенные вокруг заднего прохода или в нижней прямой кишке. Около 50 процентов взрослых испытывали симптомы геморроя к 50 годам.

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Геморрой может быть как внутренним, так и наружным. Внутренний геморрой развивается в анусе или прямой кишке. Наружный геморрой развивается вне заднего прохода.

Наружный геморрой является наиболее распространенным и наиболее неприятным. Геморрой вызывает боль, сильный зуд и затруднение сидения. К счастью, они поддаются лечению.

Симптомы геморроя включают в себя:

сильный зуд вокруг заднего прохода

раздражение и боль вокруг заднего прохода

зуд или болезненный комок или опухоль возле вашего заднего прохода

недержание кала

болезненные спазмы кишечника

кровь после испражнения

Хотя геморрой болезненный, он не опасен для жизни и часто проходит самостоятельно без лечения. Если они у вас часто, у вас могут развиться симптомы анемии, такие как слабость и бледность кожи из-за потери крови, хотя это редко.

Эксперты не уверены, что вызывает развитие геморроя. Возможные факторы включают в себя:

напряжение во время дефекации

осложнения от хронического запора

долгое сидение, особенно на унитазе

семейная история геморроя

Геморрой может передаваться генетически от родителей к ребенку, поэтому, если у ваших родителей был геморрой, у вас больше шансов получить его. Последовательная тяжелая атлетика, ожирение или другие постоянные нагрузки на тело могут увеличить риск геморроя.

Длительное стояние без перерыв может вызвать геморрой. Последовательный анальный половой акт и диарея также могут увеличить риск геморроя.

Вы также можете быть более склонны к развитию геморроя, если вы беременны. Когда матка увеличивается, она давит на вену в толстой кишке, вызывая ее выпячивание.

Визуального осмотра вашего заднего прохода может быть достаточно для диагностики геморроя. Чтобы подтвердить диагноз, ваш врач может сделать другое обследование, чтобы проверить наличие аномалий в анусе. Эта проверка называется цифровым ректальным тестом. Во время этого обследования ваш врач вставляет палец в прямую кишку. Если он чувствуют что-то ненормальное, он может заказать дополнительный тест под названием сигмоидоскопия.

При сигмоидоскопии врач использует небольшую камеру для диагностики внутреннего геморроя. Эта небольшая волоконно-оптическая камера, называемая сигмоидоскопом, помещается в небольшую трубку и затем вставляется в прямую кишку. Благодаря ей, врач получает четкое представление о внутренней части прямой кишки.

Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта, могут облегчить дискомфорт от геморроя. / Фото: Depositphotos

Лечение геморроя может проводиться дома или в кабинете врача.

Облегчение боли

Чтобы свести к минимуму боль, каждый день принимайте теплую ванну с водой не менее 10 минут. Вы также можете сидеть на бутылке с теплой водой, чтобы облегчить боль от внешнего геморроя. Если боль невыносима, используйте лекарства, которые продаются без рецепта, мазь или крем, чтобы облегчить жжение и зуд. Вы можете найти свечи от геморроя в Интернете или в магазинах.

Клетчатка

Если у вас запор, вы также можете использовать добавку, отпускаемую без рецепта, для смягчения стула. Двумя распространенными добавками этого типа являются псиллиум и метилцеллюлоза.

Домашние средства

Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта, могут облегчить дискомфорт от геморроя.

Соблюдайте правила гигиены, ежедневно очищая анус теплой водой во время душа или ванны. Но не используйте мыло, так как мыло может усугубить геморрой. Также избегайте использования сухой или грубой туалетной бумаги при вытирании после испражнения.

Использование холодного компресса в заднем проходе может помочь уменьшить отек от геморроя. Обезболивающие смогут облегчить боль или дискомфорт.

Медицинские процедуры

Если домашнее лечение не помогает при геморрое, ваш врач может порекомендовать сделать перевязку. Эта процедура предполагает, что врач "отключает" кровообращение, накладывая вокруг него специальную повязку. Это вызывает потерю кровообращения у геморроя, заставляя его сжиматься. Эту процедуру должен выполнять только медицинский работник. Не пытайтесь повторить это дома.

Если в вашем случае не подходит перевязка, ваш врач может провести инъекционную терапию или склеротерапию. В этой процедуре ваш доктор вводит химическое вещество непосредственно в кровеносный сосуд. Это приводит к уменьшению размера геморроя.

Чтобы предотвратить или избежать ухудшения геморроя, избегайте напряжения во время дефекации. Кроме того, попробуйте увеличить потребление воды. Питье достаточного количества воды может уберечь ваш стул от затвердевания.

Используйте туалет, как только почувствуете, что появилось желание пойти в туалет, чтобы предотвратить развитие геморроя. Регулярно делайте физические упражнения, чтобы предотвратить запор, и не сидите долго, особенно на твердых поверхностях, таких как бетон или плитка.

Потребление продуктов с высоким содержанием пищевых волокон может минимизировать риск развития геморроя в будущем.

Хорошие источники пищевых волокон включают в себя:

цельнозерновые крупы

коричневый рис

овсяная каша

груши

морковь

гречневая крупа

отруби

Пищевые волокна помогают создать объем в кишечнике, что смягчает стул, облегчая его прохождение.

Осложнения от геморроя редки, но могут включать в себя: