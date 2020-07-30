Гепатит С: симптомы, лечение и диагностика

Гепатит С может быть острым или хроническим/Pixabay

Гепатит С - это заболевание, которое вызывает воспаление и инфекцию печени. Это состояние развивается после заражения вирусом гепатита С (ВГС). Гепатит С может быть острым или хроническим.

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В отличие от гепатита А и В, вакцины от гепатита С нет, хотя усилия по ее созданию продолжаются. Гепатит С очень заразен, что объясняет большое количество людей с этим заболеванием.

Симптомы острого гепатита С начинаются быстро и длятся несколько недель. Тем не менее, симптомы хронического гепатита С развиваются в течение нескольких месяцев и вначале могут не проявляться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 71 миллион человек, которым доверяют, имеют хронический гепатит С.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что примерно у 70-80 процентов лиц с гепатитом С симптомы отсутствуют. Хотя это правда, некоторые люди сообщают о легких симптомах. Эти симптомы включают в себя:

высокая температура

темная моча

потеря аппетита

боль в животе или дискомфорт

боль в суставах

желтуха

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Симптомы могут появиться не сразу. Некоторым может потребоваться от шести до семи недель, чтобы появиться.

Симптомы гепатита С у мужчин такие же, как у женщин. Однако мужчины реже борются с вирусом, чем женщины. Гепатит С у мужчин может дольше оставаться в их организмах и может вызывать симптомы у мужчин.

Гепатит С передается через кровь в кровь человека, инфицированного ВГС. Это может быть распространено через:

пересадка органов

переливание крови

бритвы или зубные щетки

делиться иглами

рождение ребенка (от матери с гепатитом С)

половой контакт при обмене крови

К людям с высоким риском заражения ВГС относятся те, у кого:

было переливание крови до 1992 года

получил пересадку органа

получал лечение гемодиализом в течение длительного периода

родился от матери с гепатитом С

был сексуальный партнер, инфицированный гепатитом С

использовал иглы, которые использовались ранее

Гепатит С заразен. Однако, поскольку он распространяется только при контакте крови к крови, маловероятно, что вы заразитесь гепатитом С при случайном контакте. Есть много других инфекций, которые гораздо более заразны. Однако важно знать, как гепатит С может и не может распространяться.

Ваш врач может назначить серию анализов крови на наличие признаков инфекции HCV. Есть также анализы крови, которые могут также измерить количество HCV в вашей крови, если вы заражены. Тест на генотипирование может быть использован для выявления имеющегося у вас генотипа гепатита С. Эта информация поможет определить, какое лечение подойдет вам лучше всего.

Если ваш врач считает, что у вас повреждение печени, он назначит анализ функции печени, чтобы проверить вашу кровь на наличие признаков повышенных ферментов в ней. Другой тест для проверки повреждения печени - биопсия печени. Ваш врач возьмет маленький кусочек ткани из печени и проверит его на наличие аномалий клеток.

Знание того, что происходит во время тестирования на гепатит С, может помочь облегчить процесс.

Некоторые посторонние вещества, попадающие в ваш организм, запускают выработку антител иммунной системой. Антитела специально запрограммированы на то, чтобы нацеливаться и бороться только с чужеродным веществом, для которого они созданы. Если вы инфицированы HCV, организм будет вырабатывать антитела к гепатиту C, которые борются только с HCV.

Поскольку ваше тело будет вырабатывать антитела к гепатиту С только в том случае, если у вас есть гепатит С, тест на антитела к гепатиту С может подтвердить инфекцию ВГС путем проверки наличия у вас антител к гепатиту С.

К сожалению, сейчас нет вакцины против гепатита С. Тем не менее, есть много других способов предотвратить заражение гепатитом С.

Не всем, кто заражен гепатитом С, понадобится лечение. Для некоторых людей их иммунная система может бороться с инфекцией достаточно хорошо, чтобы очистить организм от инфекции. Если это так, то ваш врач, вероятно, захочет контролировать вашу функцию печени с помощью регулярных анализов крови.

Для людей с иммунной системой, которая не может вылечить инфекцию, есть несколько вариантов лечения гепатита С. Лечение обычно предназначено для людей с серьезными повреждениями печени и рубцами, и отсутствием других условий, которые мешают лечению.

Прошлые схемы лечения гепатита С требовали еженедельных инъекций в течение 48 недель. Это лечение имело риск значительных, а иногда и опасных для жизни побочных эффектов. Недавно разработанные противовирусные препараты имеют более высокие показатели излечения и меньше побочных эффектов. Они также требуют более короткого периода лечения. Ваш врач может решить, может ли противовирусное лечение принести больше пользы, чем вреда.

Осложнения от гепатита С включают цирроз и рак печени. Некоторым людям с гепатитом С может потребоваться пересадка печени.

Осложнения обычно возникают из-за хронического гепатита С. Таким образом, чем раньше вы получите диагноз гепатита С, тем скорее будет реализован план лечения, который, мы надеемся, поможет избежать этих осложнений.