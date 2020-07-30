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Гепатит С: симптомы, лечение и диагностика

30 июля 2020, 10:11

Гепатит С может быть острым или хроническим.

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Гепатит С может быть острым или хроническим/Pixabay

Гепатит С - это заболевание, которое вызывает воспаление и инфекцию печени. Это состояние развивается после заражения вирусом гепатита С (ВГС). Гепатит С может быть острым или хроническим.

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В отличие от гепатита А и В, вакцины от гепатита С нет, хотя усилия по ее созданию продолжаются. Гепатит С очень заразен, что объясняет большое количество людей с этим заболеванием.

Хронический гепатит С

Симптомы острого гепатита С начинаются быстро и длятся несколько недель. Тем не менее, симптомы хронического гепатита С развиваются в течение нескольких месяцев и вначале могут не проявляться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 71 миллион человек, которым доверяют, имеют хронический гепатит С.

Симптомы гепатита С

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что примерно у 70-80 процентов лиц с гепатитом С симптомы отсутствуют. Хотя это правда, некоторые люди сообщают о легких симптомах. Эти симптомы включают в себя:

  • высокая температура
  • темная моча
  • потеря аппетита
  • боль в животе или дискомфорт
  • боль в суставах
  • желтуха

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Симптомы могут появиться не сразу. Некоторым может потребоваться от шести до семи недель, чтобы появиться.

Симптомы гепатита С у мужчин

Симптомы гепатита С у мужчин такие же, как у женщин. Однако мужчины реже борются с вирусом, чем женщины. Гепатит С у мужчин может дольше оставаться в их организмах и может вызывать симптомы у мужчин.

Как передается гепатит С?

Гепатит С передается через кровь в кровь человека, инфицированного ВГС. Это может быть распространено через:

  • пересадка органов
  • переливание крови
  • бритвы или зубные щетки
  • делиться иглами
  • рождение ребенка (от матери с гепатитом С)
  • половой контакт при обмене крови

К людям с высоким риском заражения ВГС относятся те, у кого:

  • было переливание крови до 1992 года
  • получил пересадку органа
  • получал лечение гемодиализом в течение длительного периода
  • родился от матери с гепатитом С
  • был сексуальный партнер, инфицированный гепатитом С
  • использовал иглы, которые использовались ранее

Является ли гепатит С заразным?

Гепатит С заразен. Однако, поскольку он распространяется только при контакте крови к крови, маловероятно, что вы заразитесь гепатитом С при случайном контакте. Есть много других инфекций, которые гораздо более заразны. Однако важно знать, как гепатит С может и не может распространяться.

Тесты на гепатит С

Ваш врач может назначить серию анализов крови на наличие признаков инфекции HCV. Есть также анализы крови, которые могут также измерить количество HCV в вашей крови, если вы заражены. Тест на генотипирование может быть использован для выявления имеющегося у вас генотипа гепатита С. Эта информация поможет определить, какое лечение подойдет вам лучше всего.

Если ваш врач считает, что у вас повреждение печени, он назначит анализ функции печени, чтобы проверить вашу кровь на наличие признаков повышенных ферментов в ней. Другой тест для проверки повреждения печени - биопсия печени. Ваш врач возьмет маленький кусочек ткани из печени и проверит его на наличие аномалий клеток.

Знание того, что происходит во время тестирования на гепатит С, может помочь облегчить процесс.

Гепатит С антитела

Некоторые посторонние вещества, попадающие в ваш организм, запускают выработку антител иммунной системой. Антитела специально запрограммированы на то, чтобы нацеливаться и бороться только с чужеродным веществом, для которого они созданы. Если вы инфицированы HCV, организм будет вырабатывать антитела к гепатиту C, которые борются только с HCV.

Поскольку ваше тело будет вырабатывать антитела к гепатиту С только в том случае, если у вас есть гепатит С, тест на антитела к гепатиту С может подтвердить инфекцию ВГС путем проверки наличия у вас антител к гепатиту С.

Вакцина против гепатита С

К сожалению, сейчас нет вакцины против гепатита С. Тем не менее, есть много других способов предотвратить заражение гепатитом С.

Лечение гепатита С

Не всем, кто заражен гепатитом С, понадобится лечение. Для некоторых людей их иммунная система может бороться с инфекцией достаточно хорошо, чтобы очистить организм от инфекции. Если это так, то ваш врач, вероятно, захочет контролировать вашу функцию печени с помощью регулярных анализов крови.

Для людей с иммунной системой, которая не может вылечить инфекцию, есть несколько вариантов лечения гепатита С. Лечение обычно предназначено для людей с серьезными повреждениями печени и рубцами, и отсутствием других условий, которые мешают лечению.

Прошлые схемы лечения гепатита С требовали еженедельных инъекций в течение 48 недель. Это лечение имело риск значительных, а иногда и опасных для жизни побочных эффектов. Недавно разработанные противовирусные препараты имеют более высокие показатели излечения и меньше побочных эффектов. Они также требуют более короткого периода лечения. Ваш врач может решить, может ли противовирусное лечение принести больше пользы, чем вреда.

Какие осложнения связаны с гепатитом С?

Осложнения от гепатита С включают цирроз и рак печени. Некоторым людям с гепатитом С может потребоваться пересадка печени.

Осложнения обычно возникают из-за хронического гепатита С. Таким образом, чем раньше вы получите диагноз гепатита С, тем скорее будет реализован план лечения, который, мы надеемся, поможет избежать этих осложнений.

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