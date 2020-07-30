Гепатит С: симптомы, лечение и диагностика

Гепатит С может быть острым или хроническим.
Гепатит С - это заболевание, которое вызывает воспаление и инфекцию печени. Это состояние развивается после заражения вирусом гепатита С (ВГС). Гепатит С может быть острым или хроническим.
Содержание
- Хронический гепатит
- Симптомы
- Симптомы у мужчин
- Как заразиться гепатитом С?
- Заразный гепатит С
- Как выявить гепатит С
- Гепатит С и антитела
- Вакцинация против гепатита С
- Как лечить гепатит С?
- Осложнения
В отличие от гепатита А и В, вакцины от гепатита С нет, хотя усилия по ее созданию продолжаются. Гепатит С очень заразен, что объясняет большое количество людей с этим заболеванием.
Хронический гепатит С
Симптомы острого гепатита С начинаются быстро и длятся несколько недель. Тем не менее, симптомы хронического гепатита С развиваются в течение нескольких месяцев и вначале могут не проявляться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 71 миллион человек, которым доверяют, имеют хронический гепатит С.
Симптомы гепатита С
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что примерно у 70-80 процентов лиц с гепатитом С симптомы отсутствуют. Хотя это правда, некоторые люди сообщают о легких симптомах. Эти симптомы включают в себя:
- высокая температура
- темная моча
- потеря аппетита
- боль в животе или дискомфорт
- боль в суставах
- желтуха
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Симптомы могут появиться не сразу. Некоторым может потребоваться от шести до семи недель, чтобы появиться.
Симптомы гепатита С у мужчин
Симптомы гепатита С у мужчин такие же, как у женщин. Однако мужчины реже борются с вирусом, чем женщины. Гепатит С у мужчин может дольше оставаться в их организмах и может вызывать симптомы у мужчин.
Как передается гепатит С?
Гепатит С передается через кровь в кровь человека, инфицированного ВГС. Это может быть распространено через:
- пересадка органов
- переливание крови
- бритвы или зубные щетки
- делиться иглами
- рождение ребенка (от матери с гепатитом С)
- половой контакт при обмене крови
К людям с высоким риском заражения ВГС относятся те, у кого:
- было переливание крови до 1992 года
- получил пересадку органа
- получал лечение гемодиализом в течение длительного периода
- родился от матери с гепатитом С
- был сексуальный партнер, инфицированный гепатитом С
- использовал иглы, которые использовались ранее
Является ли гепатит С заразным?
Гепатит С заразен. Однако, поскольку он распространяется только при контакте крови к крови, маловероятно, что вы заразитесь гепатитом С при случайном контакте. Есть много других инфекций, которые гораздо более заразны. Однако важно знать, как гепатит С может и не может распространяться.
Тесты на гепатит С
Ваш врач может назначить серию анализов крови на наличие признаков инфекции HCV. Есть также анализы крови, которые могут также измерить количество HCV в вашей крови, если вы заражены. Тест на генотипирование может быть использован для выявления имеющегося у вас генотипа гепатита С. Эта информация поможет определить, какое лечение подойдет вам лучше всего.
Если ваш врач считает, что у вас повреждение печени, он назначит анализ функции печени, чтобы проверить вашу кровь на наличие признаков повышенных ферментов в ней. Другой тест для проверки повреждения печени - биопсия печени. Ваш врач возьмет маленький кусочек ткани из печени и проверит его на наличие аномалий клеток.
Знание того, что происходит во время тестирования на гепатит С, может помочь облегчить процесс.
Гепатит С антитела
Некоторые посторонние вещества, попадающие в ваш организм, запускают выработку антител иммунной системой. Антитела специально запрограммированы на то, чтобы нацеливаться и бороться только с чужеродным веществом, для которого они созданы. Если вы инфицированы HCV, организм будет вырабатывать антитела к гепатиту C, которые борются только с HCV.
Поскольку ваше тело будет вырабатывать антитела к гепатиту С только в том случае, если у вас есть гепатит С, тест на антитела к гепатиту С может подтвердить инфекцию ВГС путем проверки наличия у вас антител к гепатиту С.
Вакцина против гепатита С
К сожалению, сейчас нет вакцины против гепатита С. Тем не менее, есть много других способов предотвратить заражение гепатитом С.
Лечение гепатита С
Не всем, кто заражен гепатитом С, понадобится лечение. Для некоторых людей их иммунная система может бороться с инфекцией достаточно хорошо, чтобы очистить организм от инфекции. Если это так, то ваш врач, вероятно, захочет контролировать вашу функцию печени с помощью регулярных анализов крови.
Для людей с иммунной системой, которая не может вылечить инфекцию, есть несколько вариантов лечения гепатита С. Лечение обычно предназначено для людей с серьезными повреждениями печени и рубцами, и отсутствием других условий, которые мешают лечению.
Прошлые схемы лечения гепатита С требовали еженедельных инъекций в течение 48 недель. Это лечение имело риск значительных, а иногда и опасных для жизни побочных эффектов. Недавно разработанные противовирусные препараты имеют более высокие показатели излечения и меньше побочных эффектов. Они также требуют более короткого периода лечения. Ваш врач может решить, может ли противовирусное лечение принести больше пользы, чем вреда.
Какие осложнения связаны с гепатитом С?
Осложнения от гепатита С включают цирроз и рак печени. Некоторым людям с гепатитом С может потребоваться пересадка печени.
Осложнения обычно возникают из-за хронического гепатита С. Таким образом, чем раньше вы получите диагноз гепатита С, тем скорее будет реализован план лечения, который, мы надеемся, поможет избежать этих осложнений.