Герпес: причины, симптомы и факторы риска

Вирус простого герпеса, также известный как ВПГ, является инфекцией. Герпес может появляться в различных частях тела, чаще всего на половых органах или во рту. Существует два типа вируса простого герпеса.
ВПГ-1: в первую очередь вызывает оральный герпес и, как правило, ответственен за герпес и пузыри лихорадки вокруг рта и на лице. ВПГ-2: в первую очередь вызывает генитальный герпес и, как правило, является причиной вспышек генитального герпеса.
Герпес
- Почему возникает герпес?
- Вирус герпеса человека 1
- Вирус герпеса человека 2
- Факторы риска герпеса
- Симптомы герпеса
- Рецидивы
Что вызывает простой герпес?
Вирус простого герпеса является заразным вирусом, который может передаваться от человека человеку через прямой контакт. Дети часто заражаются ВПГ-1 при раннем контакте с инфицированным взрослым. Затем они несут вирус всю оставшуюся жизнь.
ВПГ-1
По данным ВОЗ, ВПГ-1 передается через:
- посуду
- бальзам или помаду для губ
- поцелуи
Вирус распространяется быстрее, когда зараженный человек находится в активной фазе. Приблизительно 67 процентов людей в возрасте 49 лет и моложе являются серопозитивными к ВПГ-1, хотя они могут никогда не испытывать его симптомы. Также можно получить генитальный герпес от ВПГ-1, если у того, кто занимался оральным сексом, были раны на губах в это время.
ВПГ-2
ВПГ-2 передается через половой контакт с человеком, который имеет ВПГ-2. По данным Американской академии дерматологии (AAD), инфекции ВПГ-2 распространяются через контакт с герпесной раной.
Факторы риска
Любой может быть заражен ВПГ, независимо от возраста. Ваш риск почти полностью зависит от воздействия инфекции. В случаях ВПГ, передаваемых половым путем, люди подвергаются большему риску, когда занимаются незащищенным сексом.
Другие факторы риска для ВПГ-2 включают в себя:
- несколько половых партнеров
- начало сексуальной жизни в более молодом возрасте
- женский пол
- наличие другой инфекции, передающейся половым путем (ИППП)
- ослабленная иммунная система
Если во время родов у беременной женщины возникает вспышка генитального герпеса, она может подвергнуть ребенка обоим типам ВПГ и подвергнуть его риску серьезных осложнений.
Сипмтомы
Важно понимать, что у кого-то может не быть видимых язв или симптомов, и он все равно может быть заражен вирусом. Они также могут передавать вирус другим.
Некоторые из симптомов, связанных с этим вирусом, включают в себя:
пузырчатые язвы (во рту или на половых органах)боль при мочеиспускании (генитальный герпес)зуд
Вы также можете испытывать симптомы, похожие на грипп. Эти симптомы могут включать в себя:
высокая температура
- увеличение лимфатических узлов
- головные боли
- усталость
- отсутствие аппетита
ВПГ также может распространяться на глаза, вызывая состояние, называемое герпетическим кератитом. Это может вызвать такие симптомы, как боль в глазах, выделения и ощущение жжения в глазу.
Рецидивы
По информации Википедии, вирус, после подавления активной стадии, остается в нервных ганглиях, существует там латентно и довольно долго может никак не выдавать себя. На этой фазе новые вирусы не производятся. Причины рецидивов точно не установлены, но есть известные факторы, провоцирующие развитие и рецидивы вируса:
изменения в иммунной системе женщин перед, после и во время месячных;
инфекция ОРВИ, грипп и другие заболевания, сопровождающиеся высокой температурой;
- локальные повреждения в области губ или глаз;
- побочные эффекты лучевой терапии;
- сильный, холодный ветер;
- воздействие ультрафиолетового облучения.
При рецидивах уровень содержания антител класса IgG и IgM является повышенным.