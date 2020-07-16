Герпес: причины, симптомы и факторы риска

Вирус распространяется быстрее, когда зараженный человек находится в активной фазе / Pixabay

Вирус простого герпеса, также известный как ВПГ, является инфекцией. Герпес может появляться в различных частях тела, чаще всего на половых органах или во рту. Существует два типа вируса простого герпеса.

ВПГ-1: в первую очередь вызывает оральный герпес и, как правило, ответственен за герпес и пузыри лихорадки вокруг рта и на лице. ВПГ-2: в первую очередь вызывает генитальный герпес и, как правило, является причиной вспышек генитального герпеса.

Герпес

Вирус простого герпеса является заразным вирусом, который может передаваться от человека человеку через прямой контакт. Дети часто заражаются ВПГ-1 при раннем контакте с инфицированным взрослым. Затем они несут вирус всю оставшуюся жизнь.

По данным ВОЗ, ВПГ-1 передается через:

посуду

бальзам или помаду для губ

поцелуи

Вирус распространяется быстрее, когда зараженный человек находится в активной фазе. Приблизительно 67 процентов людей в возрасте 49 лет и моложе являются серопозитивными к ВПГ-1, хотя они могут никогда не испытывать его симптомы. Также можно получить генитальный герпес от ВПГ-1, если у того, кто занимался оральным сексом, были раны на губах в это время.

ВПГ-2 передается через половой контакт с человеком, который имеет ВПГ-2. По данным Американской академии дерматологии (AAD), инфекции ВПГ-2 распространяются через контакт с герпесной раной.

Любой может быть заражен ВПГ, независимо от возраста. Ваш риск почти полностью зависит от воздействия инфекции. В случаях ВПГ, передаваемых половым путем, люди подвергаются большему риску, когда занимаются незащищенным сексом.

Другие факторы риска для ВПГ-2 включают в себя:

несколько половых партнеров

начало сексуальной жизни в более молодом возрасте

женский пол

наличие другой инфекции, передающейся половым путем (ИППП)

ослабленная иммунная система

Если во время родов у беременной женщины возникает вспышка генитального герпеса, она может подвергнуть ребенка обоим типам ВПГ и подвергнуть его риску серьезных осложнений.

Важно понимать, что у кого-то может не быть видимых язв или симптомов, и он все равно может быть заражен вирусом. Они также могут передавать вирус другим.

Некоторые из симптомов, связанных с этим вирусом, включают в себя:

пузырчатые язвы (во рту или на половых органах)боль при мочеиспускании (генитальный герпес)зуд

Вы также можете испытывать симптомы, похожие на грипп. Эти симптомы могут включать в себя:

высокая температура

увеличение лимфатических узлов

головные боли

усталость

отсутствие аппетита

ВПГ также может распространяться на глаза, вызывая состояние, называемое герпетическим кератитом. Это может вызвать такие симптомы, как боль в глазах, выделения и ощущение жжения в глазу.

По информации Википедии, вирус, после подавления активной стадии, остается в нервных ганглиях, существует там латентно и довольно долго может никак не выдавать себя. На этой фазе новые вирусы не производятся. Причины рецидивов точно не установлены, но есть известные факторы, провоцирующие развитие и рецидивы вируса:

изменения в иммунной системе женщин перед, после и во время месячных;

инфекция ОРВИ, грипп и другие заболевания, сопровождающиеся высокой температурой;

локальные повреждения в области губ или глаз;

побочные эффекты лучевой терапии;

сильный, холодный ветер;

воздействие ультрафиолетового облучения.

При рецидивах уровень содержания антител класса IgG и IgM является повышенным.