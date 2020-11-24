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Гибискус полезен для похудения и защищает от рака: названы полезные свойства

24 ноября 2020, 17:54

В Иране кислый чай по-прежнему является обычным средством лечения высокого кровяного давления.

Гибискус
В Иране кислый чай по-прежнему является обычным средством лечения высокого кровяного давления. / Pixabay

Гибискус известен своими большими яркими цветами. Эти цветы могут быть декоративным дополнением к дому или саду, но они также используются в лечебных целях. Из цветов и листьев можно приготовить чай и жидкие экстракты, которые могут помочь при лечении различных заболеваний.

Читайте дальше, чтобы узнать, как гибискус может помочь при похудtнии и при раке и как он также может помочь при таких состояниях, как:

  • расстройство желудка
  • повышенное артериальное давление
  • бактериальные инфекции
  • высокая температура

Цветы гибискуса бывают разных цветов. Они могут быть красного, желтого, белого или персикового цвета. Самый популярный сорт - Hibiscus sabdariffa. Красные цветы этого сорта чаще всего выращиваются в медицинских целях и доступны в качестве пищевых добавок.

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Чай из гибискуса, также называемый кислым чаем из-за его терпкого вкуса, изготавливается из смеси сушеных цветов, листьев и темно-красных чашечек гибискуса (чашеобразные центры цветов). После того, как цветок отцветет, лепестки опадают, а чашечки превращаются в стручки. В них содержатся семена растения. Чаши часто являются основными ингредиентами травяных напитков, содержащих гибискус.

Гибискус использовался разными культурами как средство от нескольких заболеваний. Египтяне использовали чай из гибискуса для снижения температуры тела, лечения болезней сердца и нервов, а также как мочегонное средство для увеличения выработки мочи.

В Африке чай использовали для лечения запоров, рака, болезней печени и симптомов простуды. Мякоть из листьев прикладывалась к коже для заживления ран.

В Иране кислый чай по-прежнему является обычным средством лечения высокого кровяного давления.

Сегодня гибискус популярен благодаря своей способности снижать высокое кровяное давление. Современные исследования показывают, что экстракт чая и гибискуса может снизить кровяное давление и уровень холестерина. Хотя все еще необходимы дополнительные исследования, это может быть хорошей новостью для будущего лечения болезней сердца.

Гибискус показывает потенциал для лечения рака и как средство для похудания, а также в других целях. В этих областях не так много исследований, но некоторые исследования из Надежных источников показывают, что антоцианы могут являться ключом к противораковым свойствам гибискуса.

Другое недавнее исследование обнаружило, что экстракт гибискуса может влиять на обмен веществ, предотвращая ожирение и накопление жира в печени. Тропическое растение даже успешно использовалось в составе смеси экстрактов трав для лечения головных вшей.

Чай и экстракт гибискуса можно купить в магазинах здорового питания в качестве пищевых добавок. Рекомендуемой дозы нет, потому что это зависит от продукта, который вы покупаете, и от того, почему вы его используете. Типичное количество чашечки в одной порции чая составляет 1,5 грамма, но в исследованиях использовалось до 10 граммов сушеной чашечки и экстракты, содержащие до 250 миллиграммов антоцианов.

При использовании в качестве чая гибискус считается безопасным. Но необходимы дополнительные исследования, чтобы определить безопасную дозировку для беременных или кормящих женщин, детей и людей с заболеваниями печени или почек.

Чай из гибискуса очень терпкий и может быть более терпким для чувствительных тканей. Прислушивайтесь к своему телу, и, если оно заставляет вас чувствовать себя плохо, прекратите использование. Некоторые исследования также предполагают, что гибискус может влиять на то, как организм перерабатывает ацетаминофен (тайленол), но этот эффект, вероятно, очень минимален.

здоровье
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