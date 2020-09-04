Гинкго билоба: преимущества и риски для здоровья

Гинкго используется как лечебное средство для лечения многих заболеваний.

Гинкго билоба имеет много преимуществ для здоровья. Его часто используют для лечения психических расстройств, болезни Альцгеймера и усталости. Он используется в традиционной китайской медицине около 1000 лет.

Он появился в западной культуре несколько веков назад, но за последние несколько десятилетий приобрел всплеск популярности.

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Гинкго используется как лечебное средство для лечения многих заболеваний. Он может быть наиболее известен как средство от слабоумия, болезни Альцгеймера и усталости. Другие состояния, при которых он используется:

тревога и депрессия

шизофрения

недостаточный приток крови к мозгу

проблемы с артериальным давлением

высотная болезнь

эректильная дисфункция

астма

невропатия

рак

предменструальный синдром

синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)

Как и многие природные средства, гинкго плохо изучен при лечении многих заболеваний.

Считается, что польза для здоровья гинкго обусловлена ​​его высокими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он также может увеличивать кровоток и играть роль в работе нейротрансмиттеров в мозге.

Некоторые исследования подтверждают эффективность гинкго. Другие исследования неоднозначны или неубедительны. В 2008 году были опубликованы результаты исследования Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Trusted Source. Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, снижает ли гинкго возникновение всех типов деменции, включая болезнь Альцгеймера. Также было рассмотрено влияние гинкго на:

общий когнитивный спад

артериальное давление

частота сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта

общая смертность

функциональная инвалидность

В исследовании GEM, крупнейшем на сегодняшний день в своем роде, приняли участие 3069 человек в возрасте 75 лет и старше в течение 6–7 лет.

Исследователи не обнаружили эффекта предотвращения деменции и болезни Альцгеймера у участников исследования, которые принимали гинкго или плацебо. А метаанализ 2012 года показал, что гинкго не оказывает положительного воздействия на когнитивные функции у здоровых людей.

Тем не менее, исследование 2014 года показало, что добавки гинкго могут принести пользу людям, которые уже болеют болезнью Альцгеймера и принимают ингибиторы холинэстеразы, распространенные лекарства, используемые для лечения этого состояния.

Исследование GEM также показало, что гинкго не снижает высокое кровяное давление. Также не было доказательств того, что гинкго снижает риск сердечного приступа или инсульта. Однако это может снизить риск заболевания периферических артерий, вызванного плохим кровообращением.

Согласно систематическому обзору 2013 года, гинкго можно рассматривать как вспомогательную терапию шизофрении. Исследователи обнаружили, что гинкго "оказывает благотворное влияние на положительные психотические симптомы" у людей с хронической шизофренией, принимающих антипсихотические препараты.

Согласно более раннему обзору доказательных исследований, гинкго может улучшить эректильную дисфункцию, вызванную приемом антидепрессантов. Исследователи полагают, что гинкго увеличивает доступность газа оксида азота, который играет роль в увеличении притока крови к половому члену.

Согласно исследованию 2009 года, гинкго может помочь облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС). Во время исследования у участников, принимавших гинкго или плацебо, наблюдалось уменьшение симптомов. Те, кто принимал гинкго, почувствовали значительно большее облегчение.

Гинкго может вызывать у некоторых людей аллергическую реакцию/Pixabay

Гинкго, как правило, безопасен для здоровых людей при умеренном употреблении до шести месяцев. Тяжелые побочные эффекты встречаются редко.

Гинкго может вызывать у некоторых людей аллергическую реакцию. Риск может быть выше, если у вас аллергия на урушиолы, маслянистую смолу, содержащуюся в ядовитом плюще, сумахе, ядовитом дубе и кожуре манго.

Гинкго может усилить кровотечение. Не используйте гинкго, если у вас нарушение свертываемости крови, или вы принимаете лекарства или используете другие травы, которые могут увеличить риск кровотечения. Чтобы снизить риск кровотечения, прекратите прием гинкго как минимум за две недели до хирургической процедуры.

Не принимайте гинкго, если вы принимаете лекарства, изменяющие свертываемость крови. Не принимайте это, если вы тоже принимаете НПВП, например ибупрофен. Гинкго может иметь серьезные побочные эффекты. Если вы принимаете какие-либо лекарства, сообщите своему врачу, какую дозу вы планируете принимать.

Гинкго может снизить уровень сахара в крови. Используйте с осторожностью, если у вас диабет или гипогликемия, или если вы принимаете другие лекарства или травы, которые также снижают уровень сахара в крови.

Не ешьте семена гинкго или необработанные листья гинкго: они токсичны.

Из-за потенциального риска кровотечения не употребляйте гинкго, если вы беременны. Гинкго не изучался для использования беременными женщинами, кормящими женщинами или детьми.

Другие возможные побочные эффекты гинкго: