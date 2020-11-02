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Гиперпигментация: названы лучшие средства для осветления кожи

2 ноября 2020, 17:23

Акне, гормональные изменения, старение и пребывание на солнце могут вызвать гиперпигментацию.

женщина, лицо
Акне, гормональные изменения, старение и пребывание на солнце могут вызвать гиперпигментацию. / womenstalk.ru

Гиперпигментация - это состояние кожи, при котором на коже появляются темные пятна или точки. Это потемнение происходит из-за избыточного производства меланина - пигмента, контролирующего цвет кожи.

Гиперпигментация - обычное дело, особенно если у вас более темная кожа. Акне, гормональные изменения, старение и пребывание на солнце могут вызвать гиперпигментацию. Однако это состояние поддается лечению. Вот лучшие ингредиенты в средствах по уходу за кожей, если вы хотите осветлить неровный цвет лица.

1. Витамин С

Витамин С может уменьшить гиперпигментацию, блокируя выработку меланина. Хизер Вулери-Ллойд, доктор медицины, дерматолог, практикующий в Майами, объясняет, что витамин С блокирует тирозиназу, фермент, который ваше тело использует для производства меланина, делая его естественным осветлителем кожи. Витамин C также является мощным антиоксидантом, что означает, что он защищает клетки кожи от дальнейшего повреждения солнцем или внешними загрязнителями.

Небольшое исследование 2004 года показало, что использование крема с 5% аскорбиновой кислоты - формы витамина С - в течение 16 недель уменьшило гиперпигментацию у 62,5% участников.

Как его использовать: люди с чувствительной кожей могут видеть покраснение или жжение от витамина С. Тем не менее, безопасно использовать витамин С ежедневно в средствах по уходу за кожей для лечения гиперпигментации, вызванной прыщами или воспалением.

Существует несколько форм витамина С.

  • Аскорбилфосфат магния - это стабильная форма, которую предпочитают дерматологи, поскольку он легко гидратируется и всасывается.
  • Сульфат аскорбиновой кислоты и аскорбилпальмитат - это другие формы витамина С, которые используются в таких продуктах для кожи, как сыворотки и кремы.

2. Койевая кислота

Койевая кислота является побочным продуктом ферментации некоторых видов грибов. Подобно витамину С, койевая кислота также действует путем ингибирования ферментов тирозиназы. Она также защищает кожу от токсинов из окружающей среды, поскольку богата антиоксидантами. Койевая кислота популярна, потому что поступает из натуральных источников, но все же может вызывать побочные эффекты, такие как отек и покраснение.

Койевая кислота содержится в кремах, сыворотках, гелях и отшелушивающих подушках. Обычно она входит в косметические продукты в концентрациях от 1% до 4%. Не всякая кожа будет хорошо реагировать на койевую кислоту, поэтому вы можете провести тест на внутреннюю сторону запястья, прежде чем наносить ее на большую площадь лица.

3. Ретинол

Раман Мадан, доктор медицинских наук, руководитель дерматологии Northwell Health, говорит, что ретинол - это форма витамина А и их незаменимый ингредиент при гиперпигментации. Ретинол особенно эффективен в борьбе с гиперпигментацией, стимулируя обновление клеток и выводя на поверхность более здоровые новые клетки кожи, отшелушивая старые и темные.

Третиноин - мощная форма ретинола - доступен по рецепту в концентрациях 1% и 0,05%. Более мягкие версии, такие как ретинилпальмитат и ретинальдегид, можно найти в безрецептурных продуктах. Для достижения наилучших результатов используйте ретинол в течение нескольких месяцев или более. Но избегайте использования во время беременности, поскольку ретиноиды могут вызвать врожденные дефекты.

4. Ниацинамид

Ниацинамид - это форма витамина B3, который участвует в метаболизме клеток. Местное применение B-3 может прервать процесс пигментации клеток, тем самым осветляя кожу. Его также можно использовать для лечения прыщей, что может помочь предотвратить гиперпигментацию или рубцевание в будущем.

Вы можете ежедневно использовать ниацинамид в безрецептурных продуктах, таких как сыворотки и кремы. Для достижения наилучших результатов Раман Мадан, доктор медицинских наук, руководитель дерматологии в Northwell Health, рекомендует сочетать его с другими проверенными ингредиентами для осветления кожи, такими как витамин С и ретинол.

5. Азелаиновая кислота

Азелаиновая кислота - это органическая кислота, содержащаяся в зернах, таких как ячмень и рожь. Она обладает противовоспалительными свойствами и может подавлять выработку меланина в коже. Азелаиновая кислота мягче, чем некоторые другие кислоты, и Мадан говорит, что ее безопасно использовать во время беременности, в отличие от ретиноидов. Это делает ее отличным вариантом, поскольку многие женщины испытывают мелазму - тип гиперпигментации - во время беременности из-за гормональных изменений.

Азелаиновую кислоту можно найти в кремах, отпускаемых по рецепту, а также в гелях, отпускаемых по рецепту. Существуют также низкосортные сыворотки и кремы, отпускаемые без рецепта. Его можно применять ежедневно в концентрации 20%, чтобы помочь с гиперпигментацией.

6. Миндальная кислота

Что он делает: миндальная кислота - это альфа-гидроксикислота (AHA), используемая в химическом пилинге, но ее также можно найти в безрецептурной косметике. Небольшое исследование 2019 года показало, что химический пилинг с миндальной кислотой каждые две недели снижает поствоспалительную гиперпигментацию более эффективно, чем другие ингредиенты, такие как гликолевая кислота или фитиновая кислота.

Если у вас гиперпигментация из-за прыщей, миндальная кислота может уменьшить высыпания, а также осветлить кожу. Но чрезмерное употребление может обжечь кожу, поэтому делайте пилинг только раз в неделю или раз в две недели.

лицо красота
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