Глаукома: признаки, причины и факторы риска

Важно ежегодно проходить комплексные обследования глаз. / Фото kp.ru

Глаукома - это заболевание глаз, которое может повредить зрительный нерв, который ответственный за трансляцию визуальной информации в мозг.

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Глаукома, в отличие от катаракты, обычно, но не всегда, является результатом ненормально высокого давления в вашем глазу. Со временем повышенное давление может разрушить ткани зрительного нерва, что может привести к потере зрения или даже слепоте. Если болезнь диагностировать рано, то можно предотвратить потерю зрения.

Наиболее распространенным типом глаукомы является первичная открытоугольная глаукома. У нее нет никаких признаков или симптомов, кроме постепенной потери зрения. По этой причине важно, чтобы вы ежегодно проходили комплексные обследования глаз, чтобы ваш офтальмолог или глазной специалист мог отслеживать любые изменения зрения.

Закрытая остроугольная глаукома, которая также известна как узкоугольная глаукома, является неотложной медицинской ситуацией. Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникли какие-либо из следующих симптомов:

сильная боль в глазах

тошнота

рвота

покраснение в глазах

внезапные нарушения зрения

цветные кольца вокруг огней

внезапное затуманенное зрение

Задняя часть вашего глаза постоянно создает прозрачную жидкость, которая заполняет переднюю часть вашего глаза. Затем она покидает ваш глаз через каналы в роговице и радужной оболочке. Если эти каналы заблокированы или частично закрыты, естественное давление в вашем глазу, которое называется внутриглазным давлением (IOP), может увеличиться. При увеличении IOP зрительный нерв может быть поврежден. По мере повреждения нерва вы можете начать терять зрение.

Что вызывает повышение давления в вашем глазу, не всегда известно. Тем не менее, врачи считают, что один или несколько из этих факторов могут играть роль:

расширяющие глазные капли

заблокированный или ограниченный дренаж в глазу

лекарства, такие как кортикостероиды

плохой или уменьшенный приток крови к зрительному нерву

высокое или повышенное кровяное давление

Существует пять основных типов глаукомы. Среди них:

Открытоугольная (хроническая) глаукома

Открытоугольная или хроническая глаукома не имеет никаких признаков или симптомов, кроме постепенной потери зрения. Эта потеря может быть настолько медленной, что вашему зрению может быть нанесен непоправимый ущерб, прежде чем появятся какие-либо другие признаки. По данным Национального института глаз (NEI), это наиболее распространенный тип глаукомы.

Закрытоугольная глаукома

Если поток жидкости внезапно блокируется, ее быстрое накопление может вызвать серьезное, быстрое и болезненное повышение давления. Закрытоугольная глаукома является чрезвычайной ситуацией. Вы должны немедленно позвонить своему врачу, если у вас начнутся такие симптомы, как сильная боль, тошнота и помутнение зрения.

Врожденная глаукома

Дети, рожденные с врожденной глаукомой, имеют дефект в углу глаза, который замедляет или препятствует нормальному дренажу жидкости. Врожденная глаукома обычно сопровождается такими симптомами, как мутные глаза, чрезмерное слезотечение или чувствительность к свету.

Вторичная глаукома

Вторичная глаукома часто является побочным эффектом травмы или другого заболевания глаз, такого как катаракта или опухоли глаза. Лекарства, такие как кортикостероиды, также могут вызывать этот тип глаукомы. Редко хирургия глаза может вызвать вторичную глаукому.

Глаукома Нормального Напряжения

В некоторых случаях у людей без повышенного глазного давления развивается патология зрительного нерва. Причина этого неизвестна. Тем не менее, чрезвычайная чувствительность или отсутствие притока крови к зрительному нерву могут быть причиной этого типа глаукомы.

Согласно надежному источнику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глаукома является второй по значимости причиной слепоты во всем мире. Факторы риска глаукомы включают в себя:

Возраст

Люди старше 60 лет подвергаются повышенному риску глаукомы, предупреждает NEI, и риск глаукомы слегка увеличивается с каждым годом.

Этнос

Афроамериканцы или лица африканского происхождения значительно чаще заболевают глаукомой, чем кавказцы. Люди азиатского происхождения подвергаются более высокому риску закрытоугольной глаукомы, а люди японского происхождения имеют более высокий риск развития глаукомы низкого напряжения.

Проблемы с глазами

Хроническое воспаление глаз и тонкие роговицы могут привести к повышению давления в глазах. Физическая травма или травма глаза, например, удар по глазу, также могут привести к повышению зрительного давления.

История болезни

Люди с диабетом и люди с высоким кровяным давлением и заболеваниями сердца имеют повышенный риск развития глаукомы.

Использование определенный медикаментов

Использование кортикостероидов в течение длительного периода может увеличить риск развития вторичной глаукомы.

Для диагностики глаукомы офтальмолог захочет провести комплексное обследование глаз. Они проверят наличие признаков ухудшения, включая потерю нервной ткани.

Зрение, потерянное в результате глаукомы, не может быть восстановлено/Pixabay

Если ваше увеличенное ВГД может быть остановлено, а давление нормализовано, потеря зрения может быть замедлена или даже остановлена. Однако из-за того, что от глаукомы нет лекарства, вам, вероятно, понадобится лечение до конца жизни, чтобы регулировать IOP. К сожалению, зрение, потерянное в результате глаукомы, не может быть восстановлено.

Глаукома не может быть предотвращена, но все равно важно обнаружить ее на ранних стадиях, чтобы вы могли начать лечение, которое поможет предотвратить ее ухудшение. Лучший способ - это ежегодное профилактическое наблюдение за глазами.