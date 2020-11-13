Главный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлением

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, кто является главным разносчиком коронавируса.

Как подчеркнул он в своем аккаунте в TikTok, COVID-19 чаще всего распространяют здоровые люди.

Медик напомнил, что по протоколу, больных коронавирусом обязательно отправляют на самоизоляцию и минимизируют с ними контакт. Но наиболее заразными являются люди, у которых еще не успели проявиться симптомы.

"Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. То есть максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов болезни. Главный человек, который распространяет вирус, распространитель, он здоров", — объяснил врач.

Комаровский добавил, что когда у человека появляется кашель, слабость, температура, он перестает выделять столь большое количество вируса в окружающую среду, при этом через пять-шесть дней после появления симптомов, человек почти не заразен для окружающих.

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