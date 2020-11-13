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Главный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлением

13 ноября 2020, 06:11

Евгений Комаровский назвал сроки максимального выделения человеком вируса в окружающую среду.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, кто является главным разносчиком коронавируса.

Как подчеркнул он в своем аккаунте в TikTok, COVID-19 чаще всего распространяют здоровые люди.

Медик напомнил, что по протоколу, больных коронавирусом обязательно отправляют на самоизоляцию и минимизируют с ними контакт. Но наиболее заразными являются люди, у которых еще не успели проявиться симптомы.

"Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. То есть максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов болезни. Главный человек, который распространяет вирус, распространитель, он здоров", — объяснил врач.

Комаровский добавил, что когда у человека появляется кашель, слабость, температура, он перестает выделять столь большое количество вируса в окружающую среду, при этом через пять-шесть дней после появления симптомов, человек почти не заразен для окружающих.

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Коронавирус в Украине:

  • 11 тыс. 57 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября.
  • В частности заболели 428 детей и 564 медицинских работника.
  • За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 509 человек, умерли 198, выздоровели 6 тыс. 235.
  • Осуществлено тестирований за сутки 77 тыс. 149 (методом ПЦР - 46 тыс. 933, методом ИФА - 30 тыс. 216).
  • За все время пандемии в Украине, заболели 500 тыс. 865 человек, выздоровели 227 тыс. 694, умерли 9 тыс. 145. Проведено ПЦР-тестов - 3 млн 782 тыс. 099.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), в Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
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