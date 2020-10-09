Глисты: медики рассказали о симптомах, лечении и осложнениях

Человек с кишечными глистами также может страдать дизентерией. / Pixabay

Глисты у человека, также известные как паразитические черви, являются одним из основных видов кишечных паразитов. Общие типы кишечных глистов включают:

плоские черви, к которым относятся ленточные черви и сосальщики

круглые черви, вызывающие аскаридоз, острицы и анкилостомы

Глисты: симптомы

боль в животе

диарея, тошнота или рвота

газы / вздутие живота

усталость

необъяснимая потеря веса

боль в животе или чувствительность

Человек с кишечными глистами также может страдать дизентерией. Дизентерия - это когда кишечная инфекция вызывает диарею с кровью и слизью в стуле. Глисты также могут вызывать сыпь или зуд вокруг ануса или вульвы. В некоторых случаях во время дефекации в стуле выявляются глисты.

Некоторые люди могут болеть кишечными глистами в течение многих лет без каких-либо симптомов.

Причины

Один из способов заразиться глистами - это употребление в пищу недоваренного мяса зараженного животного, например коровы, свиньи или рыбы. Другие возможные причины, приводящие к заражению кишечными глистами, включают:

потребление загрязненной воды

потребление загрязненной почвы

контакт с зараженными фекалиями

плохая санитария

плохая гигиена

Круглые черви обычно передаются через контакт с зараженной почвой и фекалиями.

Как только вы съедите зараженное вещество, паразит попадает в ваш кишечник. Затем они размножаются и растут в кишечнике. Когда они размножаются и становятся больше и больше, могут появиться симптомы.

Факторы риска и глисты у детей

Дети особенно восприимчивы к кишечным глистам. Это потому, что они могут играть в среде с зараженной почвой, например в песочницах и школьных игровых площадках. Также среди причин могут быть глисты у кота и собаки. Пожилые люди также подвержены повышенному риску из-за ослабленной иммунной системы.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 10 процентов людей в развивающихся странах инфицированы кишечными глистами. Люди в развивающихся странах подвергаются наибольшему риску из-за питьевой воды из загрязненных источников и из-за низкого уровня санитарии.

Диагностика

Если у вас есть какие-либо из вышеперечисленных симптомов, особенно если вы недавно выехали из страны, вам следует записаться на прием к врачу и сдать анализ крови на глисты. Затем ваш врач может провести осмотр вашего стула. Для подтверждения присутствия паразита может потребоваться несколько проб стула.

Другой тест - это тест "скотчем", который включает в себя приклеивание ленты к анусу для извлечения яиц остриц, которые можно идентифицировать под микроскопом.

Если глисты или яйца не обнаружены, ваш врач может провести анализ крови для поиска антител, вырабатываемых вашим организмом при заражении паразитом. Кроме того, ваш врач может сделать рентгеновский снимок или использовать визуализационные тесты, такие как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), в зависимости от степени или местоположения подозреваемого заболевания.

Лечение

Некоторые виды кишечных червей, например, ленточные черви, могут исчезнуть сами по себе, если у вас сильная иммунная система, здоровое питание и образ жизни. Однако, в зависимости от типа заражения кишечными глистами, может потребоваться лечение противопаразитарными препаратами. Нельзя игнорировать серьезные симптомы. Обратитесь к врачу, если вы:

есть кровь или гной в стуле

рвота ежедневно или часто

у вас повышенная температура тела

очень утомлены и обезвожены

Ваш план лечения будет определяться в зависимости от типа кишечного червя и ваших симптомов. Инфекции ленточных червей обычно лечат пероральными препаратами. Они заставляет ленточных червей отделяться от кишечника, растворяться и затем выходить из организма через стул.

Симптомы обычно начинают улучшаться через несколько недель лечения. Ваш врач, скорее всего, возьмет и проанализирует другой образец стула после завершения лечения, чтобы увидеть, исчезли ли черви.

Осложнения

Глисты повышают риск анемии и кишечной непроходимости. Осложнения чаще возникают у пожилых людей и у людей с подавленной иммунной системой, например, у людей с ВИЧ или СПИДом.

Инфекции кишечными глистами могут представлять более высокий риск, если вы беременны. Если вы беременны и у вас будет обнаружена инфекция кишечных глистов, ваш врач определит, какие противопаразитарные препараты можно безопасно принимать во время беременности, и будет внимательно следить за вами, пока вы лечитесь во время беременности.

Профилактика

Чтобы предотвратить появление кишечных глистов, регулярно мойте руки с мылом и горячей водой до и после посещения туалета, а также перед приготовлением или употреблением пищи.

Вы также должны соблюдать правила безопасности пищевых продуктов: