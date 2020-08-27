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Глубокая "горловка": эксперты рассказали, как правильно делать минет

27 августа 2020, 03:01

Бесспорно, многим парам приходит в голову попробовать глубокий оральный секс - но такая техника требует серьезной подготовки.

Минет
Эксперты рассказали, как правильно делать умопомрачительный минет / sex.missfit.ru

Далеко не все пары практикуют глубокий минет. Мешает главная сложность — рвотный рефлекс у принимающей стороны. Из-за него многим кажется, что глубокий минет лучше оставить забавой для порноактрис. Но на самом деле такой технике можно научиться. Просто нужно потренироваться.

Об этом сообщает портал Лайфхакер со ссылкой на экспертов, которые составили список методов обучения глубокому минету.

Сперва нужно взять в рот фаллоимитатор и медленно-аккуратно продвигать его к горлу. Когда он коснётся нёба и стенок горла, появится рвотный рефлекс — спазмы и кашель. Здесь нужно расслабиться и подавить его, не вынимая фаллоимитатор.

Затем, аккуратно дышать через нос и сконцентрироваться на том, чтобы расслабить горло. Иногда будет появляться тошнота ‒ ее нужно игнорировать.

Нужно выждать хотя бы десять секунд, держа во рту фаллоимитатор ‒ и не пытаться двигать им.

Повторять такое упражнение нужно два-три раза в день в течение недели. После этого рвотный рефлекс слабеет, а горло немного утратить чувствительное. Теперь можно двигаться дальше — совершать движения ртом вперед-назад.

Через несколько недель рвотный рефлекс снизится до такой степени, что легко будет входить в горло фаллоимитатор. Спазмы и кашель исчезнут, а, значит, можно приступать и к глубокому минету.

Читайте также"Кружок Умелые губы": топ-3 техники для отличного орального секса

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-5 техник для хорошего орального секса, а также топ-3 самых частых ошибок при минете.

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