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Голодание и старение тела: ученые выяснили, есть ли связь

11 сентября 2020, 04:11

Исследователи при помощи долгих опытов совершили интересное открытие.

Похудение
Голодание и старение тела / lifehacker

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса (Калифорний университет, Сан Диего) доказали существование механизма, который связывает сокращение употребляемых калорий с увеличением продолжительности жизни и низким уровнем развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и слабоумия.

Об этом сообщается в специализированном издании журнале Science Signaling.

Во время эксперимента исследователи сравнили несколько групп мышей. Грызунам в одной из них давали корм с ограниченным количеством калорий. Кроме того, их содержали при комнатной температуре (22 градуса Цельсия). Другую группу поместили в более теплые условия (+30 градусов Цельсия). Более высокая температура вызвала состояние термонейтральности, при котором животные не могут снизить температуру своего тела.

Далее, ученые провели поиск метаболических веществ, содержание которых в организме мышей зависело не только от питательных соединений в корме, но также и от температуры тела. Выяснилось, что температура оказывала такое же или даже большее влияние на состояние организма (как и ограничение калорий).

Таким образом, делают вывод ученые ‒ разработка специальных препаратов, которые имитируют уменьшение температуры тела, могут способствовать продлению здоровой жизни и снижению риска возрастных заболеваний.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

Новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).

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