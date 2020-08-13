Голые селфи и мастурбация: врач назвала сексуальные способы ухода за собой

Важно уделять время своему интимному здоровью и удовольствиям. / Ladycity

Врач-сексолог из США Эмили Морс поделилась советами по уходу за собой в контексте секса.

Как сообщает The Daily Star, доктор по вопросам сексуальности человека объяснила, что важно уделять время своему интимному здоровью и удовольствиям.

Она рекомендует делать это разными способами: от обнаженных селфи до мастурбации.

В сообщении для своих 204 000 последователей она написала: "Уход за собой стал чем-то вроде модного слова, но как насчет сексуальной заботы о себе?

"Видите ли, когда мы практикуем сексуальную заботу о себе, мы признаем, что часть нашего оздоровительного режима должна включать в себя наше сексуальное здоровье и наше сексуальное удовольствие. Это также означает, что нужно узнать о своих сексуальных предпочтениях и антипатиях - и знать, что это полностью нормально", - говорит она.

Медик перечислила советы по "сексуальной заботе о себе".

Положительные утверждения - попробуйте перечислить то, что вам нравится в себе

Делайте обнаженные селфи - их необязательно отправлять, просто сделайте снимки, чтобы полюбоваться собственным телом

Не стесняйтесь - перестаньте быть строги с собой и отпустите чувство вины

Регулярные осмотры - следите за своим сексуальным здоровьем, обращаясь к врачу, когда что-то вас беспокоит

Мастурбировать - какой лучший способ испытать сексуальное удовольствие?

Люди, которые прислушались к советам специалиста отметили, что голые селфи прибавили им самоуверенности, дали возможность почувствовать себя более уверенно и комфортно со своим телом.

Другие пользователи также рекомендовали "сольные игры", "танцы" и "чтение книг о сексе".