Гранат: названы преимущества самого полезного фрукта на земле

Гранаты обладают впечатляющим составом питательных веществ.
Гранаты - одни из самых полезных фруктов на Земле. Они содержат ряд полезных растительных соединений, которым нет равных в других продуктах.
Исследования показали, что они могут иметь несколько преимуществ для вашего организма, возможно, снижать риск различных заболеваний.
Вот несколько доказанных преимуществ граната для здоровья.
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1. Гранаты богаты важными питательными веществами
Гранат, или Punica granatum, - это кустарник, который дает красные плоды. Кожура граната толстая и несъедобная, но внутри сотни съедобных семян. Каждое семя окружено красным, сочным и сладким семенным покровом, известным как арил.
Семена и кожура - съедобные части фруктов, которые едят в сыром виде или перерабатывают в гранатовый сок, но кожуру выбрасывают.
Гранаты обладают впечатляющим составом питательных веществ - одна чашка плодов (174 грамма) содержит:
- Клетчатка: 7 грамм
- Белок: 3 грамма
- Витамин C: 30% от суточной нормы (РСНП)
- Витамин К: 36% от РСНП
- Фолиевая кислота: 16% от РСНП
- Калий: 12% от РСНП
Ариллы граната также очень сладкие: в одной чашке содержится 24 грамма сахара и 144 калории. Тем не менее, гранаты действительно могут похвастаться богатством мощных растительных соединений, некоторые из которых обладают мощными лечебными свойствами.
Гранат обладает впечатляющим противовоспалительным действием
Хроническое воспаление - одна из основных причин многих серьезных заболеваний. Сюда входят болезни сердца, рак, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера и даже ожирение.
Гранаты обладают мощными противовоспалительными свойствами, которые во многом опосредованы антиоксидантными свойствами пуникалагинов.
Исследования в пробирках показали, что они могут снизить воспалительную активность в пищеварительном тракте, а также в раковых клетках молочной железы и толстой кишки.
Если вы заинтересованы в уменьшении воспаления в организме, гранат - отличное дополнение к вашему рациону.
Гранат может помочь в борьбе с раком простаты
Рак простаты - распространенный вид рака у мужчин.
Лабораторные исследования показывают, что экстракт граната может замедлять размножение раковых клеток и даже вызывать апоптоз или гибель раковых клеток.
Специфический антиген простаты (PSA) является маркером в крови рака простаты.
Мужчины, у которых уровень ПСА удваивается за короткий период времени, подвергаются повышенному риску смерти от рака простаты.
Интересно, что исследование на людях показало, что употребление 8 унций (237 мл) гранатового сока в день увеличивало время удвоения ПСА с 15 до 54 месяцев - колоссальное увеличение.
Последующее исследование обнаружило аналогичные улучшения при использовании экстракта граната.
Гранат также может быть полезен против рака груди
Рак груди - один из самых распространенных видов рака у женщин.
Экстракт граната может подавлять размножение клеток рака груди - даже убивая некоторые из них.
Однако доказательства в настоящее время ограничиваются лабораторными исследованиями. Необходимы дополнительные исследования.
Гранат может снизить кровяное давление
Высокое кровяное давление (гипертония) - одна из основных причин сердечных приступов и инсультов.
В одном исследовании у людей с гипертонией наблюдалось значительное снижение артериального давления после употребления 150 мл гранатового сока ежедневно в течение двух недель.
Другие исследования обнаружили аналогичные эффекты, особенно для систолического артериального давления, которое является более высоким числом в показаниях артериального давления.
Гранат помогает бороться с артритом и болью в суставах
Артрит - распространенная проблема в западных странах. Есть много разных типов, но большинство из них связаны с воспалением суставов.
Учитывая, что растительные соединения в гранате обладают противовоспалительным действием, логично, что они могут помочь в лечении артрита.
Интересно, что лабораторные исследования показывают, что экстракт граната может блокировать ферменты, которые, как известно, повреждают суставы у людей с остеоартритом.
Было также показано, что этот экстракт облегчает артрит у мышей, но данные исследований на людях пока очень ограничены.
Гранатовый сок может снизить риск сердечных заболеваний
Сердечные заболевания в настоящее время являются наиболее частой причиной преждевременной смерти в мире.
Это сложное заболевание, на которое влияет множество различных факторов.
Пуническая кислота, основная жирная кислота в гранате, может помочь защитить от нескольких этапов сердечного процесса.
В другом исследовании изучалось влияние гранатового сока на людей с диабетом 2 типа и высоким уровнем холестерина. Они отметили значительное снижение "плохого" холестерина ЛПНП, а также другие улучшения.
Гранатовый сок также был показан - в исследованиях на животных и людях - для защиты частиц холестерина ЛПНП от окисления, одного из ключевых шагов на пути к сердечным заболеваниям.
Наконец, один исследовательский анализ показал, что гранатовый сок снижает высокое кровяное давление, что является основным фактором риска сердечных заболеваний.
Гранатовый сок может помочь в лечении эректильной дисфункции
Окислительное повреждение может нарушить кровоток во всех частях тела, включая эректильную ткань. Было показано, что гранатовый сок помогает увеличить кровоток и эректильную реакцию у кроликов.
В исследовании, проведенном с участием 53 мужчин с эректильной дисфункцией, гранат, по-видимому, имел некоторую пользу, но это не было статистически значимым.
Гранат помогает бороться с бактериальными и грибковыми инфекциями
Растительные соединения в гранате могут помочь бороться с вредными микроорганизмами.
Например, было показано, что они борются с некоторыми типами бактерий, а также с дрожжами Candida albicans.
Антибактериальные и противогрибковые эффекты также могут защищать от инфекций и воспалений во рту. Сюда входят такие состояния, как гингивит, пародонтит и стоматит зубных протезов.
Гранат может улучшить память
Есть некоторые свидетельства того, что гранат может улучшить память.
Одно исследование с участием хирургических пациентов показало, что 2 грамма экстракта граната предотвращают нарушения памяти после операции.
Другое исследование с участием 28 пожилых людей с жалобами на память показало, что 237 мл гранатового сока в день значительно улучшают показатели вербальной и зрительной памяти.
Исследования на мышах также показывают, что гранат может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера.
Гранат может улучшить физическую активность
Гранат богат диетическими нитратами, которые, как было показано, улучшают работоспособность.
Исследование с участием 19 спортсменов, бегающих на беговой дорожке, показало, что один грамм экстракта граната за 30 минут до тренировки значительно усиливает кровоток, отсрочивая наступление усталости и повышая эффективность упражнений.
Необходимы дополнительные исследования, но кажется, что гранат, как и свекла, может быть полезен для физической работоспособности.