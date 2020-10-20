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Гранат: названы преимущества самого полезного фрукта на земле

20 октября 2020, 21:47

Гранаты обладают впечатляющим составом питательных веществ.

Гранат
Гранаты обладают впечатляющим составом питательных веществ / Pixabay

Гранаты - одни из самых полезных фруктов на Земле. Они содержат ряд полезных растительных соединений, которым нет равных в других продуктах.

Исследования показали, что они могут иметь несколько преимуществ для вашего организма, возможно, снижать риск различных заболеваний.

Вот несколько доказанных преимуществ граната для здоровья.

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1. Гранаты богаты важными питательными веществами

Гранат, или Punica granatum, - это кустарник, который дает красные плоды. Кожура граната толстая и несъедобная, но внутри сотни съедобных семян. Каждое семя окружено красным, сочным и сладким семенным покровом, известным как арил.

Семена и кожура - съедобные части фруктов, которые едят в сыром виде или перерабатывают в гранатовый сок, но кожуру выбрасывают.

Гранаты обладают впечатляющим составом питательных веществ - одна чашка плодов (174 грамма) содержит:

  • Клетчатка: 7 грамм
  • Белок: 3 грамма
  • Витамин C: 30% от суточной нормы (РСНП)
  • Витамин К: 36% от РСНП
  • Фолиевая кислота: 16% от РСНП
  • Калий: 12% от РСНП

Ариллы граната также очень сладкие: в одной чашке содержится 24 грамма сахара и 144 калории. Тем не менее, гранаты действительно могут похвастаться богатством мощных растительных соединений, некоторые из которых обладают мощными лечебными свойствами.

Гранат обладает впечатляющим противовоспалительным действием

Хроническое воспаление - одна из основных причин многих серьезных заболеваний. Сюда входят болезни сердца, рак, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера и даже ожирение.

Гранаты обладают мощными противовоспалительными свойствами, которые во многом опосредованы антиоксидантными свойствами пуникалагинов.

Исследования в пробирках показали, что они могут снизить воспалительную активность в пищеварительном тракте, а также в раковых клетках молочной железы и толстой кишки.

Если вы заинтересованы в уменьшении воспаления в организме, гранат - отличное дополнение к вашему рациону.

Гранат может помочь в борьбе с раком простаты

Рак простаты - распространенный вид рака у мужчин.

Лабораторные исследования показывают, что экстракт граната может замедлять размножение раковых клеток и даже вызывать апоптоз или гибель раковых клеток.

Специфический антиген простаты (PSA) является маркером в крови рака простаты.

Мужчины, у которых уровень ПСА удваивается за короткий период времени, подвергаются повышенному риску смерти от рака простаты.

Интересно, что исследование на людях показало, что употребление 8 унций (237 мл) гранатового сока в день увеличивало время удвоения ПСА с 15 до 54 месяцев - колоссальное увеличение.

Последующее исследование обнаружило аналогичные улучшения при использовании экстракта граната.

Гранат также может быть полезен против рака груди

Рак груди - один из самых распространенных видов рака у женщин.

Экстракт граната может подавлять размножение клеток рака груди - даже убивая некоторые из них.

Однако доказательства в настоящее время ограничиваются лабораторными исследованиями. Необходимы дополнительные исследования.

Гранат может снизить кровяное давление

Высокое кровяное давление (гипертония) - одна из основных причин сердечных приступов и инсультов.

В одном исследовании у людей с гипертонией наблюдалось значительное снижение артериального давления после употребления 150 мл гранатового сока ежедневно в течение двух недель.

Другие исследования обнаружили аналогичные эффекты, особенно для систолического артериального давления, которое является более высоким числом в показаниях артериального давления.

Гранат помогает бороться с артритом и болью в суставах

Артрит - распространенная проблема в западных странах. Есть много разных типов, но большинство из них связаны с воспалением суставов.

Учитывая, что растительные соединения в гранате обладают противовоспалительным действием, логично, что они могут помочь в лечении артрита.

Интересно, что лабораторные исследования показывают, что экстракт граната может блокировать ферменты, которые, как известно, повреждают суставы у людей с остеоартритом.

Было также показано, что этот экстракт облегчает артрит у мышей, но данные исследований на людях пока очень ограничены.

Гранатовый сок может снизить риск сердечных заболеваний

Сердечные заболевания в настоящее время являются наиболее частой причиной преждевременной смерти в мире.

Это сложное заболевание, на которое влияет множество различных факторов.

Пуническая кислота, основная жирная кислота в гранате, может помочь защитить от нескольких этапов сердечного процесса.

В другом исследовании изучалось влияние гранатового сока на людей с диабетом 2 типа и высоким уровнем холестерина. Они отметили значительное снижение "плохого" холестерина ЛПНП, а также другие улучшения.

Гранатовый сок также был показан - в исследованиях на животных и людях - для защиты частиц холестерина ЛПНП от окисления, одного из ключевых шагов на пути к сердечным заболеваниям.

Наконец, один исследовательский анализ показал, что гранатовый сок снижает высокое кровяное давление, что является основным фактором риска сердечных заболеваний.

Гранатовый сок может помочь в лечении эректильной дисфункции

Окислительное повреждение может нарушить кровоток во всех частях тела, включая эректильную ткань. Было показано, что гранатовый сок помогает увеличить кровоток и эректильную реакцию у кроликов.

В исследовании, проведенном с участием 53 мужчин с эректильной дисфункцией, гранат, по-видимому, имел некоторую пользу, но это не было статистически значимым.

Гранат помогает бороться с бактериальными и грибковыми инфекциями

Растительные соединения в гранате могут помочь бороться с вредными микроорганизмами.

Например, было показано, что они борются с некоторыми типами бактерий, а также с дрожжами Candida albicans.

Антибактериальные и противогрибковые эффекты также могут защищать от инфекций и воспалений во рту. Сюда входят такие состояния, как гингивит, пародонтит и стоматит зубных протезов.

Гранат может улучшить память

Есть некоторые свидетельства того, что гранат может улучшить память.

Одно исследование с участием хирургических пациентов показало, что 2 грамма экстракта граната предотвращают нарушения памяти после операции.

Другое исследование с участием 28 пожилых людей с жалобами на память показало, что 237 мл гранатового сока в день значительно улучшают показатели вербальной и зрительной памяти.

Исследования на мышах также показывают, что гранат может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Гранат может улучшить физическую активность

Гранат богат диетическими нитратами, которые, как было показано, улучшают работоспособность.

Исследование с участием 19 спортсменов, бегающих на беговой дорожке, показало, что один грамм экстракта граната за 30 минут до тренировки значительно усиливает кровоток, отсрочивая наступление усталости и повышая эффективность упражнений.

Необходимы дополнительные исследования, но кажется, что гранат, как и свекла, может быть полезен для физической работоспособности.

гранат
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