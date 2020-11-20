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Гранола vs Мюсли: что "здоровее" и лучше для организма

20 ноября 2020, 11:01

Их основные различия связаны с тем, как они созданы и обслуживаются.

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Их основные различия связаны с тем, как они созданы и обслуживаются/Pixabay

И мюсли, и гранола - это злаки на основе овса, которые были созданы в качестве пищевых добавок.

Большинство их ингредиентов одинаковы. Обычно они включают:

  • овсяные хлопья
  • орехи, такие как грецкие орехи или миндаль
  • сухофрукты, такие как изюм, клюква, абрикосы или финики
  • семена, такие как семена чиа, кунжута или льна

Кроме того, они могут включать другие зерна, такие как ячмень, лебеда или просо. Оба типа также легко настроить, добавив дополнительные ингредиенты, такие как орехи или свежие фрукты.

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Таким образом, их основные различия связаны с тем, как они созданы и обслуживаются.

Что такое мюсли?

Как уже упоминалось, мюсли - это смесь овса, орехов, семян и сухофруктов.

Продукт был создан Максимилианом Бирхер-Беннером, швейцарским врачом и диетологом, и популярен во всей Европе как полезный завтрак.

В отличие от гранолы, ингредиенты мюсли не запекаются, то есть подаются сырые и рассыпчатые. Его традиционно замачивают на ночь в молоке или соке и подают холодным, как и знаменитый ночной овес.

Кроме того, вы можете наслаждаться ими прямо из пакета, доливая молоко, как хлопья, или сварить его с молоком или водой, чтобы приготовить кашу горячей.

Что такое гранола?

Гранола была создана американским врачом Джеймсом Калебом Джексоном.

Ее получают путем смешивания таких ингредиентов, как орехи, овес и сухофрукты, с маслом и подсластителями - обычно медом, кленовым сиропом или тростниковым сахаром - и выпекают. Это придает классического "хруста".

В отличие от мюсли, гранолу чаще всего подают холодными. Вы можете съесть ее прямо из пакета в качестве закуски, с молоком или в качестве хрустящей добавки к йогурту.

Сравнение

Поскольку оба типа злаков состоят в основном из одних и тех же ингредиентов, их питательная ценность относительно схожа.

Ниже приводится сравнение 1/2 стакана (43 грамма) мюсли и 1/2 стакана (56 граммов) гранолы:

МюслиГранола
Калории151212
Углеводы32 грамма44 грамма
Сахар11 грамм15.5 грамм
Клетчатка4.4 грамма4.4 грамма
Белок3.6 грамма5 грамм
Жир2.3 грамма2.8 грамм

Хотя мюсли обычно не содержат подсластителей, в них довольно много сахара, если они содержат сухофрукты, как и гранола. Как видите, разница между ними составляет около 5 граммов на порцию, что эквивалентно 1 чайной ложке.

Также стоит отметить, что добавленные подсластители, даже если они получены из натуральных фруктов, значительно увеличивают содержание углеводов и калорий в мюсли и граноле. Таким образом, обоими видами следует пользоваться в умеренных количествах.

Кроме того, имейте в виду, что типичные размеры порций варьируются от одного продукта к другому, что может привести к увеличению или уменьшению общего количества потребляемых калорий и питательных веществ.

Например, типичный размер порции гранолы составляет 1/4–1/2 стакана (28–56 граммов) при использовании в качестве начинки, обеспечивая примерно 7–15 граммов сахара на порцию, соответственно.

Напротив, типичный размер порции мюсли при употреблении в пищу в виде каши или хлопьев для завтрака немного больше - 1/2–3/4 стакана (43–65 граммов), что означает, что в одной порции может содержаться около 11–16,5 граммов сахара.

Более того, хотя и мюсли, и гранола имеют одинаковое количество жира, вы можете обнаружить, что некоторые коммерческие бренды сильно различаются по содержанию жира.

Это связано с тем, что разница в их пищевой ценности зависит от добавок, таких как семена, орехи и сухофрукты. Поэтому не забудьте прочитать этикетку с информацией о пищевой ценности, чтобы выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Что более полезное?

Мюсли и гранола, являющиеся злаками на основе овса, содержат полезные бета-глюканы.

Бета-глюканы - это основной тип клетчатки в овсе. Они растворимы, что означает, что они образуют гель при смешивании с водой и, как известно, улучшают здоровье кишечника, способствуют снижению веса и снижению уровня сахара в крови, холестерина и артериального давления.

Оба эти вида злаков также содержат орехи и семена, которые содержат полезные для сердца мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты (МНЖК и ПНЖК), которые помогают снизить факторы риска сердечных заболеваний.

Однако и мюсли, и гранола могут иметь некоторые недостатки.

Во-первых, добавление подсластителей, таких как мед или сироп, значительно увеличивает содержание сахара в мюсли. Кроме того, хотя мюсли обычно не подслащивают, вы можете обнаружить, что некоторые бренды тоже подслащенные.

Кроме того, сухофрукты - важный ингредиент обоих продуктов - дополнительно повышают содержание сахара.

Об этом стоит помнить, поскольку чрезмерное потребление сахара - независимо от источника - может увеличить риск диабета 2 типа, избыточного веса и сердечных заболеваний.

Во-вторых, сырой овес в мюсли является источником фитиновой кислоты. Фитиновая кислота - это антинутриент, который связывается с такими минералами, как цинк и железо, что может ухудшить их усвоение.

К счастью, замачивание мюсли в воде, молоке или соке - как это делается при традиционном методе приготовления - значительно снижает содержание фитиновой кислоты в овсе и улучшает усвоение минералов.

Какой выбрать?

И мюсли, и гранола имеют свои преимущества и недостатки, хотя гранола, как правило, содержит больше калорий, чем мюсли.

В конечном счете, вы должны учитывать их ингредиенты при выборе одного из них.

Проверьте список ингредиентов мюсли, чтобы узнать, был ли выбранный вами тип подслащенным, и постарайтесь выбрать тот, который не был подслащен. Что касается гранолы, выберите тот, который не содержит цукатов или шоколада, так как это еще больше увеличит количество сахара.

Кроме того, вы можете приготовить домашнюю версию своих любимых мюсли или гранолы, чтобы снизить содержание сахара.

здоровье ЗОЖ
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