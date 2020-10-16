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Грибок: факторы риска и причины возникновения

16 октября 2020, 21:20

Грибок ногтя возникает в результате чрезмерного роста грибков под ногтем.

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Грибок ногтя возникает в результате чрезмерного роста грибков под ногтем/Pixabay

Грибковые инфекции могут поражать любую часть тела. В частности, это может быть грибок на ногах, грибок на ногтях, грибок на руках, грибок стопы и т.д. Грибы обычно присутствуют в теле и на теле вместе с различными бактериями. Но когда грибок начинает разрастаться, им можно заразиться.

Онихомикоз, также называемый tinea unguium, представляет собой грибковую инфекцию, поражающую ногти на руках или ногах. Грибковые инфекции обычно развиваются с течением времени, поэтому любое немедленное изменение внешнего вида или ощущения вашего ногтя может быть слишком незначительным, чтобы сначала его заметить.

Почему развивается грибок?

Грибок ногтя возникает в результате чрезмерного роста грибков под ногтем или на нем. Грибы процветают в теплой и влажной среде, поэтому такая среда может привести к их естественному перенаселению. Те же грибы, которые вызывают зуд спортсмена, микоз и стригущий лишай, могут вызывать инфекции ногтей.

Грибы, которые уже присутствуют в вашем теле или на нем, могут вызывать инфекции ногтей. Если вы контактировали с кем-то еще, у кого есть грибковая инфекция, возможно, вы тоже заразились ею. Грибковые инфекции поражают ногти на ногах чаще, чем ногти пальцев рук, вероятно, потому, что пальцы ног обычно прижимаются к обуви, где они находятся в теплой и влажной среде.

Если вам делают маникюр или педикюр в маникюрном салоне, обязательно спросите, как персонал дезинфицирует свои инструменты и как часто они это делают. Такие инструменты, как наждачная доска и кусачки для ногтей, могут передавать грибковые инфекции от человека к человеку, если их не продезинфицировать.

Кто подвержен риску грибковых инфекций?

Есть много разных причин грибковых инфекций ногтей. У каждой причины есть свое лечение. Хотя многие причины грибковой инфекции ногтей можно предотвратить, некоторые факторы риска повышают вероятность ее развития. Вероятность развития грибковой инфекции ногтей выше у вас, если:

  • диабет
  • есть заболевание, которое вызывает плохое кровообращение
  • вы старше 65 лет
  • носите искусственные ногти
  • плаваете в общественном бассейне
  • травма ногтя
  • травма кожи вокруг ногтя
  • влажные пальцы рук или ног в течение длительного времени
  • ослабленная иммунная система
  • носите обувь с закрытым носком, такую ​​как теннисные туфли или ботинки

Инфекции ногтей встречаются чаще у мужчин, чем у женщин, и инфекции чаще встречаются у взрослых, чем у детей. Если у вас есть члены семьи, которые часто болеют этими грибковыми инфекциями, у вас больше шансов заразиться ими.

Пожилые люди подвержены высокому риску грибковых инфекций ногтей, потому что у них плохое кровообращение. Ногти также растут медленнее и утолщаются с возрастом.

На что это похоже?

Грибковая инфекция ногтя может поражать часть ногтя, весь ноготь или несколько ногтей.

Общие признаки грибковой инфекции ногтей включают:

  • искривленный ноготь, который может оторваться от ногтевого ложа
  • запах, исходящий от инфицированного ногтя
  • ломкий или утолщенный ноготь

Какие бывают распространенные виды грибка ногтей?

Дистальная подногтевая инфекция

Дистальные подногтевые инфекции являются наиболее распространенным типом грибковой инфекции ногтей и могут развиваться как на ногтях рук, так и на ногах. При инфицировании внешний край ногтя имеет неровный вид с белыми и / или желтыми полосами на ногте.

Инфекция поражает ногтевое ложе и нижнюю часть ногтя.

Белая поверхностная инфекция

Белые поверхностные инфекции обычно поражают ногти на ногах. Определенный тип грибка поражает верхние слои ногтя и оставляет на ногте четко выраженные белые пятна.

Со временем эти белые пятна покрывают весь ноготь, который становится грубым, мягким и склонным к рассыпанию. Пятна на ногтях могут стать изъеденными и шелушиться.

Проксимальная подногтевая инфекция

Проксимальные подногтевые инфекции встречаются редко, но могут поражать как ногти на руках, так и на ногах. По мере распространения инфекции вверх у основания ногтя появляются желтые пятна.

Эта инфекция обычно возникает у людей с ослабленной иммунной системой. Это также может быть результатом незначительной травмы ногтя.

Кандидозная инфекция

Кандидозные дрожжи вызывают этот тип инфекции. Она может поражать ногти, ранее поврежденные в результате перенесенной инфекции или травмы. Чаще всего Candida поражает ногти. Это часто происходит у людей, которые часто замачивают руки в воде.

Эти инфекции обычно начинаются с кутикулы вокруг ногтя, которая становится опухшей, красной и болезненной на ощупь. Сам ноготь может частично оторваться от ногтевого ложа или полностью выпасть.

Как узнать, есть ли у меня грибковая инфекция ногтей?

Поскольку другие инфекции могут поражать ногти и имитировать симптомы грибковой инфекции ногтей, единственный способ подтвердить диагноз - обратиться к врачу. Они соскребают ноготь и исследуют под микроскопом признаки грибка.

В некоторых случаях ваш врач может отправить образец в лабораторию для анализа и идентификации.

Как лечится грибковая инфекция ногтей?

Продукты, отпускаемые без рецепта, обычно не рекомендуются для лечения инфекций ногтей, поскольку они не дают надежных результатов. Вместо этого ваш врач может назначить пероральные противогрибковые препараты или противогрибковый лак для ногтей или местные средства.

здоровье грибок
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