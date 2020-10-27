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Грипп: симптомы, профилактика, способы передачи

27 октября 2020, 16:03

У гриппа и простуды схожие симптомы. Различить эти два заболевания бывает сложно.

термометр, грипп
У гриппа и простуды схожие симптомы. Различить эти два заболевания бывает сложно.

Грипп - это вирусная инфекция, поражающая легкие, нос и горло. Это заразное респираторное заболевание с симптомами от легких до тяжелых.

У гриппа и простуды схожие симптомы. Различить эти два заболевания бывает сложно. В большинстве случаев симптомы гриппа более тяжелые и длятся дольше, чем простуда.

Любой человек может заболеть гриппом, но у некоторых людей риск заражения выше. Сюда входят дети в возрасте до 5 лет и взрослые в возрасте 65 лет и старше.

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Грипп обычно диагностирует врач, но в этом также может помочь тест на грипп.

Содержание

Риск гриппа также увеличивается, если у вас ослабленная иммунная система или хроническое заболевание, такое как:

  • сердечное заболевание
  • болезнь почек
  • сахарный диабет 1 или 2 типа

Грипп: симптомы

Вначале грипп может имитировать простуду. Ранние симптомы могут включать:

  • больное горло
  • чихание
  • насморк

Симптомы часто ухудшаются по мере прогрессирования вируса и могут включать:

  • высокую температуру
  • ноющие мышцы
  • озноб
  • потливость
  • головная боль
  • сухой кашель
  • заложенность носа
  • усталость

Грипп обычно не требует посещения врача. Симптомы часто улучшаются при домашнем лечении примерно через неделю. Вы можете облегчить симптомы с помощью лекарств от простуды и гриппа, отпускаемых без рецепта. Также важно много отдыхать и пить много жидкости.

Однако у некоторых людей грипп может вызвать осложнения. Если вы или ваш ребенок относитесь к одной из этих групп высокого риска, обратитесь за медицинской помощью, как только вы заподозрите грипп.

К группам повышенного риска относятся:

  • возраст: младше 2 лет
  • 65 лет и старше
  • беременность или недавние роды
  • люди, принимающие аспирин или салицилатсодержащие препараты
  • хроническое заболевание, такое как диабет, астма, болезнь сердца или ВИЧ
  • проживание в доме престарелых или учреждении по уходу

Чем лечить грипп?

Ваш врач может назначить противовирусные препараты. Противовирусные препараты, принимаемые в течение первых 48 часов после появления симптомов, могут уменьшить продолжительность и тяжесть гриппа.

Осложнения гриппа

Большинство людей выздоравливают от гриппа без осложнений. Но иногда может развиться вторичная инфекция, например:

  • пневмония
  • бронхит
  • инфекции уха

Если симптомы исчезнут, а через несколько дней вернутся, возможно, у вас вторичная инфекция. Обратитесь к врачу, если подозреваете вторичную инфекцию.

Если не лечить, пневмония может быть опасной для жизни.

Как распространяется грипп?

Чтобы защитить себя от гриппа, лучше всего понять, как распространяется вирус. Грипп очень заразен. Он может быстро распространяться в домах, школах, офисах и среди групп друзей.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), грипп можно заразить уже за 1 день до появления симптомов и через 5–7 дней после того, как вы заболели.

После контакта с вирусом у вас начнут проявляться симптомы в течение 1–4 дней. Вы даже можете передать вирус кому-нибудь, прежде чем поймете, что заболели.

Грипп в основном передается от человека к человеку. Если больной гриппом чихает, кашляет или разговаривает, капли от него переносятся по воздуху. Если эти капли попадут вам в нос или рот, вы тоже можете заболеть.

Вы также можете заразиться гриппом от рукопожатий, объятий и прикосновения к поверхностям или предметам, зараженным вирусом. Вот почему вам не следует делиться посудой или стаканами с кем-либо, особенно с тем, кто может быть болен.

Сколько существует типов вирусов гриппа?

Есть три различных типа вирусов гриппа, которые поражают людей: тип A, тип B и тип C. (есть четвертый, тип D, который не поражает людей).

Животные и люди могут заразиться гриппом типа А, потому что вирус гриппа может передаваться от животных к человеку. Этот вирус постоянно меняется и может вызывать ежегодные эпидемии гриппа.

Грипп типа B также может вызывать сезонные вспышки в зимние месяцы. Однако этот тип обычно менее тяжел, чем тип А, и вызывает более легкие симптомы. Иногда тип B может вызывать серьезные осложнения. Тип B может передаваться только от человека к человеку.

Различные штаммы вызывают грипп типа A и B.

Грипп типа C поражает людей и некоторых животных. Это вызывает легкие симптомы и мало осложнений.

Как можно защититься от гриппа?

Очень важно защитить себя и свою семью от вируса, так как это может вызвать осложнения.

Поскольку вирус гриппа может передаваться от человека к человеку, не забывайте часто мыть руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Также не прикасайтесь к носу и рту немытыми руками.

Вирус гриппа может жить на твердых поверхностях и предметах до 48 часов. Используйте дезинфицирующие салфетки или спрей для поверхностей, к которым часто прикасаются, дома или на работе, чтобы обезопасить себя.

Если вы ухаживаете за больным гриппом, наденьте маску, чтобы защитить себя. Вы можете помочь остановить распространение гриппа, прикрываясь при кашле или чихании.

Сделайте прививку от гриппа. Это поможет защитить вас от опасных для жизни осложнений, таких как пневмония.

После вакцинации организму требуется 2 недели для выработки антител к гриппу. Чем раньше вы сделаете прививку от гриппа, тем лучше.

  • Если у вас аллергия на яйца, вы все равно можете пройти вакцинацию. Некоторые формы вакцины могут содержать следовые количества яичного белка, но аллергическая реакция маловероятна.
  • Часто мойте руки.
  • Кашель и чихание в локоть.
  • Протрите часто используемые поверхности дома и в офисе.
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