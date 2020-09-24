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Грудное вскармливание: 13 невероятных преимуществ для здоровья

24 сентября 2020, 11:10

Исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка является наиболее подходящим методом кормления ребенка.

Младенец
Исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка является наиболее подходящим методом кормления ребенка / УНИАН

Есть случаи, когда грудное вскармливание невозможно по ряду физиолоческих причин. От проблем с недостаточностью железистой ткани (IGT) до слишком сильных болезненных мучений.

Однако если вы все же хотите знать о преимуществах грудного вскармливания, то их действительно много. Королевский колледж акушерок и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют грудное вскармливание. В заявлении первого источника говорится: "Исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка является наиболее подходящим методом кормления ребенка".

"Грудное молоко уникально, потому что оно постоянно меняется в соответствии с потребностями вашего ребенка, - говорит консультант NCT по грудному вскармливанию Джейн Моффетт. "Грудное вскармливание - прекрасный способ почувствовать себя ближе к своему ребенку, но вы также можете привязаться к нему во время кормления из бутылочки, поскольку можете держать ребенка близко и смотреть ему в глаза", - говорит Моффетт. "Любые объятия кожа к коже от мамы и папы помогают укрепить связь и позволяют ребенку слышать ваше сердцебиение и узнавать ваш запах, который успокаивает его", - продолжает эксперт.

Для ребенка

1. Грудное вскармливание может снизить риск заражения вашего ребенка.

Это очень важно. Многочисленные исследования выявили связь между младенцами на грудном вскармливании и сниженным риском:

  • Простуды и инфекции
  • Кишечных инфекций
  • Инфекции среднего уха
  • Астмы
  • Диареи
  • Детского лейкоза
  • Синдрома внезапной мгновенной смерти
  • Аллергии
  • Экземы
  • Глютеновой болезни
  • Воспалительного заболевания кишечника
  • Сахарного диабета

2. Грудное вскармливание дает вашему ребенку все необходимое питание

Часто упоминается, что органы здравоохранения рекомендуют исключительно грудное вскармливание не менее шести месяцев. Причина? Грудное молоко содержит все, что нужно вашему ребенку, в правильном соотношении - и, как уже упоминалось ранее, оно изменяется в соответствии с потребностями вашего ребенка. Как по волшебству.

Но, если это невозможно, даже кормление их молозивом, вырабатываемым вашим организмом в первые дни после рождения, даст им твердый старт. Молозиво помогает развитию пищеварительного тракта вашего ребенка, в нем много белка, мало сахара и много полезных питательных веществ.

3. Грудное вскармливание может помочь укрепить иммунную систему вашего ребенка

Некоторые исследования показывают, что, как грудное молоко полно питательных веществ, оно также является отличным источником антител, которые помогают вашему ребенку бороться со всеми новыми вирусами и бактериями, с которыми он или она вот-вот столкнутся, попав в большой мир.

По сути, когда вы подвергаетесь воздействию определенных бактерий, ваше тело вырабатывает антитела, которые защищают вас, и некоторые из них выделяются в грудное молоко и передаются ребенку.

4. Грудное вскармливание способствует здоровому весу вашего ребенка

По данным немецких исследователей, ожирение на 15-30% ниже у детей, находящихся на грудном вскармливании, причем каждый месяц риск снижается примерно на 4%.

Не совсем понятно, почему именно эти тематические исследования показали, что у детей, вскармливаемых грудью, более высокий уровень борющихся с жиром кишечных бактерий и гормона лептина, отвечающего за предотвращение приступов перекуса.

5. Грудное вскармливание может сыграть роль в развитии мозга

Грудное молоко содержит длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, которые, как было доказано, играют важную роль в развитии мозга вашего ребенка.

6. Грудное вскармливание может помешать вашему ребенку быть привередливым в еде

Как уже упоминалось, грудное молоко постоянно меняется, адаптируясь к потребностям вашего ребенка. Это означает, что вкус грудного молока также всегда меняется. В то время как формула остается почти такой же.

Таким образом, когда дело доходит до отлучения от груди, ребенок, находящийся на грудном вскармливании, может больше привыкнуть к разным вкусам, а это значит, что ему будет удобнее воспринимать новые вкусы.

7. Грудное вскармливание экономит время

Вам не только не придется возиться со стерилизацией бутылочек или смешиванием смеси, но и вашему ребенку не придется долго ждать, пока его накормят в 2.30 утра.

Кроме того, поскольку вы можете кормить грудью где угодно, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы вовремя найти место, где можно согреть бутылочки, когда вы на улице. Грудное молоко всегда полезно.

Для вас

8. Грудное вскармливание может улучшить ваше психическое здоровье

По данным австралийских исследователей, кормление грудью может снизить риск развития послеродовой депрессии - типа депрессии, которая возникает рано после родов и затрагивает примерно одну из 10 женщин. Это связано с высвобождением гормона окситоцина, который способствует укреплению связи и способствует расслаблению.

Однако женщины, которые действительно испытывают послеродовую депрессию, с большей вероятностью столкнутся с проблемами грудного вскармливания и рано прекратят кормление (так что упускают его преимущества для балансировки настроения).

9. Грудное вскармливание может помочь с контролем над рождаемостью

Ладно, это определенно не стопроцентный метод контрацепции, и его никогда не следует использовать, если вы не хотите забеременеть.

Но кормление грудью может привести к приостановке овуляции, что может быть полезно, если вы не хотите сразу забеременеть. Однако помните, что это не 100% эффективный метод контроля рождаемости.

10. Грудное вскармливание может снизить риск некоторых заболеваний

Рак яичников и рак груди - это два, для начала. Согласно исследованиям, у женщин, кормящих грудью более 12 месяцев своей жизни, риск обоих видов рака на 28% ниже.

Кроме того, он оказывает сильное влияние на артериальное давление, артрит, ожирение и диабет 2 типа - согласно исследованиям, опубликованным в журнале Pediatrics, риск возникновения таких жалоб на здоровье снизится на 10-50%, если вы кормите грудью.

11. Грудное вскармливание может помочь матке сократиться

Во время беременности ваша матка не размером с авокадо, а заполняет весь живот.

Во время родов организм выделяет гормон окситоцин - это помогает не только вытащить ребенка, но и после родов уменьшить матку до ее первоначального вида. Грудное вскармливание также вызывает высвобождение окситоцина, который помогает ускорить этот процесс, известный как инволюция матки.

12. Грудное вскармливание может помочь сбросить вес

Скорее всего, у вас на уме будут гораздо более важные дела, когда у вас на руках будет однодневный ребенок. Но для тех мам, которые хотят немного похудеть во время беременности, знайте следующее: грудное вскармливание может ускорить сжигание жира и потерю веса, особенно в период 3-6 месяцев после родов, согласно исследованию, проведенному в штате Луизиана. Университет.

13. Грудное вскармливание #без пластика

Без упаковки нет пластика и нет вреда для окружающей среды. Да и для вашего кармана тоже бесплатно.

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