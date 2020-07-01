Грудное вскармливание: продукты, которые нельзя есть

Некоторые продукты, пропущенные через грудное молоко, вызывают аллергические реакции у детей.

Кормящая грудью мама является единственным источником питания для своего ребенка и кроме того, что она должна знать базовые вещи относительно ухода за малышом, она также должна усилить контроль за своим рационом. Некоторые продукты и напитки, которые проходят через грудное молоко, могут иметь нежелательные побочные эффекты для вашего ребенка.

Продукты, которые лучше не есть

Кофеин

Алкоголь

Аллергены

Продукты с запахом

Рыба

Некоторые фрукты и овощи

Кофеин

После девяти месяцев воздержания многие молодые мамы с нетерпением ждут, когда снова будут пить кофе. Но ключевой тут является осторожность. Медленно вводите кофе в свою систему питания, потому что каждый ребенок по-разному реагирует на этот стимулятор.

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Некоторые матери пьют по 3 чашки кофе, не замечая никаких симптомов у своих детей, в то время как другие матери замечают, что 1 чашка вызывает возбуждение. Любое количество кофеина, которое вызывает у вашего новорожденного возбуждение или нарушение сна - это слишком много.

Алкоголь

Мнения об алкоголе в грудном молоке варьируются в медицинском сообществе. В то время как некоторые источники, такие как эксперты BabyCenter, предполагают, что один напиток алкоголя безопасен для грудного молока, другие не согласны. Американский совет по упражнениям советует мамам подождать три часа после употребления алкоголя для кормления грудью. Другие эксперты говорят, что нужно подождать четыре часа, чтобы кормить грудью после одного алкогольного напитка.

Многие также рекомендует подождать с алкоголем пока вашему ребенку не исполнится 3 месяца и у него не будет привычного режима кормления грудью. Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с употреблением алкоголя во время кормления грудью.

Продукты-аллергены

В некоторых случаях продукты, пропущенные через грудное молоко, вызывают аллергические реакции у детей. Вы не будете знать, есть ли у вашего ребенка пищевая аллергия, пока у него не появятся симптомы. Симптомы могут появиться сразу после кормления или спустя 24 часа. Симптомы пищевой аллергии включают в себя:

понос

суетливость

возбуждение

кожная сыпь

капризность

Ароматные продукты

Хотя вашему ребенку может нравиться вкус, который некоторые продукты вызывают в грудном молоке, ему может не нравиться вкус других. Например, очень острая пища может вызвать возбуждение во время кормления. Простое исключение специй из рациона может решить проблему. Цитрусовые и шоколад также могут придать грудному молоку аромат, который не понравится вашему малышу.

Если вы уберете цитрусовые из своего рациона, продолжайте есть множество других фруктов - не менее 2 чашек в день - для сбалансированного питания для вас и вашего ребенка.

Высокий уровень ртути может повредить развивающуюся нервную систему вашего ребенка

Рыба с высоким содержанием ртути

Рыба является отличным источником белка и незаменимых жирных кислот. Однако, когда вы кормите грудью, вам следует избегать или ограничивать потребление рыбы из неизвестных источников и рыбы с высоким содержанием ртути. Высокий уровень ртути может повредить развивающуюся нервную систему вашего ребенка.

К пище с высоким содержанием ртути относятся акула, рыба-меч, кафельная рыба и королевская скумбрия. Вам также следует избегать пресноводных рыб, которые могут поступать из загрязненных вод, и ограничивать потребление тунца не более чем одним стейком из тунца или двумя банками в неделю.

Газообразующие фрукты и овощи

Некоторые дети могут быть более чувствительными к некоторым продуктам. Вы можете обнаружить, что ваш ребенок начинает болеть или суетиться после того, как вы едите газообразующие фрукты и овощи. Проблемные овощи могут включать:

бобы

кукурузу

брокколи

огурцы

брюссельскую капусту

белокачанную капусту

помидоры

Цитрусовые и соки, клубника и вишня являются фруктами, которые могут быть проблемой для детского животика.