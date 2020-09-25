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Грязный воздух в Киеве: медик перечислил тяжкие последствия

25 сентября 2020, 21:39

Врач уверен, что главной причиной грязного столичного воздуха является автотранспорт и вечные пробки.

Киев, воздух
Врач назвал последствия грязного воздуха / moygrad.kiev.ua

Киев уже не в первый раз возглавляет рейтинг самых грязных городов мира по качеству воздуха. Огромное количество автомобилей, извечные пробки, да еще и пожары, в том числе и в Чернобыле, приводят к многочисленным проблемам со здоровьем.

Андрей Роханский, врач, кандидат медицинских наук, рассказал, чем чревато постоянное нахождение в условиях загрязненного воздуха, пишет УНН.

В частности могут возникнуть следующие проблемы:

  • В первую очередь, это болезни верхних и нижних дыхательных путей.
  • Второе - ряд аллергических заболеваний. И речь идет не только о болезнях легких или бронхов, грязный воздух может приводить к онкологии.
  • Кроме того, загрязнения оседают на поля, огороды, водоемы. И токсины попадают в наш желудочно-кишечный тракт. Это могут быть гастроэнтериты, язвенная болезнь, болезнь кишечника и тоже с онкологией.

Врач уверен, что главной причиной грязного столичного воздуха является автотранспорт и вечные пробки. Особенно критическая ситуация в центре города - здесь форточку лучше не открывать.

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В группе риска, в первую очередь, дети и люди в возрасте.

"Дети у которых не сформировалась ещё дыхательная система до 5 лет, и вся пожилая группа, начиная от 65 лет. Это наиболее подверженная группа прямому воздействию этих факторов", - добавил медик.

Напомним, ранее министр МВД Арсен Аваков назвал причину грязного воздуха в Киеве.

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Сгорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов огня, ликвидировано - 6, локализовано 5, на 4 работа продолжается. Для тушения привлечено 3 самолета, пожарный поезд, 100 единиц спецтехники и более 600 человек. Справимся!" - сообщил Аваков 18 апреля.

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