Х-фактор: новая сексуальная позиция, которую стоит попробовать

Изменив стандартное миссионерское положение (в буквальном смысле), вы почувствуете большую часть тела в движении. / Sexyweek

Сексуальная позиция Х-фактор стала очень популярной в последнее время. Ее название звучит немного странно, ассоциируясь с вокальным талант-шоу. Тем не менее, есть объяснение.

Если посмотреть сверху на пару, занимающуюся сексом в этой позе, то получится буква "Х".

Как это сделать?

Женщина находится внизу, в то время как ее партнер входит в нее в миссионерской позе. Затем он сдвигает грудь и ноги с ее тела так, чтобы его таз находился в одном месте, но его конечности образовывали крестик с женскими.

Если посмотреть сверху на пару, занимающуюся сексом в этой позе, то получится буква "Х".

Какая польза?

Изменив стандартное миссионерское положение (в буквальном смысле), вы почувствуете большую часть тела в движении. Кроме того, в это же время можно массировать спину, ягодицы и ноги партнера.

Ранее Главред писал о том, что если вам хочется поэкспериментировать с немного смелой техникой, возможно, вам понравится поза "Морская ракушка". Однако она требует некоторой гибкости и некоторой растяжки, прежде чем приступить к ней.