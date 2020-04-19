Яд на столе: названа смертельная опасность домашнего холодца

Холодец опасен для здоровья / instagram.com

Домашний холодец сегодня стал деликатесом, который появляется на столах граждан постсоветского пространства на праздники. Пасха один из таких праздников, когда каждая уважающая себя хозяйка варит свой фирменный холодец.

Особенно хозяйки переживают, чтобы холодное хорошо застыло. А вершиной мастерства считается отсутствие жира после застывания, то есть хороший холодец – прозрачный холодец.

И хотя в условиях карантина вряд ли кто-то к кому-то сейчас пойдет в гости, чтобы оценить качество домашнего холодца, тем не менее, важно знать, что это блюдо помимо пользы может принести здоровью человека вред.

Более того, холодец смертельно опасен, если его оставить больше, чем на день.Так считают врачи.

Медики настаивают, что безобидный на первый взгляд домашний холодец может в прямом смысле убить своих хозяев, или, по крайней мере, положить надолго в больницу.

По словам врачей, в свое время известный микробиолог Луи Пастер сумел вывести в желатиновом бульоне колонии бактерий. А это свидетельствует о том, что это наиблагоприятнейшая среда для бактерий, в которой они размножаются "со скоростью света".

Поэтому холодцом отравиться можно очень быстро - это яд на столе.

Откуда бактерии, спросите вы, ведь холодец варился много времени?

Дело в том, что чаще всего сваренное мясо хозяйка перебирает руками, а потом заливает бульоном. Руки, даже вымытые, - это всегда источник бактерий.

При попадании бактерий в холодец, они тут же начинают размножаться. Поэтому употреблять такой холодец можно не более одних суток.

Но есть выход: чтобы в домашний холодец бактерии не попали, нужно после того, как мясо перебрали, проварить его еще 10-15 минут в том же бульоне, в котором оно варилось. Только после этого холодец можно разливать по блюдам, пишут росСМИ.

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